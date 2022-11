Elenco delle partite previste per oggi domenica 13 novembre 2022: il Milan ospita la Fiorentina, la Roma il Torino, Friburgo-Union Berlino in Bundesliga

Ultimo atto della Serie A per il 2022. Prima di congedarsi per dar spazio ai Mondiali Qatar 2022 il massimo campionato offrirà le sue ultime 5 partite con due big match da non perdere ad aprire e chiudere la giornata. In rassegna anche gli altri campionati italiani e i principali dall’Europa. Prima però ricordiamo cosa è successo al momento in questa 15esima giornata. La spunta ancora il Napoli che partita forte ha rischiato qualcosa nel finale contro l’Udinese conquistando il 13esimo successo e ancora unica squadra imbattuta. Per la zona salvezza si fa sempre più preoccupante la situazione della Sampdoria che perde in casa anche contro il Lecce e rischia di chiudere l’anno in coda. Bel passo in avanti per l’Empoli che con il successo nell’anticipo con la Cremonese si porta 10 punti sopra la zona calda della classifica. Mentre grazie al brillante successo nel derby, si riscatta prontamente del pesante ko con l’Inter il Bologna che si porta quasi a metà classifica.

Il programma di domenica 13 novembre si apre con il lunch match Atalanta – Inter. Gasperini l’ha definita sfida di alto livello che chiuderà una prima parta di stagione anomala. La sua convinzione è che a gennaio si vedrà tutt’altra stagione dove tutto sarà più complicato, equilibrato e difficile. Inzaghi ha parlato di partita impegnativa dove la differenza le faranno le motivazioni che avranno le due squadre. Non sono previste grosse novità di formazione con la Dea che dovrebbe spostare a centrocampo Ederson vista l’assenza di De Roon con Pasalic a supporto di Lookman e Zapata mentre dall’altra parte verso la formazione tipo con Brozovic dal primo minuto Bastoni in vantaggio su Acerbi. Alle ore 15 ben tre incontri. Tra questi spicca Roma – Torino con i giallorossi che dopo la sconfitta nel derby si è fatta raggiungere sul pari dal Sassuolo e si trovano appena fuori la zona Europa. I granata hanno invece cancellato rapidamente il passo falso di Bologna vincendo con la Samp e a un passo dai quartieri alti della classifica. Dovrebbe vedersi Sanabria dal primo minuto supportato da Vlasic e Miranchuk mentre Mourinho dovrebbe riproporre Volpato con Zaniolo dietro Abraham. Quindi due sfide salvezza molto importanti. Nella prima l’Hellas Verona costretta a far punti contro lo Spezia per accorciare in classifica. Bocchetti pare intenzionato a mescolare un pò le carte e potrebbero giocare Kallon e Verdi a supporto di Henry. Gli spezzini con Verde favorito a giocare al fianco di Nzola. L’altra sfida vede il Monza ospitare la Salernitana. Un solo successo raccolto nelle ultime 5 uscite per i ragazzi di Palladino che cercheranno di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. I campani nonostante lo stop con la Fiorentina non sembrano essere giù di corda e tengono una posizione piuttosto serena al 12esimo posto. In avanti da una parte Caprari con Petagna e dell’altro Piatek con Dia. Alle ore 18 sarà il Milan a ospitare la Fiorentina con i rientranti Giroud e Theo Hernandez. Il passo falso di Cremona ha fatto perdere ulteriore terreno dal Napoli ma l’avversario non sarà dei più facili considerando lo stato di forma con tre successi consecutivi. Italiano potrebbe optare per un 4-2-3-1 con Kouamé, Barak e Ikoné a supporto di Jovic. Alle ore 20:45 gran finale con Juventus – Lazio. Test molto importante per la squadra di Allegri apparsa in grande crescita e maturità dopo il big match vinto con l’Inter e 5 su 5 nelle ultime uscite in campionato. La squadra di Sarri viaggia con il vento in poppa e ha anche raggiunto il Milan in seconda posizione. Grandi assenti i due bomber Vlahovic e Immobile ma non dovrebbe mancare lo spettacolo all’Allianz Stadium.

Restiamo in Italia per ricordiare come in Serie B alle ore 16:15 si chiude il programa con Genoa – Como. Alla luce dei risultati maturati i rossoblù possono agganciare nuovamente in 2° posizione la Reggina e tenere il passo dalla capolista Frosinone prendendo punti su tante dirette avversarie che invece hanno già colto un pareggio o una sconfitta. Gli ospiti giocheranno per cercare di muovere una classifica assai precaria ma per niente compromessa. In Lega Pro si gioca sia nel Girone B che C. Nel primo si apre alle 12 con Gubbio – Recanatese mentre le prime della classe, Entella e Reggiana, giocheranno rispettivamente con il Cesena big match nel posticipo e Pontedera in casa. Si gioca anche in Serie D e campionato Primavera 1 con quattro partite.

