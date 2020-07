Serie A 2019/2020, 33° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 33° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – La trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 si articola tra il 14 e il 16 luglio. Si comincia martedì alle 21.45 con Atalanta – Brescia. L’Atalanta viene dal pareggio casalingo per 2-2 contro a Juventus e in classifica ora é terza con 67 punti, a -1 dal secondo posto occupato dalla Lazio. Il Brescia, invece, nell’ultimo turno disputato, ha perso in casa per 0-3 dalla Roma e ira vede la sua permanenza nella massima categoria compromessa, essendo penultimo a quota 21, a sette lunghezze dalla zona salvezza.

Mercoledì si gioca il grosso delle partite. Alle ore 19.30 il Bologna, reduce dal pareggio di Parma e decimo con 42 punti, ospita il Napoli, fresco di 1-1 contro il Milan e sesto a quota 52. I rossoneri di Pioli, inve, che in virtù di detto risultato sono settimi con 50 punti, ricevono il Parma, dodicesimo e reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Bologna. A Marassi, la Sampdoria, galvanizzata dalla vittoria di Udine, che ha portato un po’ di ristoro alla classifica, attende il Cagliari, undicesimo, che domenica scorsa non é andato oltre lo 0-0 contro il Lecce.

In serata, con calcio di inizio allo ore 21.45, va in scena la lotta per lo scudetto. La Juventus, capolista con 75 punti, gioca sul campo del Sassuolo, ottavo a quota 46 mentre la Lazio, che nell’ultimo turno disputato é incappata in una sconfitta casalinga proprio contro i neroverdi e ore é seconda a quota 68, fa visita all’Udinese. Il Lecce, che ora é terzultimo con 29 punti, ospita la Fiorentina, tredicesima, che viene dal pareggio casalingo contro il Verona. La squadra di Juric, che dopo il pari del Franchi é nona con 44 punti, fa visita alla Roma, in piena corsa per un posto in Europa dopo due successi di fila.

Giovedì si giocano i due posticipi. Alle 19,30 il Genoa, che con la vittoria casalinga contro la Spal, é momentaneamente uscito dalla zona retrocessione, gioca sul campo del Torino mentre gli estensi ospitano l’Inter.



Martedì 14 luglio

21.45

Atalanta-Brescia

Mercoledì 15 luglio

19.30

Bologna-Napoli

Milan-Parma

Sampdoria-Cagliari

21.45

Lecce-Fiorentina

Roma-Verona

Sassuolo-Juventus

Udinese-Lazio

Giovedì 16 luglio

19.30

Torino-Genoa

21.45

SPAL-Inter