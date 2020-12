Le due squadre nerazzurre si giocano tutto nella gara decisiva della fase a gironi, il 9 dicembre in campo anche la C. Nella Copa Libertadores 1-1 tra Libertad e Palmeiras

Dopo i successi nella giornata di ieri di Juventus e Lazio, la Champions League torna con un’altra giornata decisiva per due italiane e non solo. Nell’ultima della fase a gironi seguiremo in particolare le sfide di Inter e Atalanta mentre nel primo pomeriggio in campo la Serie C. Prima si consultare i link consigliati di oggi e vedere tutti i risultati in tempo reale, spazio alle partite più importanti già concluse.

Partiamo dalla Copa Libertadores con il pareggio per 1-1 tra Libertad e Palmeiras: ospiti in vantaggio al 39′ con un colpo di testa di Gomez su corner di Scarpa quindi pareggio al 62′ di Espinosa che su traversone in area di Ramirez anticipa di testa il portiere avversario in uscita. Nella Super League di Albania colpi esterni per Kukesi, Vllaznia e Tirana mentre in Bolivia 1-1 tra Nacional Potosi e Bolivar. Nella Serie B brasiliana spicca il 5-1 in trasferta del CSA sul Confianca mentre in Cile O’Higgins supera a domicilio Huachipato.

In Ecuador il Delfin supera 3-1 l’Olmedo mentre nella Champions League femminile vittoria tonda del Rosengard, 7-0 sul Guria, 2-0 di LSK Kvinner in casa del Minsk e 2-1 dello Zhilstroy sullo Shymkent. Nella J1 League giapponese 1-1 tra Kashiwa e Oita mentre nella Serie D in Italia il Trento batte 2-0 Feltre e 1-1 tra Chieri e Gozzano. Nella CONCACAF League 1-0 del Marathon sul Forge e nella Copa Sudamericana 2-1 esterno del Catolica sul Velez Sarsfield. Chiudiamo con il 3-0 del Deportivo Tachira sul Portuguesa per la Primera Division in Venezuela mentre nella 1.Lig turca il Girensunport vince in casa del Keciorengucu 1-0 e 1-1 tra Adana Demirspor e Altinordu.

FIFA > U20 Amichevoli 2020 > Dicembre



14:30



Namibia - Isole Comore 1-0

Zambia - Malawi 2-0



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo A



21:00



Bayern Monaco - Lokomotiv Moskva

RB Salzburg - Atlético Madrid



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo B



21:00



Inter - Shakhtar Donetsk

Real Madrid - Bor. Mönchengladbach



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo C



21:00



Manchester City - Olympique Marseille

Olympiakos Piräus - FC Porto



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo D



18:55



AFC Ajax - Atalanta

FC Midtjylland - Liverpool FC



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo H



18:55 Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir



UEFA > Femminile Champions League 2020/2021 > 1. Giornata



ŽNK Pomurje - Fortuna Hjørring rinv.



11:00 WFC Lanchkhuti - FC Rosengård 0-7



12:00



WFC Zhytlobud-2 Kharkiv - BIIK Kazygurt 2-1

FK Minsk - LSK Kvinner 0-2



15:00



Sparta Praha - Glasgow City FC 2-1

Juventus - Olympique Lyon 2-3

ŽFK Spartak - VfL Wolfsburg 0-5



16:00



Kopparbergs/Göteborg FC - Manchester City WFC 1-2 *

SL Benfica - Chelsea LFC 0-5 *



16:30 PSV Eindhoven - FC Barcelona 0-2 *



17:00 SKN St. Pölten - FC Zürich Frauen 0-0 *



18:00 Servette FCCF - Atlético Madrid



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > Quarti di finale



01:30 Libertad - Palmeiras 1-1



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > Quarti di finale



01:30 Vélez Sarsfield - Universidad Católica 1-2



CONCACAF > CONCACAF League 2020 > Champions League Qual.



