Ricco cartellone per la Serie A con sette partite in programma, si gioca anche nei principali campionati europei. Nella Serie A brasiliana successo per il Botafogo e l’Internacional

Domenica 20 dicembre ricco cartellone in programma, in particolare per i principali campionati europei. Spicca quello italiano con ben sette incontri di Serie A e Lazio Napoli in evidenza mentre in Premier League e Ligue 1 seguiremo i match principali così come per la Serie C con Bari – Avellino in evidenza. Prima di entrare nel vivo con tutti i link principali di giornata ma anche con tutti i risultati in tempo reale, andiamo a vedere chi è già sceso in campo.

Partiamo dall’Argentina dopo in Copa Diego Maradona hanno pareggiato per 1-1 Tallares Cordoba e Atletico Tucuman: ospiti in vantaggio dopo appena 8 minuti grazie a una rete di Toledo su rigore e pareggio al 29′ della ripresa di Retegui su assist di Sonora. Nel campionato di Serie A in Brasile successo esterno per il Botagof RJ mentre l’Internacional supera a domicilio il Palmeiras 2-0.

Passiamo alla CONCACAF Champions League dove Tigres ha superato in casa l’Olimpia 3-0 mentre Los Angeles ha avuto la meglio per 3-1 sul Club America. Chiudiamo con la Nuova Zelanda dove nella Football Championship 2-0 casalingo dell’Hawke’s Bay sul Waitakere mentre l’Eastern Suburbs passa 2-1 in casa dell’Hamilton.

*: partita in corso di svolgimento



CONCACAF > CONCACAF Champions League 2020 > Semifinali



02:00 UANL Tigres - Olimpia 3-0



04:30 Los Angeles FC - CF América 3-1



Argentina > Primera División 2020 Fase Complementación > Gruppo 1



21:10 Lanús - Defensa y Justicia



Argentina > Primera División 2020 Fase Campeón > Gruppo 2



01:30 Talleres de Córdoba - Atlético Tucumán 1-1



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone A



01:30 Temperley - Estudiantes de Río Cuarto 0-0



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone B



21:10



Defensores de Belgrano - Deportivo Riestra

Villa Dálmine - Atlético Rafaela



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Finalización > 2. Aufstieg Zone A



21:10



Nueva Chicago - Independiente Rivadavia

Guillermo Brown de Puerto Madryn - Belgrano de Córdoba



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Finalización > 2. Aufstieg Zone A



21:10 Fénix - Talleres de Remedios de Escalada



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Finalización > 2. Aufstieg Zone B



21:10



Sacachispas - Colegiales de Munro

UAI Urquiza - Los Andes de Lomas de Zamora



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone A



21:30



Olimpo de Bahía Blanca - Deportivo Madryn

Sansinena de Gral. Cerri - Deportivo Maipú



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone B



21:10 Defensores de Pronunciamiento - Central Norte



21:15 Douglas Haig - Chaco For Ever



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 Finalización > 2. Aufstieg Zone A



22:00 Cipolletti - Sol de Mayo de Viedma



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 Finalización > 2. Aufstieg Zone B



