Serie A 2019-2020, 19° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 19° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

CAGLIARI – La diciannovesima e ultima giornata di andata del campionato di Serie A 2019/2020 si gioca tra l’11 e il 13 gennaio. Si comincia sabato con Cagliari – Milan. I padroni di casa, che dopo tre sconfitte conecutive, sono sesti con 29 punti, attendono i rossoneri, dodicesimi con sette lunghezze in meno, che nell’ultimo turno disputato non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro la Sampdoria nonostante l’ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic. Alle 18 all’Olimpico Lazio – Napoli. I biancocelesti sono reduci da nove vittorie consecutive e in classifica occupano la terza posizione, a -6 dalle capolista Inter e Juventus ma con una partita ancora da recuperare; i partenopei non stanno attraversando un buon momento e, dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter, sono soltato dodicesimi a quota 22. In serata, alle 20.45 il big match Inter – Atalanta. Gli orobici non vincono a San Siro dalla stagione 2013/2014 ma ora la squadra di Gasperini è realtà ben solida, quinta con 34 punti e reduce da due “manite”, contro Milan e Parma. Gli uomini di Conte vengono dalla vittoria di Napoli e sono primi a quota 45, a pari merito con la Juventus, e pronti a lottare per il titolo di Campione d’inverno

Lunch match di domenica è la scontro salvezza tra Udinese e Sassuolo. I friulani, vittoriosi al Via del Mare grazie al gol di De Paul nei minuti finali, sono tredicesimi con 21 pumti. Due lunghezze in meno per i neroverdi, caduti a Marassi contro il Genoa. Alle 15 altro contro importate per la bassa classifica: Sampdoria – Brescia. I blucerchiati provengono dal pareggio a San Siro contro il Milan e sono sedicesimi con 16 punti; due lunghezze in meno per le Rondinelle, penultime a pari merito con il Genoa e reduci dalla sconfitta interna contro la Lazio. Bisognose di punti anche Fiorentina e Spal. I Viola, dopo il pari ottenuto a Bologna sono diciottesimi con 16 punti e in cerca della prima vittoria della gestione Iachini; la squadra di Semplici è il fanalino di coda del torneo e nell’ultimo turno disputato ha perso in casa dal Verona. Il Torino, che, dopo aver espugnato l’Olimpico, è nono con 24 punti, ospita il Bologna, decimo con una lunghezza in meno. Alle 18 il Genoa, penultimo ma tornato al successo contro il Sassuolo, fa visita al Verona dell’ex Juric, undicesimo a quota 22. Posticipo serale sarà l’altro big match di giornata: Roma – Juventus. I giallorossi, nonostante la sconfitta casalinga contro il Torino, occupano ancora la quarta posizione con 35 punti; dieci lunghezze in più per la squadra di Sarri, che si contenderanno il primato in classifica con l’Inter con il vantaggio di conoscere già il risultato di San Siro. La tradizione all’Olimpico è leggermente a vantaggio dei padroni di casa,

Chiude il programma il Monday Night Parma – Lecce: i ducali, settimi con 25 punti, sono chiamati a riscattare il pesante 5-0 subito a Bergamo; i salentini sono diciassettesimi a quota 25.

Serie A, 19° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Sabato 11 gennaio

15.00

Cagliari – Milan

18.00

Lazio – Napoli

20.45

Inter – Atalanta

Domenica 12 gennaio

12.30

Udinese – Sassuolo

15.00

Fiorentina – Spal

Sampdoria – Brescia

Torino – Bologna

18.00

Hellas Verona – Genoa

20-45

Roma – Juventus

Lunedì 13 gennaio

Parma – Lecce