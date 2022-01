Fantacalcio, 22° giornata di Serie A campionato 2021/2022

Il fantacalcio in tempo reale sulla 3° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Archiviati la Supercoppa italiana e gli ottavi di finale di Coppa Italia, il campionato di calcio di Serie A 2021/2022 riparte con la ventidueesima giornata, la terza del girone di ritorno, articolata su tre giorni, dal 15 al 17 gennaio. Il Covid sta impattando in maniera importante sulle squadre e c’é sempre il rischio che qualche partita venga nuovamente rinviata, su disposizione delle Asl di riferimento delle squadre interessate da focolai. Vediamo cosa ci propone il turno. La lotta allo Scudetto prosegue con l’Inter in testa alla classifica con 49 punti e una partita da recuperare, a una lunghezza dal Milan e a sei lunghezze dal Napoli.

Si comincerà sabato con tre anticipi. Alle 15 la Sampdoria ospiterà il Torino; a seguire, alle 18 Salernitana-Lazio e alle 20.45 Juventus-Udinese. Domenica si disputeranno altri quattro incontri. Lunch match sarà Sassuolo-Verona mentre alle 15 si giocherà l’interessante sfida Venezia-Empoli e alle 18 la Roma riceverà il Cagliari. In serata il big match di giornata, Atalanta – Inter: in palio punti preziosi in chiave Scudetto e Champions Lunedì al posto del classico Monday Night avremo tre incontri. Alle 18 scenderanno in campo le inseguitrici della capolista: il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti, rispettivamente contro Spezia e Bologna. Chiuderà il turno Fiorentina – Genoa, gara tra due squadre con voglia di riscatto.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Juventus – Udinese, Sassuolo-Hellas Verona saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Sabato 15 gennaio 2022

15.00

Sampdoria-Torino

18.00

Salernitana-Lazio

20.45

Juventus-Udinese

Domenica 16 gennaio 2022

12.30

Sassuolo-Hellas Verona

15.00

Venezia-Empoli

18.00

Roma-Cagliari

20.45

Atalanta-Inter

Lunedì 17 gennaio 2022

18.30

Milan-Spezia

Bologna-Napoli

20.45

Fiorentina-Genoa