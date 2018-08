Serie A 2018-2019, 2° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 2° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

TORINO – Sabato 25 agosto prende il via la seconda gionata del Campionato di Serie A 2018/2019. Grande attesa a Torino per l’esordio casalingo di Cristiano Ronaldo. Alle ore 18 la Juventus, reduce dalla vittoria sofferta contro il Chievo, ospita la Lazio, che nel turno precedente è stata sconfitta in rimonta dal Napoli. I partenopei attendono invece il Milan, al debutto in campionato a causa del rinvio della gara contro il Genoa. Appuntamento al San Paolo alle ore 20.30.

Domenica si giocano sette partite. Si comincia alle ore 18 con il derby emiliano Spal-Parma. Alle ore 20.30 l’Inter, chiamata a riscattare immediatamente la sconfitta subita in trasferta sul campo del Sassuolo, riceve il Torino, beffato negli ultimi minuti di gioco dal gol di Dzeko. La Fiorentina debutta in campionato contro il Chievo, sconfitto sabato scorso dalla Juventus. Esordio anche per le genovesi, dopo i fatti tragici che hanno colpito la città a seguito del crollo del Ponte Morandi: la Sampdoria fa visita all’Udinese mentre il Genoa ospita l’Empoli. Il Cagliari, dopo la sconfitta subita proprio a opera dei toscani, riceve il Sassuolo mentre il Frosinone, battuto dall’Atalanta, affronta in casa il Bologna, che è uscito perdente nel derby emiliano con la Spal.

Chiude la seconda giornata il Monday Night tra Roma e Atalanta: sfida tra due squadre, al momento, in testa alla classifica dopo le vittorie, rispettivamente, contro Torino e Frosinone.

Sabato 25 agosto

18.00

Juventus – Lazio

20.30

Napoli – Milan

Domenica 26 agosto

18.00

Spal – Parma

20.30

Cagliari – Sassuolo

Fiorentina – Chievo

Frosinone – Bologna

Genoa – Empoli

Inter – Torino

Udinese – Sampdoria

Lunedì 27 agosto

20.30

Roma – Atalanta