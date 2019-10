Fantacalcio, pagelle 9° giornata di Serie B 2019-2020

La nona giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

ASCOLI PICENO – La nona giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con l’Ascoli, che torna al successo contro l’Entella dopo tre sconfitte consecutive; apre le marcature Ninkovic, i liguri pareggiano grazie a una autorete di autorete di Pucino, ma Ardemagni egna il gol vincente.

Il poker del Pescara ridimeniona il Benevento: sblocca il risultato Memushaj, Machin realizza una doppietta e Maniero sigilla il risultato. La squadra di Inzaghi perde il primato in solitaria, raggiunto dal Crotone, vittorioso in casa contro il Venezia: per i pitagorici doppietta di Simy e gol di Golemic; Aramu e Capello a segno per i lagunari. L’Empoli si fa raggiungere allo scadere dal Trapani: l’autorete di Veseli e il gol di Moscati annullano le reti di Bajrami e Stulac.

Finisce 1-1 tra Cosenza e Chievo: a Esposito risponde Bruccini. Stesso risultato anche tra Salernitana e Perugia: a Kiyine replica Bonaiuto. Lo Spezia batte la Juve Stabia, grazie a Bidaoui e Capradossi. Pari a reti inviolate tra Pordenone e Cittadella

Chiude il programma il posticipo serale Cremonese – Frosinone.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 18 ottobre

21.00

Ascoli – Virtus Entella (pagelle – tabellino)

Sabato 5 ottobre

15.00

Cosenza – Chievo (pagelle – tabellino)

Crotone – Venezia (pagelle – tabellino)

Pordenone – Cittadella (pagelle – tabellino)

Pescara – Benevento (pagelle – tabellino)

Salernitana – Perugia (pagelle – tabellino)

Spezia – Juve Stabia (pagelle – tabellino)

Trapani – Empoli (pagelle – tabellino)

Livorno – Pisa (pagelle – tabellino)

21.00

Cremonese – Frosinone (pagelle – tabellino)