Nel resto d’Europa troviamo la Ligue 1 che apre alle 13 con PSG – Auxerre mentre lo scontro diretto tra Monaco e Marsiglia si gioca alle ore 20:45. In Bundesliga alle ore 17:30 si affrontano Friburgo e Union Berlino con le due squadre attualmente appaiate al 3° posto visto il successo della RB Lipsia nell’anticipo già disputato. In Premier League solo due incontro con la trasferta dello United con il Fulham alle ore 17:30. In Spagna prosegue il turno dei 64esimi di finale della Copa del Rey mentre nella Liga Portugal il Benfica ospita alle ore 19 il Gil Vicente. Alle ore 20 sono ben nove gli incontri della 38esima e ultima giornata della Serie A brasiliana con il trionfo ormai da alcune giornate del Palmeiras. Per le nazionali proseguono le amichevoli del calcio femminile con l’under 17 dell’Italia alle 14 impegnata contro la Danimarca.

Avellino-Calcio Giugliano

Crotone-Fidelis Andria

Juve Stabia-Francavilla

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Laci 13:00

Kastrioti – Kukesi 13:00

Vllaznia – Tirana 13:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Western United 03:00

Central Coast Mariners – Macarthur FC 05:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Klagenfurt – Salzburg 14:30

Austria Vienna – Wolfsberger 14:30

LASK – Sturm Graz 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge – Antwerp 13:30

St. Liege – Royale Union SG 16:00

Anderlecht – Genk 18:30

Kortrijk – Gent 21:00

BRASILE SERIE A

America MG – Atletico GO 20:00

Athletico-PR – Botafogo RJ 20:00

Bragantino – Fluminense 20:00

Ceara – Juventude 20:00

Corinthians – Atletico-MG 20:00

Cuiaba – Coritiba 20:00

Goias – Sao Paulo 20:00

Internacional – Palmeiras 20:00

Santos – Fortaleza 20:00

BULGARIA PARVA LIGA

Hebar – Lok. Plovdiv 11:45

Lok. Sofia – Beroe 14:15

Ludogorets – CSKA 1948 Sofia 16:30

CILE COPPA DEL CILE

U. Espanola – Magallanes 22:00

CINA SUPER LEAGUE

Dalian Pro – Guangzhou FC 08:00

Shenzhen – Shanghai Port 12:00

Beijing Guoan – Wuhan FC 12:30

Wuhan Three Towns – Henan Songshan Longmen 12:30

Zhejiang Professional – Cangzhou 12:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Aguilas – Ind. Medellin 01:00

Santa Fe – Junior 22:00

CROAZIA HNL

Sibenik – Osijek 15:00

Rijeka – Din. Zagabria 17:30

DANIMARCA SUPERLIGA

Aarhus – FC Copenhagen 14:00

Horsens – Odense 14:00

Brondby – Viborg 16:00

Nordsjaelland – Aalborg 18:00

Randers – Midtjylland 20:00

FRANCIA LIGUE 1

Paris SG – Auxerre 13:00

Brest – Troyes 15:00

Lilla – Angers 15:00

Montpellier – Reims 15:00

Nantes – AC Ajaccio 15:00

Strasburgo – Lorient 17:05

Monaco – Marsiglia 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Bielefeld – Magdeburg 13:30

Darmstadt – Furth 13:30

Norimberga – Paderborn 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Magonza – Francoforte 15:30

Friburgo – Union Berlino 17:30

GIAPPONE J1 LEAGUE – SPAREGGIO

Kyoto – Kumamoto 05:05

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Burnley – Blackburn 13:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brighton – Aston Villa 15:00

Fulham – Manchester Utd 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Maccabi Bnei Raina – Hapoel Jerusalem 18:00

Kiryat Shmona – H. Beer Sheva 19:00

M. Haifa – H. Tel Aviv 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Lecce U19 – Milan U19 10:30

Cesena U19 – Cagliari U19 11:00

Napoli U19 – Sampdoria U19 11:00

Inter U19 – Udinese U19 14:30

ITALIA SERIE A

Atalanta – Inter 12:30

Monza – Salernitana 15:00

Roma – Torino 15:00

Verona – Spezia 15:00

Milan – Fiorentina 18:00

Juventus – Lazio 20:45

ITALIA SERIE B

Genoa – Como 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Gubbio – Recanatese 12:00

