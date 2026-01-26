Fantacalcio pagelle 22° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 regala scossoni sia in vetta sia in zona salvezza. L’Inter di Chivu compie una rimonta spettacolare contro il Pisa e vola a +5 sul Milan, fermato sull’1-1 dalla Roma. La Juventus travolge il Napoli e rientra prepotentemente nella corsa Champions, mentre il Como firma la sorpresa del weekend con un clamoroso 6-0 al Torino.

A San Siro, nell’anticipo di venerdì, il Pisa sorprende portandosi sullo 0-2 con una doppietta di Moreo, ma l’ingresso di Dimarco cambia tutto: l’Inter ribalta già nel primo tempo con Zielinski, Lautaro e Pio Esposito, poi dilaga nella ripresa fino al 6-2. Nerazzurri a quota 52 punti e sempre più primi. Sabato il Como di Fabregas domina il Torino con una prestazione perfetta e la tripletta di Douvikas. I lombardi salgono a 40 punti e si confermano la rivelazione del campionato. Al Franchi il Cagliari vince 2-1 e conquista tre punti fondamentali per la salvezza. La Fiorentina resta a 17 punti. Pareggio senza reti al Via del Mare: un punto utile al Lecce, meno alla Lazio che spreca l’occasione per avvicinarsi alla zona Europa.

Domenica il Sassuolo torna al successo contro la Cremonese e raggiunge l’Udinese a 26 punti, consolidando una posizione tranquilla.

L’Atalanta torna dominante e travolge il Parma, risalendo a 35 punti e rilanciando le ambizioni europee. Il Genoa di De Rossi conquista tre punti pesanti nella lotta salvezza in un match ricco di gol ed emozioni e caratterizzato dall’espulsione di Skorupski ad inizio ripresa. Il Bologna di Italiano, invece, rallenta ancora e resta a 30 punti. La Juventus domina il Napoli: reti di David, Thuram e Kostic. La squadra di Spalletti sale a 42 punti e aggancia Napoli e Roma, mentre i campioni d’Italia scivolano a -9 dall’Inter. Nel posticipo serale, all’Olimpico De Winter porta avanti il Milan, ma Pellegrini pareggia su rigore. La Roma sale a 43 punti, il Milan a 47 ma vede l’Inter scappare.

Il turno si chiude stasera con il match del Bentegodi: Verona in piena emergenza salvezza contro un’Udinese più tranquilla.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 26 gennaio 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 23 gennaio

20:45

Inter – Pisa (pagelle-tabellino)

Sabato 24 gennaio

15:00

Como – Torino (pagelle-tabellino)

18.00

Fiorentina – Cagliari (pagelle-tabellino)

20:45

Lecce – Lazio (pagelle-tabellino)

Domenica 25 gennaio

12:30

Sassuolo – Cremonese (pagelle-tabellino)

15:00

Atalanta – Parma (pagelle-tabellino)

Genoa – Bologna (pagelle-tabellino)

18:00

Juventus – Napoli (pagelle-tabellino)

20:45

Roma – Milan (pagelle-tabellino)

Lunedì 26 gennaio

20:45

Verona – Udinese (pagelle-tabellino)