21:10 Boca Unidos - Unión de Sunchales



22:00 Belgrano de San Francisco - Juventud Unida de Gualeguaychú



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021



12:00 Gabala FK - Qarabağ FK 0-0 *



13:00



Keşlə FK - Səbail FK

Zira FK - Sumgayit FK



14:15 Sabah FK - Neftçi PFK



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



13:30 Club Brugge KV - KAA Gent



16:00 Oud-Heverlee Leuven - KV Mechelen



18:15 Standard Liège - Royal Excel Mouscron



20:45 Waasland-Beveren - Royal Antwerp FC



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021



16:00 Union St. Gilloise - KVC Westerlo



20:00 SK Deinze - RFC Seraing



Bolivia > Liga Profesional 2020



01:30 Blooming - Royal Pari 1-0



20:00 Always Ready - Jorge Wilstermann



Brasile > Série A 2020



01:00



Coritiba FC - Botafogo - RJ 1-2

Internacional - Palmeiras 2-0



20:00



Vasco da Gama - Santos FC

Red Bull Bragantino - Athletico Paranaense



Brasile > Série B 2020



20:00 América - MG - Chapecoense



Brasile > Série C 2020 Playoffs > Gruppo D



22:00 Remo - PA - Paysandu - PA



Brasile > Série D 2020 > Ottavi di finale



19:00 Globo - RN - Fast Clube - AM



19:30



Juventude - MA - Floresta - CE

Mirassol - SP - Brasiliense - DF



20:00 Salgueiro - PE - Altos - PI



21:00 São Luiz - RS - Aparecidense - GO



22:00 Galvez - AC - América - RN



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



19:30



Chapecoense - América - MG

Santos FC - Goiás



20:00



Athletico Paranaense - Vitória - BA

Atlético Mineiro - Cruzeiro

Bahia - BA - Internacional

Ceará - CE - Fluminense RJ

Flamengo RJ - Corinthians SP

Grêmio Porto Alegre - Sport - PE

Palmeiras - Botafogo - RJ

Vasco da Gama - São Paulo FC



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



13:00 PFC Ludogorets Razgrad - Botev Plovdiv



Cile > Primera División 2020



14:30 Palestino - Audax Italiano



21:00 Antofagasta - Santiago Wanderers



Cipro > First Division 2020/2021



15:00 Apollon Limassol - Ermis Aradippou



17:00 Ethnikos Achna - Doxa Katokopias FC



Colombia > Primera B 2020 Playoffs > Gruppo B



00:00 Unión Magdalena - Llaneros FC 2-0



02:00 Atlético Huila - Deportes Quindío 1-0



Croazia > 1. HNL 2020/2021







NK Istra 1961 - Lokomotiva Zagreb rinv.

Slaven Belupo - HNK Rijeka rinv.



17:05 Hajduk Split - HNK Gorica



Croazia > 2. HNL 2020/2021



12:55 NK Sesvete - NK Dugopolje



Danimarca > Superliga 2020/2021



14:00



Lyngby BK - Vejle BK

SønderjyskE - Randers FC



16:00 Aarhus GF - Aalborg BK



18:00 FC Copenaghen - Odense BK



20:00 AC Horsens - Brøndby IF



Danimarca > 1. Division 2020/2021



13:00 Hvidovre IF - Esbjerg fB



15:00 Vendsyssel FF - Fremad Amager



Ecuador > Serie A 2020



21:30



Orense SC - El Nacional

Liga de Portoviejo - Aucas



El Salvador > Primera División 2020/2021 Apertura > Gruppo A



02:00 Alianza - Atlético Marte 1-0



02:15 Isidro Metapán - Sonsonate FC 2-3



El Salvador > Primera División 2020/2021 Apertura > Gruppo B



00:00 Santa Tecla FC - Once Municipal 1-1



01:30 Chalatenango - FAS 1-2



Francia > Ligue 1 2020/2021



13:00 Stade Brest - Montpellier HSC



15:00



Dijon FCO - AS Monaco

FC Nantes - Angers SCO

AS Saint-Étienne - Nîmes Olympique

RC Strasbourg - Girondins Bordeaux



17:00 FC Lorient - Stade Rennes



21:00 Lille OSC - Paris Saint-Germain



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30 Friburgo - Hertha Berlino



18:00 Wolfsburg - Stoccarda



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:30



SV Sandhausen - Holstein Kiel

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue



Germania > 3. Liga 2020/2021



13:00 SC Verl - Türkgücü München



14:00 FSV Zwickau - Hansa Rostock



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord







Hamburger SV II - FC St. Pauli II rinv.

Eintracht Norderstedt - FC Teutonia 05 rinv.



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Süd







FC Oberneuland - Schwarz-Weiß Rehden rinv.

VfB Oldenburg - Atlas Delmenhorst rinv.

HSC Hannover - VfV Hildesheim rinv.



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021







1. FC Lok Leipzig - BFC Dynamo rinv.

Union Fürstenwalde - Hertha BSC II rinv.

SV Babelsberg 03 - Berliner AK 07 rinv.

Germania Halberstadt - FC Carl Zeiss Jena rinv.

VfB Auerbach - FSV 63 Luckenwalde rinv.

FC Viktoria 1889 Berlin - Bischofswerdaer FV rinv.

ZFC Meuselwitz - Chemnitzer FC rinv.

SV Lichtenberg 47 - Optik Rathenow rinv.

TeBe Berlin - Energie Cottbus rinv.

VSG Altglienicke - BSG Chemie Leipzig rinv.



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021







1. FC Kleve - SC Velbert rinv.

1. FC Mönchengladbach - TV Jahn Hiesfeld rinv.

FC Kray - SpVg Schonnebeck rinv.

SSVg Velbert - SpVgg Sterkrade-Nord rinv.

Schwarz-Weiß Essen - SC Düsseldorf-West rinv.

