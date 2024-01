Elenco delle partite previste per oggi, domenica 21 gennaio 2024: trasferta a Lecce per la Juventus, Marocco-DR Congo e i principali campionati europei

Domenica 21 gennaio molto ricca di appuntamenti sia per le squadre di club che per le nazionali. Da una parte andremo ad analizzare le quattro partite di Serie A in programma, i migliori match in Europa e una carrellata dei campionati minori italiana. Dall’altra parte flash su Coppa d’Africa e d’Asia.

Partiamo dunque dal principale campionato italiano che propone Frosinone–Cagliari come interessante lunch match in chiave salvezza. Solo un punto le divide in classsifica e la ghiotta occasione di guadagnare punti su Verona e Udinese che hanno già perso nell’anticipo. Se i sardi sono i fiducia dopo il successo casalingo con il Bologna e tre giornate da imbattuti, per la squadra di Di Francesco la stagione si sta complicando non poco. Il tecnico deve fare a meno di diverse pedine importanti ma deve provare a fermare il trend che Coppa comprese ha portato a 5 stop consecutivi.

Alle ore 15 l’Empoli si gioca molto del suo futuro nella sfida casalinga contro il Monza. Se i toscani non possono assolutamente perdere altro terreno per non vedere il distacco dalla zona salvezza farsi troppo ampio, i brianzoli vogliono provare a digerire la pesante sconfitta con l’Inter e tentare di emulare le gesta che li ha portati a espugnare Frosinone.

Alle ore 18 altro ghiottisimo piatto in chiave salvezza con la Salernitana che ospita il Genoa. Per Inzaghi è arrivato il momento di misurarsi con un avversario più alla portato dopo aver tenuto testa a Juventus e Napoli. Il ricordo del successo a Verona deve fare da motivatore per questo incrocio delicato. Dall’altra parte la squadra di Gilardino tiene botta conservando da 5 turni la sua imbattibilità e dando filo da torcere anche a Inter e Bologna.

Alle ore 20.45 la Juventus chiamata alla trasferta di Lecce. Sono sei i successi consecutivi tra Coppa e Campionato. La squadra di Allegri sembra aver ritrovato il suo attacco visto che nelle ultime 4 partite ha realizzato ben 15 reti, di più di quelle realizzate nelle 12 precedenti. C’è la chance di passare temporaneamente in vetta, giallorossi permettendo. I pugliesi hanno centrato un solo successo nelle ultime 15 partite ma resta molto combattiva basti pensare alla recente sconfitta di misura con la Lazio. Negli undici precedenti a Via del Mare solo un successo contro 3 pareggi e ben 7 sconfitte.

In Serie B si gioca il posticipo delle 16.15 tra Ascoli e Bari mentre molto più ricco è il quadro di Serie C. Qui vedremo la capolista del girone A Mantova in casa della Pro Sesto mentre nel B il programma si aprirà con il derby Torres-Olbia. Altro derby nel C con la capolista Juve Stabia che ospita il Giuliano. Ricordiamo che si gioca anche in Serie D oltre che nel campionato Primavera 1. Qui alle ore 11 troviamo Frosinone-Sassuolo e Juventus-Lecce mentre alle 13 Roma-Torino e alle 15 Cagliari-Monza. Nella Serie A femminile invece alle 12.30 Fiorentina-Pomigliano e alle 15 Sassuolo-Juventus.

In Europa segnaliamo per la Coppa di Francia il match tra Rennes e Marsiglia delle 21.05 mentre in Bundesliga spazio alle ore 15.30 a Bayern Monaco-Brema. Nella Premier League alle 17.30 trasferta del Liverpool con il Bournemouth e nella Liga giocano le prime della classe: partiamo alle 16.15 con Real Madrid-Almeria quindi alle 18.30 Betis-Barcellona e alle 21.00 Girona-Siviglia.

Nella Coppa d’Africa seguiremo da vicino l’impegno del Marocco che alle ore 15 sfida la Repubblica Democratica del Congo quindi Zambia-Tanzania alle 18 e Sudafrica-Namibia alle ore 21. Nella Coppa d’Asia si gioca alle 15.30 Oman-Thailandia mentre alle 18.30 l’Arabia Saudita incontra il Kyrgyzstan.