04:00 Marathón - Forge FC 1-0



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021



13:45



KF Apolonia Fier - KF Skënderbeu

KS Kastrioti - FK Vllaznia

KF Laçi - KF Tiranë

KF Bylis Ballsh - FK Kukësi



16:45 FK Partizani - KF Teuta Durrës



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone A



21:30 Sansinena de Gral. Cerri - Villa Mitre de Bahía Blanca



22:00 Huracán de Las Heras - Deportivo Maipú



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone B



21:10 Defensores de Pronunciamiento - Sarmiento de Resistencia



21:30 Douglas Haig - Sportivo Las Parejas



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 Finalización > 2. Aufstieg Zone A



21:30 Sol de Mayo de Viedma - Camioneros



22:00



Peñarol de Chimbas - Desamparados de San Juan

Cipolletti - Círculo Deportivo



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 Finalización > 2. Aufstieg Zone B



21:00 Juventud Unida de Gualeguaychú - Unión de Sunchales



Bahrain > Campionato 2020/2021



16:00



Al Hidd - Al Najma 1-0 *

Busaiteen - Manama Club 0-0 *



Bolivia > Liga Profesional 2020



01:00 Nacional Potosí - Bolívar 1-1



20:00



Royal Pari - San José

Real Santa Cruz - Real Potosí



Brasile > Série B 2020



01:30



Avaí - SC - Chapecoense 0-2

CR Brasil - AL - Cruzeiro 0-0

Confiança - SE - CSA - AL 1-5

Cuiabá - MT - Vitória - BA 3-3



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



19:00 Botafogo - RJ - Sport - PE



Brasile > U20 Copa do Brasil 2020 > Semifinali



19:45 Bahia - BA - Palmeiras



Brasile > U17 Copa do Brasil 2020 > Ottavi di finale



19:00 Palmeiras - Jacuipense - BA



20:00 Londrina - PR - Sport - PE



21:00 Atlético Mineiro - Brasil de Pelotas - RS



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



16:30 PFC Beroe - Levski Sofia 1-1 *



Cile > Primera División 2020



01:00 O'Higgins - Huachipato 2-1



14:30 Palestino - Unión La Calera 3-1



Cipro > First Division 2020/2021



16:00 AEK Larnaca - Paphos FC 0-0 *



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura Relegation > Play-Off



18:00 Municipal Grecia - Sporting FC



Croazia > 2. HNL 2020/2021



13:00



NK BSK Bijelo Brdo - NK Dugopolje 1-1

NK Croatia Zmijavci - NK Dubrava 3-0



Danimarca > 1. Division 2020/2021



19:30 Vendsyssel FF - Esbjerg fB



Danimarca > DBU Pokalen 2020/2021 > Ottavi di finale



16:30 Nykøbing FC - Odense BK 0-2 *



Ecuador > Serie A 2020



02:00 Delfín SC - Olmedo 3-1



18:30 El Nacional - Aucas



21:00 LDU Quito - Liga de Portoviejo



Estonia > Eesti Karikas 2020/2021 > Ottavi di finale



FC Kuressaare - Põhja-Sakala / FC Flora rinv.



Galles > Premier League 2020/2021



20:45 Aberystwyth Town - Bala Town



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord







Heider SV - Holstein Kiel II rinv.

1. FC Phönix Lübeck - FC St. Pauli II rinv.

SV Drochtersen/Assel - Hamburger SV II rinv.

Eintracht Norderstedt - Lüneburger SK Hansa rinv.

FC Teutonia 05 - Altona 93 rinv.



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Süd







HSC Hannover - Atlas Delmenhorst rinv.

VfL Wolfsburg II - TSV Havelse rinv.

SSV Jeddeloh - Hannover 96 II rinv.

VfV Hildesheim - Schwarz-Weiß Rehden rinv.

FC Oberneuland - Werder Bremen II rinv.



Germania > Regionalliga West 2020/2021



18:00 Borussia Dortmund II - Rot-Weiß Oberhausen



19:30 Rot-Weiss Essen - SV 19 Straelen



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021



Teutonia St. Tönis - 1. FC Monheim rinv.