1. FC Monheim - TVD Velbert rinv.

Germania Ratingen 04/19 - Sportfreunde Niederwenigern rinv.

TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden rinv.

1. FC Bocholt - Cronenberger SC rinv.

Teutonia St. Tönis - FSV Duisburg rinv.

TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal rinv.



Germania > Oberliga Westfalen 2020/2021







1. FC Kaan-Marienborn - SpVgg Vreden rinv.

FCE Rheine - TuS Erndtebrück rinv.

Hammer SpVg - Sportfreunde Siegen rinv.

SG Wattenscheid 09 - RSV Meinerzhagen rinv.

SG Finnentrop/Bamenohl - TSG Sprockhövel rinv.

SC Paderborn 07 II - Viktoria Clarholz rinv.

SV Schermbeck 1912 - TuS Haltern rinv.

Preußen Münster II - Holzwickeder SC rinv.

FC Gütersloh - TuS Ennepetal rinv.

Westfalia Herne - Westfalia Rhynern rinv.



Germania > Femminile Bundesliga 2020/2021



14:00



SGS Essen - VfL Wolfsburg

SC Sand - Bayern München

1899 Hoffenheim - Turbine Potsdam

Bayer Leverkusen - SC Freiburg

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd







1. FFC 08 Niederkirchen - 1899 Hoffenheim II rinv.

1. FC Köln - FC Ingolstadt 04 rinv.

Eintracht Frankfurt II - 1. FC Saarbrücken rinv.

Würzburger Kickers - Bayern München II rinv.



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord







VfL Wolfsburg II - FC Carl Zeiss Jena rinv.

Arminia Bielefeld - Turbine Potsdam II rinv.

SV Berghofen - BV Cloppenburg non disputa

Borussia Bocholt - Bor. Mönchengladbach rinv.

RB Leipzig - FSV Gütersloh 2009 rinv.



Giappone > J2 League 2020



06:00



Tochigi SC - Júbilo Iwata 1-2

Omiya Ardija - Albirex Niigata 3-1

JEF United Chiba - Giravanz Kitakyushu 2-1

Tokyo Verdy - Mito HollyHock 0-1

Ventforet Kofu - Fagiano Okayama 0-2

Matsumoto Yamaga - Ehime FC 2-0

Kyoto Sanga FC - Thespakusatsu Gunma 0-1

Renofa Yamaguchi - Montedio Yamagata 0-2

Avispa Fukuoka - Tokushima Vortis 1-0

V-Varen Nagasaki - Zweigen Kanazawa 3-1

FC Ryūkyū - Machida Zelvia 0-1



Giappone > J3 League 2020



05:00



Yokohama S&CC - Fujieda MyFC 1-0

AC Nagano Parceiro - Grulla Morioka 0-2

Azul Claro Numazu - Kataller Toyama 3-2

Kamatamare Sanuki - Fukushima United 3-2

FC Imabari - SC Sagamihara 1-2

Kagoshima United - Blaublitz Akita 3-0

Gamba Osaka II - FC Gifu 2-1

Cerezo Osaka II - Vanraure Hachinohe 1-4



07:00 Gainare Tottori - Roasso Kumamoto 2-1



Giappone > Emperor's Cup 2020 > 5. Giornata



05:00 Fukui United - Fukuyama City FC 0-3



10:00 Honda FC - Tsukuba University 2-1



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021



16:00 Mons Calpe S.C. - Lions Gibraltar



18:30 FCB Magpies - St. Joseph's FC



Grecia > Super League 2020/2021



14:00 Olympiakos Piräus - AE Lárissa



16:15 Atromitos - Lamia rinv.



18:30 PAOK Saloniki - Panathinaikos



Grecia > Super League 2 2020/2021







Diagoras Rhodos - Xanthi FC rinv.

Doxa Dramas FC - Ionikos Nikea rinv.

AE Karaiskakis - AO Trikala rinv.

Levadiakos - Apollon Lárissa rinv.

OFI Ierapetra - Ergotelis rinv.

Chania Kissamikos - Panachaiki GE rinv.



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Apertura Playoffs > Repechaje



00:00 Lobos UPNFM - Vida 1-3



India > Indian Super League 2020/2021



12:30 Hyderabad FC - Mumbai City FC 0-0 *



15:00 Kerala Blasters - East Bengal FC



Indonesia > Liga 1 2020/2021







Persija Jakarta - Bhayangkara FC rinv.

Persipura Jayapura - Persebaya Surabaya rinv.

PSS Sleman - Persib Bandung rinv.

Persita Tangerang - TIRA-Persikabo rinv.



Inghilterra > Premier League 2020/2021



13:00 Brighton & Hove Albion - Sheffield United



15:15 Tottenham Hotspur - Leicester City



17:30 Manchester United - Leeds United



20:15 West Bromwich Albion - Aston Villa



Israele > Ligat ha'Al 2020/2021



18:00 Ironi Kiryat Shmona - Bnei Sachnin FC



19:15 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Be'er Sheva



Italia > Serie A 2020/2021



12:30 Torino - Bologna 0-0 *



15:00



Benevento - Genoa

Cagliari - Udinese

Inter - Spezia

Sassuolo - Milan



18:00 Atalanta - Roma



20:45 Lazio - Napoli



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



15:00



Renate - Pistoiese

Livorno - Lucchese

Novara - Aurora Pro Patria

Alessandria - Pro Sesto

Grosseto - Como



17:30 Pontedera - Juventus II



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00



Gubbio - Calcio Padova

Matelica - Carpi rinv.

Vis Pesaro - Arezzo



17:30



Legnago - Mantova

Modena - Fano



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



Foggia - Trapani non disputa



15:00



Paganese - Monopoli

Potenza - Catania

Bari - Avellino

Ternana - Turris

Vibonese - Palermo



17:30



Casertana - Viterbese

Virtus Francavilla - Bisceglie



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



14:30



Bra - GS Arconatese 1926

Borgosesia - Lavagnese

Citta di Varese - Sanremese

Derthona - Legnano

Caronnese - Fossano Calcio

PDHAE - Casale

Saluzzo - Gozzano

Sestri Levante - Vado



15:00 Imperia - Folgore Caratese



Italia > Serie D Girone B 2020/2021



Vis Nova Giussano - Villa d'Almè rinv.



14:30



AC Crema - Seregno

AC Fanfulla 1874 - Franciacorta

Pontisola - AC Calvina Sport

US Scanzorosciate - USD Casatese

Sona - Brusaporto

SS Tritium 1908 - Real Calepina

Caravaggio - US Breno



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



14:30



Montebelluna - Union Feltre

Caldiero Terme - Este

ASD Campodarsego - APC Chions

Virtus Bolzano - Porto Tolle

Luparense - Trento Calcio 1921

San Giorgio-Sedico - Arzignano



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



Progresso - Forlì rinv.



14:30



Rimini - Corticella

Correggese - Marignanese

Ghivizzano Borgo - Bagnolese

Lentigione Calcio - Livorno

Real Forte Querceta - Prato

ASD Sasso Marconi 1924 - Mezzolara

Fiorenzuola - Aglianese Calcio



Italia > Serie D Girone E 2020/2021







San Donato Tavarnelle - ASD Trastevere rinv.

Trestina - Montevarchi rinv.



14:30



ASD Cannara - Robur Siena

Follonica Gavorrano - Foligno

Grassina - Ostia Mare

Badesse Calcio - Pianese

Montespaccato - UC Sinalunghese

AC Sangiovannese - Virtus Flaminia

Scandicci - AC Città di Castello



Italia > Serie D Girone F 2020/2021







US Recanatese - Atletico Terme Fiuggi rinv.

SN Notaresco - GSD Castelfidardo rinv.



14:30



Castelnuovo Vomano - Campobasso

CynthiAlbalonga - Matese

Real Giulianova - Rieti

Porto Sant'Elpidio - ASD Pineto Calcio

Tolentino - Olympia Agnonese

Vastogirardi - Aprilia



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



Giugliano - Arzachena rinv.



14:30



Cassino Calcio 1924 - ASD Carbonia Calcio

Gladiator - Monterosi FC

Torres - Afragolese

Savoia - Muravera

ASD SS Nola 1925 - Formia



Italia > Serie D Girone H 2020/2021



14:30



ACD Nardò - FBC Gravina

Team Altamura - Brindisi

Audace Cerignola - US Bitonto

Fidelis Andria - Casarano

FC Francavilla - Sorrento

Lavello - AZ Picerno

Sporting Fulgor Molfetta - Puteolana Internapoli

Portici 1906 - Città di Fasano

Taranto FC - Aversa Normanna



Italia > Serie D Girone I 2020/2021



ASD Troina - Paternó rinv.



14:30



Messina - US Castrovillari

Biancavilla - Rotonda

Calcio Cittanovese - Acireale

Licata - ASD San Luca

Marina di Ragusa - Gelbison

Rende - Roccella

Città Di S. Agata - FC Messina



Kosovo > Superliga 2020/2021



13:30 Prishtina KF - Drita Gjilan



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021







Etzella Ettelbruck - Swift Hesperange rinv.

