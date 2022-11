Il 13 novembre 2022 le gare valide per la tredicesima giornata di Serie A saranno trasmesse su DAZN; Atalanta – Inter sarà visibile anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 13 novembre c’é la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Il lunch match sarà Atalanta – Inter. Gli orobici devono ripartire dopo l’1-2 ricevuto dal Napoli nel turno infrasettimanale e il 2-1 contro il Lecce; hanno 27 punti grazie a un percorso di otto partite vinte, quattro pareggiate e due persa, venti reti realizzate e dodici incassate. I nerazzurri, invece, si sono ampiamente rifatti della sconfitta rimediata all’Allianz Stadium contro la Juventus rifilando un tennistico 6-1 al Bologna; i loro ventisette punti sono frutto di nove partite vinte e cinque perse, trentuno reti realizzate e venti incassate.

Alle 15 si gioca Monza – Verona. I brianzoli sono reduci dalla sconfitta di misura rimediata all’Olimpico contro la Lazio; sono quindicesimi in classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e nove sconfitte, tredici gol fatti e ventidue subiti. Di fronte ci saranno i campani, che nel turno infrasettimanale hanno perso per 2-1 sul campo della Fiorentina; sono undicesimi a quota 17 punti, avendo vinto quattro partite, pareggiato cinque e perso cinque volte, con diciannove reti realizzate e ventuno incassate. Contemporaneamente scendono in campo Roma – Torino. I giallorossi vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Sassuolo e sono settimi in classifica con 27 punti, frutto di otto vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, diciassette gol fatti e tredici subiti. I granata, invece, hanno vinto tre volte nelle ultime quattro sfide; in settimana hanno battuto la Sampdoria per 2-0.

Sono noni a quota 20, con un percorso di sei partite vinte, due pareggiate e sei perse, quindici reti realizzate e sedici incassate. Sono centoottanta i precedenti tra le due compagini con il bilancio di cinquantotto vittorie del Torino, quarantasei pareggi e settantasei affermazioni del Roma. Si disputa anche Verona – Spezia. Il Verona é reduce da ben nove sconfitte consecutive, ultima delle quali quella casalinga di misura contro la Juventus; é ultimo, in solitaria, con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e undici partite perse, undici reti realizzate e ventisette incassate. Gli Aquilotti, dopo tre k.o. di fila, hanno pareggiato 1-1 in casa contro l’Udinese. Attualmente i liguri sono diciassettesimi, a tre lunghezze dalla zona retrocessione, con 9 punti, avendo vinto due volte, pareggiato quattro e perso sette, con dodici reti all’attivo a fronte delle venticinque incassate.

Alle 18 Milan – Fiorentina. I rossoneri nel turno infrasettimanale non sono andati oltre lo 0-0 in quel di Cremona e questo mezzo passo falso ha portato a otto le distanze che li separano dalla capolista Napoli; ora sono secondi, a pari merito con la Lazio, con 30 punti, frutto di nove vittorie, tre pareggi, due sconfitte, ventisette gol subiti e dodici realizzati. I viola, invece, grazie a un gol realizzato da Jovic nel finale in settimana hanno battuto la Salernitana ottenendo, tra Conference League e campionato, la quinta vittoria consecutiva; sono decimi con 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e cinque partite perse, diciassette realizzate e diciotto incassate.

Infine, in serata Juventus – Lazio. La squadra allenata da Allegri arriva alla sfida dopo aver vinto le ultime cinque gare di campionato raggiungendo il quarto posto in solitaria con 28 punti. La Lazio invece è reduce da due vittorie di fila in campionato arrivate entrambe per uno a zero contro Roma e Monza e al momento occupa, insieme al Milan, la seconda posizione in classifica.

