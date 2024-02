Elenco delle partite previste per oggi, sabato 17 febbraio 2024: tre anticipi in Serie A, Psg in Ligue 1, Bayer Leverkusen in Bundesliga e riflettori puntati in Premier League su Manchester City-Chelsea

Ci inoltriamo sempre più in un weekend calcistico che, a partire da quest’oggi, sabato 17 febbraio, offre la solita fitta agenda di sfide per tutti gli amanti del calcio. In campo la Serie A, la Serie B, i tornei minori del nostro Paese e i top 5 campionati europei. Andiamo, come di consueto, a fare il punto della situazione sul calcio italiano per poi fare una panoramica più generale su quello estero.

Entriamo nel dettaglio dei campionati nostrani, partendo proprio dalla Serie A, che propone 3 match validi per la 25esima giornata. Per cominciare, alle 15, allo stadio Maradona si gioca Napoli–Genoa. Momento di grande difficoltà per gli azzurri che, a causa della sconfitta di San Siro con il Milan, si sono prepotentemente distanziati dal quarto posto occupato dall’Atalanta, ora distante 7 lunghezze. I partenopei hanno assolutamente bisogno di punti anche e, soprattutto, per presentarsi al meglio in settimana alla gara contro il Barcellona, andata degli ottavi di UEFA Champions League. Ormai abbondantemente salvo, invece, il Genoa che, escluso il ko subito alla scorsa al Ferraris per mano dei nerazzurri di Gasperini, ha collezionato 7 punti nelle ultime 4. Mister Mazzarri non dovrebbe lanciare dal 1′ Osimhen. Il bomber nigeriano è appena rientrato in città dopo la Coppa d’Africa, ma non è al meglio e dovrebbe essere preservato per il big match contro ii blaugrana. Dall’altro lato formazione praticamente fatta per il tecnico Gilardino, con Gudmundsson alle spalle di Retegui.

Il pomeriggio proseguirà, alle ore 18, con la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus. Dopo un periodo abbastanza negativo ed appena 1 punto conquistato nelle ultime 3, i bianconeri hanno un solo imperativo: tornare, da un lato, a vincere per non accumulare ulteriore distacco dal primo posto dell’Inter e, dall’altro, soprattutto difendere la seconda posizione dall’assalto del Milan, momentaneamente a -1. Ad attendere la Vecchia Signora c’è però un Hellas Verona rivoluzionato dal mercato di gennaio, ma voglioso di conquistare una salvezza che, ad oggi, sembra alla portata visto il solo punto di distacco dal Sassuolo quart’ultimo. Momento di flessione anche per i gialloblu, che non vincono una partita in campionato dallo scorso 13 gennaio, 2-1 all’Empoli, e nelle ultime 3 hanno perso in rimonta in casa del Napoli, pareggiando invece contro Frosinone e Monza. Allegri deve fare i conti con la squalifica di Bremer. In mezzo alla difesa al suo posto è pronto Rugani, favorito su Alex Sandro. Vlahovic è recuperato dovrebbe partire dal 1′. Il tecnico dei veneti Baroni ritrova Suslov dopo la squalifica, davanti Noslin è favorito su Henry e Swiderski.

Alle 20.45 chiude il programma di giornata in Serie A la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta–Sassuolo. Periodo di forma e risultati straordinario per gli orobici, lanciatissimi nella corsa Champions e reduci da 4 successi consecutivi in campionato, l’ultima il roboante 1-4 di Marassi con cui ha steso il Genoa. Crisi senza fine invece per il Sassuolo, quart’ultimo a 19 punti, in acque pericolosissime di classifica, che non vince una partita dallo scorso 6 gennaio, 1-0 alla Fiorentina, e che nell’ultimo turno ha pareggiato per 1-1 in casa col Torino. L’allenatore dei nerazzurri Gasperini con diversi dubbi in attacco, dove Lookman è tornato dalla Coppa d’Africa e si gioca una maglia con Scamacca e Pasalic. Il mister neroverde Dionisi, ancora privo di Berardi, dovrebbe optare per Bajrami o Castillejo a destra sulla trequarti, Boloca mediano.

Programma ricco di impegni anche in Serie B, con ben 8 incontri valevoli per la 25esima della serie cadetta. Cinque con fischio d’inizio alle 14 e tre alle 16.15. Tra quelli più importanti troviamo Parma-Pisa, con i ducali capolisti desiderosi di mantenere almeno invariato il rassicurante vantaggio di 6 punti sul Como terzo in graduatoria e gli ospiti alla caccia di punti per avvicinarsi alla zona play off. Proprio il Como prova a rispondere alla Cremonese per le rime, cercando la vittoria in trasferta nello scontro diretto per il secondo posto contro un Palermo quinto e in uno splendido momento di forma, 10 punti su 12 nelle ultime 4, distante appena 3 punti dai lariani. Occhi puntati anche su Sampdoria-Brescia, gara tra due grandi decadute del grande calcio, e su Bari-FeralpiSalò, match in cui i galletti vogliono fare bottino pieno per allontanarsi definitivamente dalle sabbie mobili di bassa classifica. Lecco-Cosenza, Reggiana-Ternan, Spezia-Cittadella e Catanzaro-Sudtirol a chiudere il tutto.

