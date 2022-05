Elenco delle partite previste per oggi sabato 21 maggio 2022: in Serie A si decide chi accede alla Conference League, playoff B con Pisa – Benevento. Si gioca in Francia e Spagna, finale di Women’s Champions League

Sabato 21 maggio in primo piano il calcio italiano e in particolare per la Serie A che presenta quattro incontri validi per l’ultima giornata di campionato. Di questi incontri come gli altri appuntamenti riguardanti il nostro paese parleremo modo più esaustivo di seguito. Andiamo a vedere gli altri appuntamenti partendo dai principali campionati europei come in Ligue 1 dove si gioca l’ultima giornata di campionato con partite al via tutte alle ore 21. Paris Saint-Germain chiude la stagione in casa contro il Metz, un incontro che non ha nulla da dire per la classifica mentre il Monaco andrà a giocare a casa del Lens che ancora la possibilità di un posto in Europa e dunque dovrà faticare per consolidare la seconda posizione in classifica, utile al fine di avere l’accesso diretto alla Champions League. La squadra si trova a pari merito con il Marsiglia che ha un altro sconto molto importante in casa contro Strasburgo. In tutto c’è il Rennes ci gioca in casa del Lilla che potrebbe approfittarne per raggiungere in classifica visto che sono distante di 3 lunghezze e visto che la squadra di casa non ha esigenze di classifica. In coda tutto ancora da decidere con il Bordeaux ultimo con 28 punti che può ancora raggiungere sia il Metz che il Sant’Etienne a 31. Ricordiamo che le ultime due retrocedono automaticamente e la terz’ultima fa lo spareggio. In Germania si disputa alle ore 20 Friburgo – Lipsia valida come finale della Coppa di Germania. Si disputa la finale di Coppa anche in Grecia deve alle ore 19 si affronteranno Panathinaikos e PAOK a campo neutro. In Portogallo si gioca lo spareggio tra Chaves e Moreirense per decidere chi​ giocherà il prossimo campionato della Liga Portugal. In Spagna si disputa Valencia – Celta Vigo per l’ultima giornata di campionato con le 2 squadre e non hanno esigenze di classifica. Più ricco il quadro della penultima giornata di Liga 2 dove si disputeranno quattro partite alle ore 20 e le restanti alle ore 22. Ricordiamo che in classifica guida l’Almeria con 79 punti seguito dall’Eibar a 77 e Valladolid a 75. Sono queste le squadre indiciate alla promozione diretta quindi ricordiamo che dal terzo al sesto posto si giocano gli spareggi promozione. Per il calcio femminile si gioca alle ore 19 la finale di Women’s Champions League tra Barcellona e Lione. Ricordiamo che il match si disputerà all’Allianz Stadium di Torino e sarà diretto da Lehtovaara. Il tecnico della squadra spagnola ha sottolineato come entrambe le squadre hanno fatto molto bene negli ultimi anni e regaleranno uno spettacolo straordinario ai torinesi e ai tifosi delle due squadre. Dall’altra parte Bompastor ha parlato di avversari favoriti visto che sono i campioni in carica ma la sua squadra ha molta esperienza perchè ha giocato molte finali ed è capitato di partire sfavorite nel 2011 e nel 2012 ma di centrare l’obiettivo.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

17.15

20.45

FINALE WOMAN’S CHAMPIONS LEAGUE

19.00

PLAYOFF SERIE B

18.00

PLAYOFF LEGA PRO

18.00

20.30

21.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

IN SERIE A SI GIOCA PER UN POSTO IN CONFERENCE LEAGUE

Passiamo dunque all’Italia che presenta quattro incontri a partire dalle 17:15 tra il Genoa già retrocesso e Bologna. Una gara che ha poco da dire per la classifica con la squadra di Mihailovic che può soltanto cercare di migliorarla di una posizione visto che l’Udinese è a portata di un punto. Da un’altra parte quella di Blessin anche nel migliore scenario immaginabile di risultati non può più aritmenticamente salvarsi. Alle ore 20.45 tre incontri molto interessanti e che daranno un verdetto per l’Europa. Se Lazio – Hellas Verona ci auguriamo di ricordarcela come gara divertente e senza l’assillo della classifica le altre due gare serviranno a stabilire chi raggiungerà l’ultimo posto disponibile in Europa ovvero per qualificarsi alla prossima Conference League. Da una parte la Fiorentina affronta in casa la Juventus che quest’anno non ha dato altro che dispiaceri dalla gara di andata persa all’Allianz Stadium 1-0 alle due gare che hanno segnato l’eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia. Dall’altra l’Atalanta ospita l’Empoli che giocherà senza esigenze di classifica. Viola e nerazzurri partono con gli stessi punti alla vigilia dell’ultima di campionato e si prospetta un finale pieno di suspense.