Ancona – Imolese 14:30

Fermana – Alessandria 14:30

Fiorenzuola – Carrarese 14:30

Montevarchi – Vis Pesaro 14:30

Olbia – San Donato 14:30

Reggiana – Pontedera 14:30

Rimini – Torres 14:30

Siena – Lucchese 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Gelbison – Turris 14:30

Monopoli – Foggia 14:30

Monterosi Tuscia – Catanzaro 14:30

Potenza – Latina 14:30

Taranto – Viterbese 14:30

Pescara – ACR Messina 15:00

Audace Cerignola – Picerno 17:30

Avellino – Calcio Giugliano 17:30

Crotone – Fidelis Andria 17:30

Juve Stabia – Virtus Francavilla 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Castellanzese 14:30

Bra – Vado 14:30

Castanese – Fossano 14:30

Chisola – Derthona FbC 14:30

Fezzanese – Stresa Vergante 14:30

Gozzano – Borgosesia 14:30

Legnano – Casale 14:30

Pinerolo – PDHA 14:30

Sestri Levante – Ligorna 14:30

Sanremese – Chieri 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Alcione Milano – Varesina 14:30

Caronnese – Brusaporto 14:30

Ciserano-Bergamo – Real Calepina 14:30

Citta di Varese – Sona 14:30

Folgore Caratese – Villa Valle 14:30

Franciacorta – Desenzano 14:30

Lumezzane – Breno 14:30

Ponte San Pietro – Arconatese 14:30

USD Casatese – Seregno 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Caldiero Terme – Dolomiti Bellunesi 14:30

Cjarlins Muzane – Campodarsego 14:30

Legnago Salus – Mestre 14:30

Levico Terme – Bolzano 14:30

Luparense – Cartigliano 14:30

Montebelluna – Villafranca 14:30

Montecchio Maggiore – Este 14:30

Portogruaro – Adriese 14:30

Union Clodiense – Torviscosa 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Lentigione 14:30

Forlì – Real Forte Querceta 14:30

G.S. Bagnolese – Scandicci 14:30

Giana Erminio – Sammaurese 14:30

Mezzolara – Correggese 14:30

Pistoiese – Fanfulla 14:30

Prato – Corticella 14:30

Salsomaggiore – Aglianese Calcio 14:30

Sant’Angelo – Ravenna 14:30

United Riccione – Crema 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Citta di Castello – Pianese 14:30

Flaminia – Orvietana 14:30

Ghivizzano Borgo – Trestina 14:30

Grosseto – Sangiovannese 14:30

Montespaccato – Arezzo 14:30

Ponsacco – Tau 14:30

Seravezza Pozzi – Poggibonsi 14:30

Terranuova Traiana – Follonica Gavorrano 14:30

Livorno – Ostia Mare 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Vastogirardi 14:30

ASD Pineto Calcio – Nuova Florida 14:30

Avezzano – Matese 14:30

Porto D’Ascoli – Cynthialbalonga 14:30

Roma City – Montegiorgio 14:30

Termoli – Vigor Senigallia 14:30

Trastevere Calcio – Chieti 14:30

US Tolentino – S. N. Notaresco 14:30

Vastese – Sambenedettese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Casertana – Arzachena 14:00

Angri – Tivoli Calcio 14:30

Aprilia – Cassino 14:30

Atletico Uri – Pomezia 14:30

Ilvamaddalena – Sarrabus Ogliastra 14:30

Palmese 1914 – Lupa Frascati 14:30

Portici 1906 – Real Monterotondo 14:30

Sorrento – Vis Artena 14:30

SS Nola 1925 – Paganese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Bitonto – Gladiator 14:30

Casarano – Puteolana 14:30

Francavilla – Molfetta Calcio 14:30

Gravina – A.C Nardò 14:30

Lavello – Cavese 14:30

Martina Calcio – Citta di Fasano 14:30

Nocerina – Matera 14:30

Brindisi – Barletta 15:00

Afragolese – Altamura 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Catania – Canicatti 14:30

Licata – AS Acireale 14:30

Mariglianese – Cittanovese 14:30

Paternò – Castrovillari 14:30

San Luca – Sancataldese 14:30

Trapani – Santa Maria Cilento 14:30

USD Ragusa – Real Aversa 14:30

Vibonese – Lamezia Terme 14:30

Locri 1909 – S. Agata 15:00

LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai – Kauno Zalgiris 12:00

Hegelmann – Suduva 12:00

Siauliai FA – Zalgiris 16:55

Riteriai – FK Panevezys 18:30

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Makedonija GP – Bregalnica 13:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Celaya – Atlante 00:00

