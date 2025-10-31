Fantacalcio, 10° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 10a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La decima giornata di Serie A 2025-2026 si apre con una classifica cortissima e un equilibrio che rende ogni partita potenzialmente decisiva. In testa ci sono Roma e Napoli, entrambe a quota 21 punti, seguite da Inter e Milan a 18, Como a 16 e la coppia Bologna-Juventus a 15. Un contesto che rende il weekend calcistico del 1-3 novembre particolarmente avvincente.

Si parte sabato con tre anticipi che promettono scintille. Alle 15:00 l’Udinese ospita l’Atalanta in una sfida tra due squadre in cerca di continuità. Alle 18:00, il Napoli capolista riceve il sorprendente Como: una partita che, sulla carta, potrebbe sembrare sbilanciata, ma che in realtà mette di fronte due delle squadre più in forma del campionato. I lombardi sono la rivelazione di questa prima parte di stagione e vogliono dimostrare di poter reggere il confronto anche contro le big. In serata, alle 20:45, la Juventus fa visita alla Cremonese: i bianconeri, reduci da prestazioni altalenanti, non possono permettersi altri passi falsi se vogliono restare agganciati al treno di testa. C’é attesa per il debutto in panchina di Luciano Spalletti.

Domenica si apre con un altro scontro ad alta quota: alle 12:30 l’Inter fa visita al Verona. I nerazzurri, a tre punti dalla vetta, hanno bisogno di una vittoria per mettere pressione alle rivali. Alle 15:00 doppio appuntamento: la Fiorentina affronta il Lecce mentre il Torino ospita il Pisa. Alle 18:00, il derby emiliano tra Parma e Bologna promette spettacolo: i rossoblù, con 15 punti, vogliono confermare il loro ottimo avvio, ma il Parma in casa è sempre avversario ostico. Il big match di giornata è però quello delle 20:45: Milan-Roma. I rossoneri, a quota 18, cercano l’aggancio in vetta, mentre i giallorossi vogliono difendere il primato e mandare un messaggio forte al campionato.

Lunedì si chiude con Sassuolo-Genoa alle 18:30, una partita che può dire molto in chiave salvezza, e con Lazio-Cagliari alle 20:45, con i biancocelesti chiamati a una prova di maturità per rientrare nella corsa europea.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Roma-Parma, Inter-Fiornetina e Pisa-Lazio anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Sabato 1 novembre 2025

15:00

Udinese–Atalanta

18:00

Napoli–Como

20:45

Cremonese–Juventus

Domenica 2 novembre 2025

12:30

Verona–Inter

15:00

Fiorentina–Lecce

Torino–Pisa

18:00

Parma–Bologna

20:45

Milan–Roma

Lunedì 3 novembre 2025

18:30

Sassuolo–Genoa

20:45

Lazio–Cagliari