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 21 gennaio 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP

Marocco – DR Congo 15:00

Zambia – Tanzania 18:00

Sudafrica – Namibia 21:00

ASIA COPPA D’ASIA

Oman – Thailandia 15:30

Kyrgyzstan – Arabia Saudita 18:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Central Coast Mariners – Melbourne City 08:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Anversa – Charleroi 13:30

Royale Union SG – St. Truiden 16:00

Leuven – Anderlecht 18:30

RWDM – Eupen 19:15

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Tolima – Fortaleza 00:10

America De Cali – Aguilas 02:20

Millonarios – Ind. Medellin 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Alajuelense – Liberia 01:00

Puntarenas FC – Grecia 03:00

Herediano – San Carlos 03:30

Saprissa – Cartagines 23:00

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Chateauroux – Le Havre 17:30

Clermont – Strasburgo 17:30

Racing CFF – Lilla 17:30

Rouen – Tolosa 17:30

Saint Priest – Romorantin 17:30

Sochaux – Reims 17:30

Rennes – Marsiglia 21:05

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hertha – Dusseldorf 13:30

Magdeburg – Wehen 13:30

Paderborn – Furth 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern – Brema 15:30

Monchengladbach – Augusta 17:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Lime Hall Academy – Portmore 19:00

Mount Pleasant – Treasure Beach 19:30

Harbour View – Vere United 21:00

Humble Lions – Dunbeholden 21:00

Tivoli – Cavalier 21:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Volos – PAOK 15:00

Atromitos – AEK 16:30

Panathinaikos – Asteras T. 18:30

Aris – Olympiakos 19:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Comunicaciones – Xinabajul 01:00

Malacateco – Xelaju 03:00

Coatepeque – Coban Imperial 22:00

Zacapa – Deportivo Mixco 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Vida – Real Espana 02:00

Real Sociedad – Victoria 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Leeds – Preston 13:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Sheffield Utd – West Ham 15:00

Bournemouth – Liverpool 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Sakhnin – M. Petach Tikva 18:00

H. Petah Tikva – M. Tel Aviv 19:00

M. Haifa – Netanya 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Frosinone U19 – Sassuolo U19 11:00

Juventus U19 – Lecce U19 11:00

Roma U19 – Torino U19 13:00

Cagliari U19 – Monza U19 15:00

ITALIA SERIE A

Frosinone – Cagliari 12:30

Empoli – Monza 15:00

Salernitana – Genoa 18:00

Lecce – Juventus 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Fiorentina D – Pomigliano D 12:30

Sassuolo D – Juventus D 15:00

ITALIA SERIE B

Ascoli – Bari 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Arzignano – Pro Patria 14:00

Trento – Novara 14:00

AlbinoLeffe – Fiorenzuola 18:30

Pro Sesto – Mantova 18:30

Virtus Verona – Legnago Salus 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Torres – Olbia 16:00

Perugia – Spal 16:15

Sestri Levante – Entella 16:15

Arezzo – Pescara 18:30

Vis Pesaro – Carrarese 18:30

Fermana – Gubbio 20:45

Pineto – Ancona 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Taranto 14:00

Sorrento – Turris 14:00

Juve Stabia – Giugliano 20:45

Monopoli – Potenza 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Alcione Milano – Citta di Varese 14:30

Asti – Chieri 14:30

Borgosesia – Ticino 14:30

Bra – Fezzanese 14:30

Chisola – PDHA 14:30

Derthona FbC – Pinerolo 14:30

Gozzano – Sanremese 14:30

Lavagnese – Ligorna 14:30

Vogherese – Alba 14:30

Vado – Albenga 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Crema 14:30

Caravaggio – Legnano 14:30

Ciserano-Bergamo – Brusaporto 14:30

Desenzano – Club Milano 14:30

Folgore Caratese – Ponte San Pietro 14:30

Pro Palazzolo – Clivense 14:30

Real Calepina – Varesina 14:30

Tritium – Caldiero Terme 14:30

USD Casatese – Piacenza 14:30

Villa Valle – Castellanzese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Bassano – Campodarsego 14:30