Giappone > J1 League 2020



11:00 Kashiwa Reysol - Oita Trinita 1-1



Giappone > J2 League 2020



05:00 Ehime FC - Ventforet Kofu 0-2



Giappone > J3 League 2020



05:00 FC Imabari - Grulla Morioka 2-0



09:00 Fujieda MyFC - Fukushima United 1-0



10:00 SC Sagamihara - Azul Claro Numazu 1-0



11:00



Yokohama S&CC - Kagoshima United 0-1

FC Gifu - Vanraure Hachinohe 1-0

Gainare Tottori - Blaublitz Akita 0-0

Kamatamare Sanuki - Cerezo Osaka II 0-0

Roasso Kumamoto - Kataller Toyama 1-0

Gamba Osaka II - AC Nagano Parceiro 0-1



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021



20:00 Boca Gibraltar - Europa FC



Grecia > Super League 2020/2021



16:15 Asteras Tripolis - Volos NFC 1-0 *



India > Indian Super League 2020/2021



15:00 Mumbai City FC - Chennaiyin FC 2-1



Indonesia > Liga 1 2020/2021



PSS Sleman - PSM Makassar rinv.



Inghilterra > Championship 2020/2021



20:00 Preston North End - Middlesbrough FC



20:45



Bristol City - Blackburn Rovers

Barnsley FC - Wycombe Wanderers

Brentford FC - Derby County

Norwich City - Nottingham Forest

Reading FC - Birmingham City



Israele > Ligat ha'Al 2020/2021



19:00 Hapoel Haifa - Hapoel Tel Aviv



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



15:00 Piacenza - Novara 3-3



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00



Fano - Legnago 1-0

Fermana FC - Arezzo 0-0



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



15:00 Avellino - Bisceglie 4-2



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



14:30



Bra - Vado

Casale - Citta di Varese

Fossano Calcio - Sestri Levante

Chieri - Gozzano



15:30 Lavagnese - Saluzzo



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



14:30 Trento Calcio 1921 - Union Feltre



Kosovo > Superliga 2020/2021



13:00



FK Drenica - Drita Gjilan

KF Feronikeli - Besa Pejë

KF Gjilani - Prishtina KF



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021



Progrès Niedercorn - Swift Hesperange rinv.



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021



13:00



Akademija Pandev - FK Borec 2-1

FK Rabotnički - FK Renova 3-1

KF Shkupi - Vardar Skopje 1-1

KF Shkëndija 79 - FK Belasica 2-0

Makedonija GP - FK Pelister 2-1

Sileks Kratovo - FC Struga 0-0



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



15:30 Difaâ d'el Jadida - Wydad AC 0-1



17:30 Youssoufia Berrechid - Hassania US Agadir 0-0 *



19:30 Ittihad Tanger - Olympique de Safi



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B



18:00 Cruz Azul Hidalgo - Aguacateros CDU



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A



22:00 Gavilanes de Matamoros - Mineros de Fresnillo FC



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura Playoffs > Finale



18:45 Puebla FC - Club Necaxa



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021







FC Milsami - FC Sheriff rinv.

FC Floreşti - Speranţa Nisporeni rinv.



Montenegro > 1. CFL 2020/2021



13:00



Jezero Plav - Iskra Danilovgrad

FK Rudar Pljevlja - FK Podgorica



13:30



FK Dečić Tuzi - OFK Petrovac

FK Sutjeska - OFK Titograd



14:00 FK Zeta - FK Budućnost Podgorica



Norvegia > Eliteserien 2020



18:00



Kristiansund BK - Odds BK

Aalesunds FK - Strømsgodset IF

FK Haugesund - FK Bodø/Glimt

Sarpsborg 08 - Sandefjord Fotball



20:00 IK Start - SK Brann



Peru > Primera División 2020 Playoffs > Semifinali



21:30 Sporting Cristal - Ayacucho FC



Polonia > I Liga 2020/2021



Resovia Rzeszów - Radomiak Radom rinv.