Si gioca anche in Serie C. Un palinsesto che offre 5 anticipi della 27esima giornata del solo girone A, con calcio d’inizio tra le 16.15 e le 20.45, in attesa delle gare di domani che completeranno il turno. La Pro Patria fa visita al Mantova capolista nel più classico dei derby lombardi. I virgiliani provano a strappare i 3 punti ai propri rivali per ipotecare la promozione diretta in Serie B. Turno propizio invece per il Padova secondo che prova a rispondere colpo su colpo ai biancobandati, ospitando la Pro Sesto penultima. Arzignano-Novara, Renate-L.R. Vicenza e Pro Vercelli-Giana Erminio a chiudere il quadro.

Sono previste inoltre alcune partite del campionato di Primavera 1. Si parte dalle ore 11 con Cagliari-Torino e Genoa-Milan, quindi alle ore 13 è in programma le sfide Bologna-Lecce e Inter-Monza. Chiudono il programma giornaliero il derby laziale Frosinone-Roma e Lazio-Fiorentina alle ore 15. Si gioca anche in Serie A femminile con Sassuolo-Sampdoria alle ore 12.30 e Fiorentina-Roma alle 15.

Tra i principali campionati europei, invece, partiamo dalla Premier League, che propone 7 incontri validi per la 25esima giornata del massimo campionato inglese. Si inizia alle 13.30 con Brentford-Liverpool, gara in cui i Reds primi in graduatoria provano a fare il pieno di punti per punti per dare continuità al successo dello scorso turno con il Burnley e mantenere inalterate la distanza di 2 lunghezze dal City secondo. Alle 16 cinque match in contemporanea: Newcastle-Bournemouth, Nottingham Forest-West Ham e Tottenham-Wolverhampton, Burnely-Arsenal e Fulham-Aston Villa, queste ultime tre sfide che potrebbero stravolgere le primissime posizioni di classifica al termine di questo turno. Si chiude alle 18.30 con il big match Manchester City-Chelsea. I Citizens si trovano a -2 dal Liverpool capolista, che ha però disputato una gara in più: il sorpasso è dunque a portata di mano. Lontanissimi dalla vetta e dalla zona Europa, al contrario, i Blues decimi e con soli 34 punti racimolati finora.

Spostiamoci in Germania ed in Bundesliga, dove si giocano ben 6 partite valevoli per il 22esimo turno. Cinque in contemporanea alle 15.30, una alle 18.30. Oltre a Darmstadt-Stoccarda, Hoffeneim-Union Berlino, Magonza-Augusta, Wolsfburg-Borussia Dortmund e RB Lipsia, Borussia Monchengladbach, spicca il match tra Heidenheim e la capolista Bayer Leverkusen, con gli uomini di Xabi Alonso che stanno disputando un campionato straordinario: sono reduci dalla fantastica vittoria per 3-0 nello scontro diretto della scorsa giornata con il Bayern Monaco, sono ancora imbattuti nel torneo ed hanno incrementato a 5 i punti di vantaggio sui rivali bavaresi.

Trasferiamoci dunque in Liga, dove si disputano 4 incontri valevoli per la 25esima del massimo campionato iberico. Alle 14 si inizia con Atletico Madrid-Las Palmas, match da cui i Colchoneros vogliono strappare i tre punti per consolidare il quarto posto Champions ed aumentare il gap di due punti dall’Athletic Bilbao quinto. Alle 16.15 si prosegue con Osasuna-Cadice, mentre alle 18.30 va in scena Celta Vigo-Barcellona, con i blaugrana desiderosi di rilanciarsi in classifica e di avvicinarsi al Girona secondo, dopo un periodo piuttosto avaro di risultati. Chiude il quadro Valencia-Siviglia alle 21.

Arriviamo in Francia, dove in Ligue 1 si disputano solo due partite per il 22esimo turno. Alle 17 il Lilla sfida il Le Havre per un piazzamento europeo, mentre alle 21 va in scena Nantes-Paris Saint Germain, sfida da cui i padroni casi vogliono ottenere la vittoria per cementificare ancor di più la prima posizione in graduatoria così come il vantaggio di 11 punti sul Nizza secondo.

In Olanda e in Eredivise, per concludere la rassegna, spazio alla 22esima giornata. In programma, tra le 18.45 e le 21, le partite Sittard-AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam-Excelsior, Heerenveen-G.A. Eagles e Zwolle-Almere City.

Servizio a cura di Gianmarco Apuzzo

