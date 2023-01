Pagelle 18° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 18° giornata di andata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

NAPOLI – La diciottesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 si apre con uno straordinario Napoli che, grazie alla coppia Kvaratschelia-Osimhen, rifila alla Juventus un sonoro 5-1 e vola verso lo scudetto. La squadra di Allegri interrompe così una striscia di otto risultati utili consecutivi ed evidenzia tutti i limiti di inizio stagione. Non succedere al 1993 che i bianconeri subissero una cinquina e ora, a dieci lunghezze dalla capolista, pare difficile che possano arrivare a contendersi il primato.

Non può più commettere passi falsi il Milan, secondo, che però sarà impegnato alle 18 di sabato nella trasferta di Lecce: difficile perché i salentini nelle ultime quattro sfide hanno collezionato tre vittorie di fila e un pareggio all’Olimpico contro la Roma. Alle 15 di sabato la Cremonese riceverà il Monza mentre il serata l’Inter ospiterà il Verona, che in questo inizio del 2023 ha dimostrato di non riuscire a vincere ma almeno ha smesso di perder, abbandonando l’ultima posizione in classifica.

Il Torino, decimo, cercherà tra le mura amiche contro lo Spezia lo slancio per affrontare le prossime partite mentre la Lazio dovrà ritrovare i tre punti che mancano dallo scorso 10 novembre sul campo del Sassuolo, reduce da tre k.o. consecutivi. L’Atalanta, dopo la vittoria a Bologna, cercherà la continuità in casa contro la Salernitana mentre la Roma riceverà all’Olimpico la Fiorentina, ancora imbattuta nel nuovo anno. L’Udinese che non vince dallo scorso 3 ottobre, ci riproverà davanti al proprio pubblico contro il Bologna, che deve riscattare la sconfitta casalinga contro l’Atalanta.

Nel Monday night la Sampdoria sarà impegnata a Empoli nel Monday Day.

Le pagelle della diciottesima giornata di Serie A 2022/2023

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 14 gennaio 2023. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 13 gennaio

20.45

Napoli – Juventus (pagelle – tabellino)

Sabato 14 gennaio

15.00

Cremonese-Monza (pagelle – tabellino)

18.00

Lecce-Milan (pagelle – tabellino)

20.45

Inter-Verona (pagelle – tabellino)

Domenica 15 gennaio

12.30

Sassuolo-Lazio (pagelle – tabellino)

15.00

Torino-Spezia (pagelle – tabellino)

Udinese-Bologna (pagelle – tabellino)

18.00

Atalanta-Salernitana (pagelle – tabellino)

20.45

Roma-Fiorentina (pagelle – tabellino)

Lunedì 16 gennaio

20.45

Empoli-Sampdoria (pagelle – tabellino)