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Azerbaigian D – Croazia D 13:00

Senegal D – Camerun D 13:00

Italia U17 D – Danimarca U17 D 14:00

Lussemburgo D – Lituania D 18:30

USA D – Germania D 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Kristiansund – Jerv 17:00

Lilleström – Ham-Kam 17:00

Rosenborg – Sarpsborg 08 17:00

Sandefjord – Haugesund 17:00

Strömsgodset – Bodo/Glimt 17:00

Tromsø – Aalesund 17:00

Vålerenga – Molde 17:00

Viking – Odd 17:00

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – Waalwijk 12:15

Groningen – Sittard 14:30

Heerenveen – Cambuur 14:30

Feyenoord – Excelsior 16:45

G.A. Eagles – Vitesse 20:00

PERU LIGA 1 – PLAY OFF

A. Lima – Melgar 02:00

PERU LIGA 1 – SPAREGGIO

Ayacucho – Union Comercio 21:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Radomiak Radom – Pogon Szczecin 12:30

Lechia – Piast 15:00

Slask – Legia 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Ferreira – Vizela 16:30

Guimaraes – Maritimo 16:30

Benfica – Gil Vicente 19:00

Casa Pia – Chaves 19:00

Portimonense – Braga 19:00

Famalicao – Sporting 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Brno – Sigma Olomouc 15:00

Hradec Kralove – Slovacko 15:00

Pardubice – Plzen 15:00

Zlin – Slavia Praga 18:00

ROMANIA LIGA 1

UTA Arad – FC Voluntari 14:45

Mioveni – CFR Cluj 17:00

U Craiova 1948 – FCSB 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg – Krasnodar 12:00

Khimki – Sochi 14:30

Din. Mosca – CSKA Mosca 17:30

SERBIA SUPER LIGA

Radnik – Stella Rossa 13:30

Partizan – Novi Pazar 15:30

Cukaricki – Mladost GAT 17:30

FK Vozdovac – Sp. Subotica 19:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Tabor Sezana – Maribor 13:00

Celje – Koper 15:00

Mura – Gorica 17:30

SPAGNA COPA DEL REY

Alfaro – Cartagena 12:00

Arnedo – Baleares 12:00

Atl. Paso – Murcia 12:00

CE Manresa – Pontevedra 12:00

Diocesano – Saragozza 12:00

Hercules – La Nucia 12:00

Huelva – Burgos CF 12:00

Ibiza Islas Pitiusas – Rayo Majadahonda 12:00

Las Rozas – Eibar 12:00

Lealtad – Tenerife 12:00

Mollerussa – Vallecano 12:00

Pena Deportiva – Malaga 12:00

Quintanar – Girona 12:00

Torrelavega – R. Oviedo 12:00

Torremolinos – Huesca 12:00

Union Adarve – Linares 12:00

Vimenor – Mirandes 12:00

CD Algar – Celta Vigo 16:00

Cirbonero – CF Intercity 16:00

Velarde – Siviglia 16:00

Teruel – Las Palmas 16:30

AD San Juan – Numancia 17:00

Coruxo – Eldense 17:00

Ourense CF – Alcorcon 17:00

Yeclano – Granada 17:00

Lleida – Alaves 18:00

Utebo FC – Merida AD 18:00

R. Union – Cadice 18:30

San Roque – Getafe 18:30

Cazalegas – Real Sociedad 19:00

Alzira – Ath. Bilbao 21:00

Arenteiro – Almeria 21:00

SVEZIA ALLSVENSKAN – SPAREGGIO

Varberg – Öster 15:00

SVEZIA SUPERETTAN – SPAREGGIO

Östersund – Falkenberg 13:00

Orgryte – Sandviken 16:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Zurigo – Servette 14:15

Lugano – Winterthur 16:30

Young Boys – Luzern 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk – Gaziantep 12:30

Istanbulspor – Hatayspor 15:00

Kayserispor – Konyaspor 15:00

Besiktas – Antalyaspor 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Oleksandriya – Veres-Rivne 12:00

Vorskla – Dnipro-1 12:00

Dyn. Kyiv – Kolos Kovalivka 14:00

Metalist 1925 – Inhulets 14:00

Shakhtar – Zorya 14:00

URUGUAY COPA URUGUAY

Defensor Sp. – La Luz 20:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Da Nang – Binh Dinh 11:00

Hai Phong – Song Lam Nghe An 11:00

Hanoi FC – Hong Linh Ha Tinh 11:00

Ho Chi Minh – Viettel 11:00

Nam Dinh – Sai Gon FC 11:00

Thanh Hoa – Gia Lai 11:00