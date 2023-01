Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 18 gennaio 2023: si gioca Milan-Inter a Riad, trasferta per lo United in Premier League e Copa del Rey in Spagna

Al centro di questo mercoledì 18 gennaio c’è la Supercoppa Italiana 2023 che vedrà affrontarsi a Riyad ore 20 italiane il Milan vincitore dello scorso campionato di Serie A e l’Inter della Coppa Italia. In Europa invece segnaliamo da una parte la trasferta del Manchester United contro il Crystal Palace per la Premier League e dell’altra la Copa del Rey con quattro incontri validi per i quarti di finale. Restando in Italia ci sarà spazio anche per la Coppa Italia di Serie C, D e alcuni recuperi di Serie D.

Indice



Partiamo dall’attesa sfida tra Milan e Inter in questa ormai più insolita vetrina in Arabia Saudita. Si solleverà il primo trofeo della stagione. Da ambo le parti c’è voglia di fare bene e riscattare un periodo poco brillante e dall’altro gli ultimi derby andati male. Sarà Tombolini a dirigere il match, un’occasione per l’arbitro di rilancio in una stagione dove non è stato impiegato con frequenza. In casa rossonera sono ancora tante le defezioni ma in difesa potrebbe esserci il rientro dal primo minuto per Kjaer che potrebbe essere preferito a Kalulu a far coppia con Tomori e sulle corsie esterne Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo rientra Tonali dopo il turno di squalifica in campionato e farà coppita con Bennacer che ha rinnovato il suo contratto fino al 2027 quindi in avanti Giroud dovrebbe guidare sostenuto da Leao, Diaz e Saelemaekers. Inzaghi ha parlato di partita da vera Inter e importanza strategica di centrare questo successo per il resto della stagione. Sarà importante stare mentalmente nella partita, correre in più per aiutare un compagno e tornare a casa senza rimpianti. Formazione che sembra fatta con Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa; a centrocampo rientra Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan quindi larghi Darmian e Dimarco mentre in avanti Dzeko – Lautaro con Lukaku che ha svolto solo una parte dell’allenamento e partirà dalla panchina.

Restiamo in Italia per ricordare che si giocano le due gare di andata delle semifinali per la Coppa Italia di Serie C: alle ore 18 troviamo Virtus Entella – Vicenza e alle 20.30 Foggia – Juventus Next Gen. Previsto per il 15 febbraio il match di ritorno. In Serie D ci troviamo agli ottavi di finale di Coppa Italia con Bra – Crema, chi vince affronta la Giana Erminio. Ci sono anche tre incontri di recupero per la Serie D dove spicca Sorrento – Angri con i primi che possono agganciare in vetta la Paganese.

In Inghilterra da una parte troviamo un 32esimo di finale FA Cup ovvero alle ore 20.45 Leeds – Cardiff e dell’altra la Premier League con il recupero tra Crystal Palace e Manchester United. Per gli ospiti la chance di superare il Newcastle e portarsi in terza posizione. Il ricordo dell’ultima trasferta qui è tuttavia amaro perchè lo scorso 22 maggio perdendo 1-0 videro anche l’esonero di Ralf Rangnick anche se per Erik ten Hag non si pone questo rischio. Ben nove successi consecutivi tra i tre tornei con l’ultima gara vinta in rimonta nel derby con il City. Proseguono gli incontri di African Nations Championship questa volta alle 17 c’è DR Congo – Costa d’Avorio e alle 20 Senegal – Uganda. Ricordiamo come si gioca anche in Jupiler League così come la Botola Pro in Marocco mentre in Spagna prosegue la Copa del Rey con quattro incontri a partire da Gijon – Valencia delle 19 e impegni anche per Atlhetic Bilbao e Atletico Madrid. Tra le amichevoli ricordiamo quella delle 14.30 tra Italia e Spagna Under 18 perchè sarà inaugurata la nuova maglia della Nazionale presentata ieri.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SUPERCOPPA ITALIANA

20.00

PREMIER LEAGUE

21.00

COPPA ITALIA SERIE C

18.00

Virtus Entella-Vicenza

20.30

Foggia-Juventus Next Gen

SERIE D

14.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 18 gennaio 2023

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP

DR Congo – Costa d’Avorio 17:00

Senegal – Uganda 20:00

ALBANIA ALBANIA COPPA

Apolonia Fier – Kukesi 13:00

Skenderbeu – Egnatia 13:00

Erzeni – Teuta 16:00

ARGENTINA TORNEOS DE VERANO

San Martin Tucuman – Gimnasia Jujuy 23:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – Royale Union SG 18:30

Oostende – Antwerp 18:30

Anderlecht – Waregem 20:45

Kortrijk – Seraing 20:45

CROAZIA HNL

Gorica – Varazdin 15:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Haras El Hodood – El Daklyeh 13:45

El Gaish – Ismaily 16:00

Enppi – Future FC 18:00

INGHILTERRA FA CUP

Leeds – Cardiff 20:45

Accrington – Boreham Wood 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Crystal Palace – Manchester Utd 21:00

ITALIA COPPA ITALIA SERIE C

Entella – L.R. Vicenza 18:00

Foggia – Juventus U23 20:30

ITALIA COPPA ITALIA SERIE D

Crema – Bra 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Sanremese – Stresa Vergante 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Sorrento – Angri 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

San Luca – Castrovillari 15:00

MAROCCO BOTOLA PRO

FAR Rabat – Maghreb Fez 16:00

Agadir – Jeunesse Sportive Soualem 18:15

Difaa El Jadidi – Tanger 20:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tlaxcala – Zacatecas Mineros 00:00

Celaya – Raya2 02:05

Dorados – Cancun 04:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Italia U18 – Spagna U18 14:30

Emirati arabi uniti U19 – Cina U19 15:15

Marocco U17 – Francia U17 16:00

Spagna U19 – Italia U19 17:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Penarol (Uru) – San Lorenzo (Arg) 00:00

River Plate (Arg) – Vasco (Bra) 01:30

CSKA Sofia (Bul) – Hiroshima (Jpn) 14:00

Maribor (Slo) – Aluminij (Slo) 14:00

Pogon Szczecin (Pol) – Qarabag (Aze) 14:00

Radnicki Beograd (Srb) – Gorica (Slo) 14:30

Amburgo (Ger) – Vancouver Whitecaps (Can) 15:00

Cukaricki (Srb) – Qarabag (Aze) 15:00

Piast (Pol) – Bielefeld (Ger) 15:00

Lok. Mosca (Rus) – Bunyodkor (Uzb) 15:30

New York City (Usa) – Minnesota (Usa) 17:00

Sturm Graz (Am) (Aut) – Lebring (Aut) 19:30

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Nuova Zelanda D – USA D 04:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Celtic – St. Mirren 20:45

Hearts – Aberdeen 20:45

Livingston – Dundee Utd 20:45

Kilmarnock – Rangers 21:00

SPAGNA COPA DEL REY

Gijon – Valencia 19:00

Ath. Bilbao – Espanyol 20:00

Betis – Osasuna 21:00

Levante – Atl. Madrid 21:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Bizertin – Chebba 14:00

Club Africain – Metlaoui 14:00

CS Sfaxien – Esperance Tunis 14:00

Hamam-Sousse – Stade Tunisien 14:00

Monastir – Olympique Beja 14:00

Sidi Bouzid – Ben Guerdane 14:00

Slimane – Rejiche 14:00

US Tataouine – Etoile Sahel 14:00

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Karagumruk – Basaksehir 12:30

Ankaragucu – Besiktas 15:45

Umraniyespor – Trabzonspor 18:30