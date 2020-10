Le tre italiane saranno le protagoniste della lunga giornata dedicata alle sfide di Europa League. In Coppa del Brasile successi esterni per 1-0 del Flamengo e America MG

Giovedì 29 ottobre nuova giornata dedicata alle Coppe europee, questa volta di scena l’Europa League che vedrà impegnate ben tre italiane: Milan, Napoli e Roma. Seguiremo questi tre incontri con la consueta dettagliata cronaca diretta e altre gare di questa competizione che potete consultare di seguito con i link presenti. Prima di vedere nel dettaglio anche tutti i risultati del giorno andiamo a vedere chi è già sceso in campo.

Partiamo dalla Coppa del Brasile con i colpi esterni per 1-0 del Flamengo in casa dell’Athletico-PR e dell’America MG in casa del Corinthians. Nella Super League cinese pareggio per 1-1 tra Jiangsu Suning e Shanghai SIPG e 2-1 dello Wuhan Zall sul Quingdao Huanghai. In Copa Colombia 1-1 dopo i rigori tra Quindio e Jaguares de Cordoba mentre successo casalingo per 2-0 dell’Once Caldas sull’Envigado. In Costarica è 2-2 tra Alajualense e ADR Jicaral mentre nella Copa sudamericana vince il Deportivo Cali in casa del Millonarios (2-1) e il Vasco liquida 1-0 il Caracas tra le mura amiche. Senza reti invece la sfida tra Velez Sarsfield e Penarol. Chiudiamo con il 4-2 del Yaracuyanos sull’Atletico Venezuela nella Primera Division e successi esterni dello Sporting Kansas City e New York City nella MLS in USA.