Breno – Cjarlins Muzane 14:30

Castegnato – Union Clodiense 14:30

Dolomiti Bellunesi – Mori 14:30

Luparense – Adriese 14:30

Montebelluna – Bolzano 14:30

Montecchio Maggiore – Mestre 14:30

Treviso – Este 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Certaldo – Forlì 14:30

Fanfulla – AC Carpi 14:30

Imolese – SCD Progresso 14:30

Lentigione – Victor San Marino 14:30

Pistoiese – Aglianese Calcio 14:30

Prato – Mezzolara 14:30

San Donnino – Sammaurese 14:30

Sangiuliano City – Corticella 14:30

Sant’Angelo – Ravenna 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Figline – San Donato 14:30

Follonica Gavorrano – Orvietana 14:30

Livorno – Mobilieri Ponsacco 14:30

Poggibonsi – Ghivizzano Borgo 14:30

Sangiovannese – Pianese 14:30

SC Cenaia – Montevarchi 14:30

Seravezza Pozzi – Grosseto 14:30

Tau – Vivi Altotevere 14:30

Trestina – Real Forte Querceta 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Campobasso – Atletico Ascoli 14:30

Chieti – Roma City 14:30

Matese – Vigor Senigallia 14:30

Real Monterotondo – L’Aquila 14:30

S. N. Notaresco – Sora 14:30

Sambenedettese – Avezzano 14:30

Termoli – Tivoli Calcio 14:30

United Riccione – AJ Fano 14:30

Vastogirardi – Fossombrone 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Ischia – Sarrabus Ogliastra 11:00

Latte Dolce – Cavese 14:00

Anzio Calcio 1924 – Cynthialbalonga 14:30

Atletico Uri – Budoni 14:30

Cassino – San Marzano 14:30

Gladiator – Flaminia 14:30

Nocerina – Ostia Mare 14:30

Romana – Boreale 14:30

Trastevere Calcio – Nuova Florida 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Bitonto – Santa Maria Cilento 14:30

Gallipoli – Barletta 14:30

Gelbison – Angri 14:30

Manfredonia – Citta di Fasano 14:30

Matera – Paganese 14:30

Palmese 1914 – Altamura 14:30

Rotonda – Martina Calcio 14:30

Fidelis Andria – Casarano 15:00

A.C Nardò – Gravina 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Canicatti – Gioiese 14:30

Locri 1909 – Licata 14:30

Reggio Calabria – San Luca 14:30

Sancataldese – Portici 1906 14:30

Vibonese – Trapani 14:30

Akragas – USD Ragusa 15:00

Igea Virtus – Siracusa 15:00

Real Casalnuovo – S. Agata 15:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Toluca – Mazatlan FC 00:00

Club America – Queretaro 02:05

Atlas – Tijuana 04:10

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Emirati arabi uniti U20 – Libano U20 14:00

Belize U19 – Guatemala U19 18:00

Nicaragua U19 – Panama U19 18:10

Cuba U19 – Costa Rica U19 22:00

Honduras U19 – El Salvador U19 22:10

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Ocotal – Managua FC 02:00

Matagalpa – Ferretti 22:00

UNAN-Managua – Esteli 23:00

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – PSV 12:15

Sparta Rotterdam – G.A. Eagles 14:30

Vitesse – Feyenoord 14:30

Ajax – Waalwijk 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

General Caballero JLM – Tacuary 00:30

Cerro Porteno – Sportivo Trinidense 22:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Portimonense – Gil Vicente 16:30

Chaves – Rio Ave 19:00

Guimaraes – Estrela 21:30

ROMANIA LIGA 1

Botosani – CFR Cluj 14:00

Univ. Craiova – Farul Constanta 19:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Fiorentino – Pennarossa 15:00

San Marino Academy U22 – San Giovanni 15:00

SPAGNA LALIGA

Osasuna – Getafe 14:00

Real Madrid – Almeria 16:15

Betis – Barcellona 18:30

Girona – Siviglia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Racing Santander – Cartagena 14:00

Mirandes – Levante 16:15

Huesca – Eibar 18:30

Elche – Valladolid 21:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano – Lausanne Ouchy 16:30

Zurigo – Basilea 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor – Gaziantep 11:30

Fenerbahce – Samsunspor 14:00

Konyaspor – Antalyaspor 14:00

Trabzonspor – Galatasaray 17:00