13:00 Sandecja Nowy Sącz - GKS Jastrzębie 3-0



16:00 Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Odra Opole 0-1 *



Portogallo > Taça 2020/2021 > 3. Giornata



16:00 GD Estoril - Lusitano GC 3-0 *



19:00 UD Vilafranquense - AD Sanjoanense



Qatar > Qatar Stars League 2020/2021



15:30 Umm-Salal - Al Kharitiyath 1-0



17:45



Al Ahli Doha - Al Gharafa

Qatar SC - Al Khor SC



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe B



09:00 FC Ural - Rubin Kazan



11:00



Lokomotiv Moskva - Akademiya Konopleva

Uor-5 Egorievsk - FK Khimki



12:00



Zenit St. Petersburg - FK Ufa

CSKA Moskva - FK Strogino Moskva



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe A



11:00



Arsenal Tula - Rotor Volgograd

FK Tambov - Dinamo Moskva



12:00



FK Rostov - Spartak Moskva

FK Sochi - FK Chertanovo



13:00 FK Krasnodar - Akhmat Grozny



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021



13:30 NK Bravo - NK Domžale 1-0



11:30 NK Tabor Sežana - NK Celje 1-0



Spagna > Segunda División 2020/2021



19:00



UD Almería - Real Zaragoza

CE Sabadell - AD Alcorcón



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021



17:00 San Fernando CD - Recreativo Huelva



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021



17:00 Real Sociedad - Rayo Vallecano



14:00 Levante UD - Real Madrid 1-2



15:45 Sporting de Huelva - Madrid CFF



16:00 Sevilla FC - SD Eibar



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



SuperSport United - Bloemfontein Celtic rinv.



18:30 Kaizer Chiefs - Black Leopards



Svezia > Relegation Allsvenskan 2020 > Retrocessione



18:00 Jönköpings Södra IF - Kalmar FF



Svezia > Relegation Superettan 2020 > Retrocessione



18:00



Landskrona BoIS - Dalkurd FF

IF Brommapojkarna - Trelleborgs FF



Svizzera > Super League 2020/2021



18:15



FC Basilea - FC Sion

FC Vaduz - Servette Genève

FC Zurigo - FC St.Gallen



Turchia > SüperLig 2020/2021



17:30 Hatayspor - BB Erzurumspor 0-0 *



16:30 Göztepe - Alanyaspor 0-0 *



Turchia > 1. Lig 2020/2021



Akhisar Belediyespor - Adanaspor rinv.



11:30 Keçiörengücü - Giresunspor 0-1



14:00 Adana Demirspor - Altınordu FSG 1-1



17:00 Altay Izmir - Ankaraspor 0-0 *



Turchia > 2. Lig Beyaz 2020/2021



Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon rinv.



11:00



Yeni Çorumspor - Şanlıurfaspor 5-1

Ergene Velimeşe - Sancaktepe Belediye 0-1

Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor 4-2

Inegölspor - Kahramanmarasspor 0-1

Manisa FK - Uşakspor 1-1

Niğde Anadolu FK - Amed SK 0-0

Sarıyer SK - Hacettepe 3-0



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2020/2021







Bayburt İl Özel İdare - Sakaryaspor rinv.

Kastamonuspor - Eyüpspor rinv.



11:00



BAKspor - Kırşehir Belediyespor 1-1

Elazığspor - Karacabey Birlikspor 2-1

Etimesgut Belediyespor - Tarsus Idman Yurdu 0-0

Karabükspor - Van BBSK 0-2

Pendikspor - Bodrum Belediye 1-2

Serik Belediyespor - Pazarspor 2-3

Sivas Belediyespor - 1922 Konyaspor 1-1

Turgutluspor - Kırklarelispor 1-3



Uruguay > Segunda División 2020 Playoffs > Semifinali



Juventud - Sud América rinv.



Venezuela > Primera División 2020 Grupo B



01:00 Deportivo Táchira - Portuguesa FC 3-0



14:00 Aragua FC - Caracas FC 0-0



Venezuela > Primera División 2020 Grupo A



20:00 Trujillanos FC - Academia Puerto Cabello



22:00 Atlético Venezuela - Estudiantes de Mérida