Il posticipo della tredicesima giornata di Serie B sarà Genoa – Como. I rossoblù, dopo la sconfitta rimediata sul campo della Reggina, occupano la seconda posizione, a pari merito con i calabresi e a -6 dalla vetta della classifica. I loro 22 punti, quindici dei quali conquistati lontano da Marassi, sono il frutto di sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, quindici gol fatti e dieci subiti. I lariani vengono dal successo casalingo contro il Venezia; si ritrovano in sedicesima posizione grazie a un percorso di tre partite vinte, tre pareggiate e sei perse, undici reti realizzate e venti incassate.

03.00

Wellington Phoenix-Western United (A-League) – ONEFOOTBALL

05.00

Central Coast Mariners-Macarthur (A-League) – ONEFOOTBALL

10.30

Lecce-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00

Cesena-Cagliari (Campionato Primavera) – APP SPORTITALIA

12.00

Gubbio-Recanatese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

12.30

Atalanta-Inter (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Wuhan Three Town-Henan (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

Radomiak Radom-Pogon (Campionato polacco) – ONEFOOTBALL

13.00

PSG-Auxerre (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Bruges-Anversa (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

Napoli-Sampdoria (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Tabor-Maribor (Campionato sloveno) – ONEFOOTBALL

14.00

AGF-Copenhagen, Horsens-OB (Campionato danese) – ONEFOOTBALL

14.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Reggiana-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ancona-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

Fermana-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Olbia-San Donato Tavarnelle (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Rimini-Torres (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fiorenzuola-Carrarese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Montevarchi-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Siena-Lucchese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Taranto-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Gelbison-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monopoli-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Monterosi-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Potenza-Latina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Austria Vienna-Wolfsberger, Austria Klagenfurt-Salisburgo (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

15.00

Zona Serie A – DAZN

Roma-Torino (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Monza-Salernitana (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

Verona-Spezia (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 216 Sky)

Brighton-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Pescara-Messina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Inter-Udinese (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Panathinaikos-Atromitos (Campionato greco) – MOLA

Brno-Sigma Olomouc, Pardubice-Viktoria Plzen, Hradec Kralové-Slovacko (Campionato ceco) – ONEFOOTBALL

Kerala Blasters-Goa (Campionato indiano) – ONEFOOTBALL

Celje-Koper (Campionato sloveno) – ONEFOOTBALL

15.30

Mainz-Eintracht (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

16.00

Brondby-Viborg (Campionato danese) – ONEFOOTBALL

16.15

Genoa-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, ONEFOOTBALL e HELBIZ

16.45

Feyenoord-Excelsior (Eredivisie) – MOLA

17.00

LASK-Sturm Graz (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

Stromsgodset-Bodo/Glimt, Kristiansund-Jerv, Rosenborg-Sarpsborg, Sandefjord-Haugesund, Viking-Odds,

Tromso-Aalesunds, Valerenga-Molde, Lillestrom-HamKam (Campionato norvegese) – ONEFOOTBALL

17.30

Fulham-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Friburgo-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Juve Stabia-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Crotone-Fidelis Andria (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

Avellino-Giugliano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Cerignola-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Slask-Legia Varsavia (Campionato polacco) – ONEFOOTBALL

Mura-Gorica (Campionato sloveno) – ONEFOOTBALL

Slovan Bratislava-Ruzomberok (Campionato slovacco) – ONEFOOTBALL

18.00

Milan-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

PAS Lamia-Panetolikos (Campionato greco) – MOLA

Zlin-Slavia Praga (Campionato ceco) – ONEFOOTBALL

Nordsjaelland-AB (Campionato danese) – ONEFOOTBALL

18.30

Anderlecht-Genk (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

19.00

Benfica-Gil Vicente (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

20.00

Bragantino-Fluminense, Corinthians-Atletico Mineiro, Flamengo-Avaí, Goias-San Paolo, Internacional-Palmeiras (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

Randers-Midtjylland (Campionato danese) – ONEFOOTBALL

20.45

Juventus-Lazio (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Monaco-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.30

Famalicão-Sporting (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale