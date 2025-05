Il fantacalcio in tempo reale sulla 35a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – Con l’arrivo di maggio, la Serie A si prepara a scrivere i capitoli finali della stagione calcistica 2024-2025. Questo mese non solo segnerà la conclusione del campionato, ma porterà anche a importanti verdetti. La trentacinquesima giornata, che avrà luogo dal 2 al 5 maggio, promette di regalare agli appassionati una serie di incontri avvincenti, con squadre in lotta per il titolo, la qualificazione europea e la salvezza.

Il turno prenderà il via il venerdì sera, con il classico anticipo che vedrà opposte Torino e Venezia allo stadio Olimpico Grande Torino. I lagunari cercheranno punti vitali per la loro lotta per non retrocedere.

Il sabato comincierà con due match alle 15:00, con il Cagliari che ospiterà l’Udinese e il Parma che accoglierà il Como. Entrambi gli incontri rappresentano un’opportunità per le squadre coinvolte di migliorare la loro posizione in classifica. Nel pomeriggio, alle 18, occhi puntati sul match tra Lecce e Napoli dove i partenopei, attualmente primi con tre lunghezze di vantaggio sull’Inter, dovranno affrontare una squadra che lotta per la permanenza in Serie A. Alle 20.45, l’Inter contro l’Hellas Verona, già a conoscenza del risultato del “Maradona”, cercheranno di accorciare le distanze o, almeno, di non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica.

La domenica di Serie A si aprirà, come da tradizione, alle 12:30 con Empoli contro Lazio. Un incontro chiave per entrambe le squadre, con obiettivo salvezza da un lato ed Europa dall’altro Alle 15, il derby lombardo tra Monza e Atalanta: brianzoli ad un paso dalla matematica retrocessione, orobici in piena corsa Champions.. Nel pomeriggio, alle 18, Roma-Fiorentina sarà uno scontro con in palio punti importanti per la qualificazione europea. La serata si chiuderà alle 20.45, dove i bianconeri cercano di consolidare la loro posizione nella lotta per la Champions League.

A chiudere la trentacinquesima giornata ci penserà il posticipo del lunedì, con il match tra Genoa e Milan.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Torino-Venezia, Inter-Hellas Verona e Roma-Fiorentina anche sui canali Sky.

CONSIGLI – CONVOCATI – PAGELLE

Venerdì 2 maggio

20:45

Torino-Venezia

Sabato 3 maggio

15:00

Cagliari-Udinese

Parma-Como

18:00

Lecce-Napoli

20:45

Inter-Verona

Domenica 4 maggio

12:30

Empoli-Lazio

15:00

Monza-Atalanta

18:00

Roma-Fiorentina

20:45

Bologna-Juventus

Lunedì 5 maggio

20:45

Genoa-Milan