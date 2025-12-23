Fantacalcio, 17° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 17a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La Serie A torna in campo tra il 27 e il 29 dicembre per la diciassetttesima giornata. La classifica, oggi più compatta che mai, vede l’Inter al comando con 33 punti, seguita dal Milan a 32, dal Napoli a 31, dalla Roma a 30 e dalla Juventus a 29. Un dato fondamentale: Inter, Milan e Napoli hanno disputato una partita in meno per gli impegni in Supercoppa Italiana.

Il turno si aprirà venerdì 27 dicembre con cinque incontri. Alle 12:30 Parma-Fiorentina inaugura la giornata, seguita alle 15:00 da due sfide parallele: Lecce-Como e Torino-Cagliari. Alle 18:00 l’Udinese ospita la Lazio, mentre alle 20:45 la Juventus sarà impegnata sul campo del Pisa, in una gara importante per restare agganciata al gruppo di testa.

Sabato 28 dicembre si riparte alle 12:30 con Milan-Verona, match che i rossoneri non possono permettersi di sbagliare per non perdere contatto dall’Inter. Alle 15:00 il Napoli farà visita alla Cremonese, mentre alle 18:00 il Bologna affronterà il Sassuolo in un derby emiliano sempre ricco di insidie. Il big match di giornata è però quello delle 20:45, quando l’Inter farà visita all’Atalanta: una sfida ad alta intensità che potrebbe confermare o ribaltare gli equilibri in vetta.

Il turno si chiuderà domenica 29 dicembre alle 20:45 con Roma-Genoa.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Pisa-Juventus, Bologna-Sassuolo e Roma-Genoa anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Sabato 27 dicembre

12:30

Parma-Fiorentina

15:00

Lecce-Como

Torino-Cagliari

18:00

Udinese-Lazio

20:45

Pisa-Juventus

Domenica 28 dicembre

12:30

Milan-Verona

15:00

Cremonese-Napoli

18:00

Bologna-Sassuolo

20:45

Atalanta-Inter

Lunedì 29 dicembre

20:45

Roma-Genoa