FC Differdange 03 - Union Titus Pétange rinv.

US Hostert - CS FOLA Esch rinv.

Jeunesse Esch - RM Hamm Benfica rinv.

US Mondorf - Victoria Rosport rinv.

RFCU Luxemburg - F91 Dudelange rinv.

FC Rodange 91 - Progrès Niedercorn rinv.

UNA Strassen - FC Wiltz 71 rinv.



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



15:30 FAR de Rabat - FUS de Rabat



17:30 Mouloudia Oujda - CR Khemis Zemamra



19:30



Difaâ d'el Jadida - Maghrib de Fès

Ittihad Tanger - Moghreb de Tétouan



Nigeria > Professional League 2020/2021







Akwa United - Abia Warriors FC rinv.

Enyimba Aba - Wikki Tourists rinv.

Ifeanyi Uba - Dakkada FC rinv.

Jigawa Golden Stars - Enugu Rangers rinv.

Katsina United - Adamawa United FC rinv.

Lobi Stars - Warri Wolves rinv.

MFM FC - Sunshine Stars rinv.

Nasarawa United FC - Kano Pillars rinv.

Plateau United - Heartland FC rinv.

Rivers United FC - Kwara United rinv.



Norvegia > Relegation 1. Divisjon 2020 > Finale



12:30 Asker SK - IL Stjørdals-Blink 1-0 *



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021



12:15 SBV Excelsior - SC Cambuur 0-1 *



20:00 Roda JC Kerkrade - Go Ahead Eagles



Peru > Primera División 2020 Playoffs > Finale



21:00 Sporting Cristal - Universitario de Deportes



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



12:15 CD Mafra - UD Oliveirense 0-0 *



15:00 Académica de Coimbra - Casa Pia AC



16:00 SL Benfica B - FC Vizela



17:00 FC Arouca - Sporting Covilhã



Romania > Liga 1 2020/2021



13:00 FC Hermannstadt - FC Politehnica Iași



15:30 FC Botoşani - FC Voluntari



20:00 Academica Clinceni - Dinamo Bucureşti



Scozia > Premiership 2020/2021



13:00 Kilmarnock FC - Aberdeen FC



Scozia > League One 2020/2021



13:00 Falkirk FC - Airdrieonians



Scozia > FA Cup 2019/2020 > Finale



15:15 Celtic FC - Heart of Midlothian



Serbia > Super Liga 2020/2021



15:00 FK Javor - TSC Bačka Topola



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021



13:00 NK Domžale - NK Bravo



15:00 NK Celje - NŠ Mura



17:15 NK Maribor - NK Aluminij



Spagna > Primera División 2020/2021



14:00 Celta Vigo - CD Alavés



16:15 Granada CF - Real Betis



18:30 Cádiz CF - Getafe CF



21:00 SD Eibar - Real Madrid



Spagna > Segunda División 2020/2021



14:00 AD Alcorcón - FC Cartagena



16:00 Espanyol Barcelona - UD Almería



18:15 Rayo Vallecano - UD Las Palmas



20:30 Málaga CF - UD Logroñés



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021



17:00



Arenas de Getxo - Racing Santander

Barakaldo CF - CD Alavés B

CD Laredo - SD Leioa

Real Unión - Club Portugalete



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021



12:00



Espanyol Barcelona B - Gimnàstic

UE Llagostera - UE Olot



17:30 CE L'Hospitalet - FC Andorra



18:00



UE Cornellà - FC Barcelona B

Lleida Esportiu - AE Prat



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021



12:30 UD Tamaraceite - Recreativo Huelva



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



14:30



Black Leopards - Moroka Swallows

AmaZulu FC - Chippa United rinv.



Svizzera > Super League 2020/2021



16:00



FC Lausanne-Sport - FC Luzern

FC Sion - FC Vaduz

FC Zurigo - Servette Genève



Tunisia > Ligue 1 2020/2021



14:00



ES Métlaoui - CA Bizertin

AS Rejiche - Olympique Béja

JS Kairouan - Stade Tunisien



Turchia > SüperLig 2020/2021



11:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü 1-0 *



14:00 Denizlispor - Alanyaspor



17:00 Beşiktaş - BB Erzurumspor



Turchia > 1. Lig 2020/2021



11:30 Ümraniyespor - Adanaspor 0-0 *



17:00 İstanbulspor AŞ - Bursaspor