EUROPA LEAGUE

UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo A



21:00



Roma - CSKA Sofia

CFR Cluj - BSC Young Boys



UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo B



21:00



Arsenal FC - Dundalk FC

Molde FK - Rapid Wien



UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo C



21:00



Slavia Praha - Bayer Leverkusen

OGC Nice - Hapoel Be'er Sheva



UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo D



21:00



Rangers FC - Lech Poznań

SL Benfica - Standard Liège



UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo E



21:00



Granada CF - PAOK Saloniki

Omonia Nikosia - PSV Eindhoven



UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo F



21:00



AZ Alkmaar - HNK Rijeka

Real Sociedad - Napoli



UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo G



18:55



AEK Athen - Leicester City

Zorya Lugansk - Sporting Braga



UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo H



18:55



Milan - Sparta Praga

Lille OSC - Celtic FC



UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo I



18:55



Sivasspor - Maccabi Tel Aviv

Qarabağ FK - Villarreal CF



UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo J



18:55



LASK - PFC Ludogorets Razgrad

Royal Antwerp FC - Tottenham Hotspur



UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo K



18:55



CSKA Mosca - Dinamo Zagabria

Feyenoord - Wolfsberger AC



UEFA > Europa League 2020/2021 > Gruppo L



18:55



KAA Gent - Hoffenheim

Crvena Zvezda - Slovan Liberec



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > 2. Giornata



01:30



Millonarios - Deportivo Cali 1-2

Vasco da Gama - Caracas FC 1-0

Vélez Sarsfield - Peñarol 0-0



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo A







Manama Club - Hilal Al Quds non disputa

Al Jaish - Al Ahed non disputa



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo B







Al Ansar - Al Wathba non disputa

Al Kuwait SC - Al Faisaly non disputa



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo C







Al Jazeera - Qadsia SC non disputa

Dhofar SCSC - Riffa SC non disputa



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo D







Altyn Asyr FK - FK Khujand non disputa

FC Dordoi - FC Istiklol non disputa



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo E







TC Sports Club - Maziya S&RC non disputa

Bashundhara Kings - Chennai City FC non disputa



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo I







Tatung FC - Qualifikant non disputa

Chao Pak Kei - Kitchee SC non disputa



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021



15:50 Al Batin - Al Ra’ed 1-1 *



17:50 Al Qadsiah - Al Taawoun



Armenia > Premier League 2020/2021



12:30 Lori FC - FC Urartu 1-1



Brasile > Copa do Brasil 2020 > Ottavi di finale



01:30



Athletico Paranaense - Flamengo RJ 0-1

Corinthians SP - América - MG 0-1



Brasile > Série D 2020 > Gruppo H



00:00 São Caetano - SP - Grêmio Novorizontino - SP 0-1



Brasile > U20 Copa do Brasil 2020 > Ottavi di finale



19:00 Sport - PE - Avai - SC



19:30 Goiás - Flamengo RJ



Cile > Primera División 2020



17:30 Cobresal - Santiago Wanderers



20:00 Universidad de Concepción - Universidad de Chile



Cina > Super League 2020 Relegation > 13.-16. Platz Playoffs



08:30 Wuhan Zall FC - Qingdao Huanghai 2-1



Cina > Super League 2020 Playoffs > Semifinali



12:35 Jiāngsū Sūníng - Shanghai SIPG 1-1



Cina > League One 2020 Aufstieg



08:00 Meizhou Hakka - Zheijiang Greentown 4-2



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 1



12:35 Beijing Renhe FC - Shenyang Urban 2-3



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 2



11:00 Nei Mongol Zhongyou - Shaanxi Chang'an Athletic 1-1



Colombia > Copa Colombia 2020 > 3. Giornata



01:00 Deportes Quindío - Jaguares de Córdoba 3-4 dr



01:40 Once Caldas - Envigado FC 2-0



20:00 Tigres FC - Deportivo Pereira



21:00



Real San Andrés - Boyacá Chicó

Leones FC - Rionegro Águilas Doradas



21:30 Santa Fe - Patriotas FC



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura



03:00 LD Alajuelense - Jicaral 2-2



EAU > UAE Arabian Gulf League 2020/2021



15:15



Al Dhafra - Dibba Al Fujairah 2-1 *

Al Jazira Club - Ittihad Kalba SCC 0-0 *



18:00 Al Wasl - Al Nasr SC



Egitto > Premiership 2019/2020



16:30 Aswan - Ittihad El-Iskandary 0-0 *



19:00 El-Entag El-Harby - Misr lel-Maqasah SC



Francia > National 2020/2021



18:15 SC Bastia - Stade Laval



Germania > Oberliga Westfalen 2020/2021







TuS Ennepetal - Holzwickeder SC rinv.

Westfalia Herne - TSG Sprockhövel rinv.

FC Gütersloh - Viktoria Clarholz rinv.

Preußen Münster II - Sportfreunde Siegen rinv.

ASC 09 Dortmund - SC Paderborn 07 II rinv.



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021



15:00 RB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona A



18:00 Xelaju MC - Antigua GFC



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Apertura



00:00 Lobos UPNFM - Olimpia 1-1



02:00 Honduras Progreso - Real España 0-3



Indonesia > Liga 1 2020







Persib Bandung - TIRA-Persikabo rinv.

PSIS Semarang - PSM Makassar rinv.



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



Palermo - Potenza rinv.



Kuwait > Premier League 2020/2021



15:30



Al Kuwait SC - Al Nasr SC 0-0 *

Khaitan SC - Al Fahaheel 0-0 *



17:45



Al Arabi SC - Qadsia SC

Al Sahel - Kazma SC



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura



00:00 Club Celaya - Venados FC 2-1



02:05 Correcaminos UAT - Tapatío 0-3



04:05 Leones Negros - Atlético Morelia 0-0



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00 Atlético San Luis - Mazatlán FC



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



19:00 Atlético San Luis - Mazatlán FC



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Apertura



00:00 Junior Managua - Chinandega 0-1



02:00



ART Municipal - Real Estelí 1-0

Juventus Managua - Managua FC 2-3



03:00 Walter Ferretti - Diriangén 0-1



Peru > Primera División 2020 Clausura Grupo B



21:30 Mannucci - Cusco FC



Polonia > Puchar Polski 2020/2021 > 2. Giornata



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin rinv.



Portogallo > U23 Liga Revelação 2020/2021



15:00 Sporting CP - CS Marítimo



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe B



07:00 FK Ufa - FK Khimki 7-6



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021



NK Aluminij - NK Domžale rinv.



15:45 Olimpija Ljubljana - NK Bravo 0-0 *



17:30 NŠ Mura - NK Maribor



Spagna > Segunda División 2020/2021



16:30 AD Alcorcón - Sporting Gijón 0-0 *



19:00



CD Mirandés - Real Zaragoza

CD Tenerife - CD Lugo

RCD Mallorca - Málaga CF



21:30



Rayo Vallecano - CF Fuenlabrada

CE Sabadell - CD Leganés



Svezia > Allsvenskan 2020



19:00 IK Sirius - AIK Solna



Ungheria > Magyar Kupa 2020/2021 > 2. Giornata



12:30 Nyíregyháza Spartacus - Paksi SE 1-2



16:00 Békéscsaba 1912 Előre SE - Diósgyöri VTK 0-0 *



USA > Major League Soccer 2020



00:00 New York RB - New England Revolution 1-0



00:30



FC Cincinnati - Sporting Kansas City 0-1

Orlando City - Atlanta United FC 4-1

Philadelphia Union - Chicago Fire 2-1

Toronto FC - New York City FC 0-1



01:00



Minnesota United FC - Colorado Rapids 2-1

D.C. United - Columbus Crew 1-0



01:30 FC Dallas - Inter Miami CF 2-1



03:00 Portland Timbers - Los Angeles Galaxy 5-2



03:30



Los Angeles FC - Houston Dynamo 2-1

San Jose Earthquakes - Real Salt Lake 2-0



Uzbekistan > Super League 2020



11:00 Buxoro FK - So’g’diyona Jizzax 2-5



Venezuela > Primera División 2020 Grupo B



22:00 Zamora FC - Monagas



Venezuela > Primera División 2020 Grupo A



01:00 Yaracuyanos FC - Atlético Venezuela 4-2



Vietnam > V.League 1 2020 Meisterrunde



13:15



Sài Gòn FC - Than Quảng Ninh FC 2-1

Thể Công FC - Hà Nội FC 0-0