PLAYOFF IN SERIE B, LEGA PRO E PRIMAVERA 2

In Serie B entriamo nel vivo della fase finale. Dopo aver darto ieri il verdetto dell’ultima retrocessione ovvero del Vicenza e la salveza del Cosenza è ora di guardare solo all’ultimo nome da scrivere tra le squadre che andranno in Serie A. Si affrontano alle ore 18 Pisa e Benevento che ripartono dall’1-0 per i giallorossi maturato nel match d’andata. Ricordiamo che il ritorno di Monza – Brescia si disputerà domenica e che le vincitrici di questi due gare si affronteranno nella finale. In Lega Pro prima qualificata per le semifinali è stata la FeralpiSalò che un pò a sorpresa ha avuto la meglio della Reggiana vincendo anche il match di ritorno. Alle ore 18 nuovo ritorno delle semifinali con Catanzaro – Monopoli con i giallorossi che partono favoriti dopo il successo in rimonta in Puglia. Partono in vantaggio anche il Padova contro la Juventus Under 23 che il Palermo sull’Entella, in entrambi i casi con un gol di scarto e il vantaggio di poter passare il turno anche in caso di parità di gol tra andata e ritorno. Chiudiamo con il ritorno delle semifinali playoff promozione del Campionato Primavera 2. Alle ore 15 da un parte il Frosinone affronta il Brescia dopo il 3-1 dell’andata e dall’altra il Parma ospita il Monza dopo il 2-0 dell’andata.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 21 MAGGIO 2022

ALBANIA SUPER LEAGUE

Din. Tirana – Tirana 17:00

Kukesi – Skenderbeu 17:00

Partizani – Kastrioti 17:00

Teuta – Laci 17:00

Vllaznia – Egnatia 17:00

ALGERIA LIGUE 1

Chelghoum – MC Alger 17:00

Chlef – Magra 17:00

Hussein Dey – Relizane 17:00

JS Kabylie – Tlemcen 18:45

Saoura – Medea 19:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Ettifaq – Al-Hazem 18:00

Al-Raed – Al Nasr Riyadh 20:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Van – Noah 14:45

ASIA AFC CUP

ATK Mohun Bagan (Ind) – Bashundara Kings (Ban) 13:00

Al Arabi (Kuw) – Al Khaleel (Pal) 17:00

Al Kuwait (Kuw) – Al Seeb (Oma) 17:00

Al Quds (Pal) – Nejmeh SC (Leb) 17:00

Maziya (Mdv) – Gokulam (Ind) 17:00

Dhofar (Oma) – Al-Rifaa (Bhr) 21:00

East Riffa (Bhr) – Tishreen (Syr) 21:00

Jableh (Syr) – Al Ansar (Leb) 21:00

AUSTRALIA A-LEAGUE – PLAY OFF

Melbourne Victory – Western United 09:15

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Austria Vienna – Sturm Graz 17:00

Salzburg – A. Klagenfurt 17:00

Wolfsberger – Rapid Vienna 17:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Gabala – Sabah Baku 15:00

Zira – Shamakhi 15:00

Sumqayit – Sabail 17:00

Qarabag – Neftci Baku 17:30

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Gent – Charleroi 20:45

KV Mechelen – Genk 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Belshina – Isloch 14:00

BATE – Slutsk Posticipata

Gomel – Zhodino Posticipata

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Nacional Potosi – Oriente Petrolero 21:00

Santa Cruz – Palmaflor 21:00

The Strongest – Aurora 21:00

Independiente Petrolero – Royal Pari 23:15

BRASILE SERIE A

Atletico GO – Coritiba 21:30

Flamengo – Goias 21:30

Santos – Ceara 23:30

BULGARIA PARVA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Pirin Blagoevgrad – Botev Vratsa 18:15

Tsarsko Selo – Lok. Sofia 18:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

HFX Wanderers – Forge 00:00

Pacific FC – York Utd 04:00

Cavalry – Valour 21:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Coquimbo – U. Espanola 01:00

A. Italiano – U. Catolica 21:00

Antofagasta – Everton 21:00

U. De Chile – Huachipato 23:30

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Doxa – Paeek 17:00

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Anorthosis – Aris 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA – QUADRANGOLARE

Envigado – Tolima 22:00

CROAZIA 1. HNL

Rijeka – Dragovoljac 15:00

Gorica – Osijek 17:05

Din. Zagabria – Hajduk Split 20:00

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Aarhus – Nordsjaelland 17:00

Sonderjyske – Viborg 17:00

Vejle – Odense 17:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Cumbaya – Nueve de Octubre 02:00

Delfin – Gualaceo 22:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Eastern Company – Smouha 16:00

El Gaish – Arab Contractors 18:30

Enppi – Al Ahly 21:00

ESTONIA COPPA DI ESTONIA

Paide – Kalju 18:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Addis Ababa Ketema – Jimma Aba Jifar 09:00

Hawassa – Ethiopia Bunna 15:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE – PLAY OFF

Barcellona D – Lyon D 19:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

SJK – Mariehamn 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Angers – Montpellier 21:00

Brest – Bordeaux 21:00

Clermont – Lione 21:00

Lens – Monaco 21:00

Lilla – Rennes 21:00

Lorient – Troyes 21:00

Marsiglia – Strasburgo 21:00

Nantes – St. Etienne 21:00

Paris SG – Metz 21:00

Reims – Nizza 21:00

GEORGIA CRYSTALBET EROVNULI LIGA

Loco. Tbilisi – Din. Tbilisi 15:00

Samgurali – Torpedo Kutaisi 15:00

Telavi – Dinamo Batumi 18:00

GERMANIA DFB POKAL

Friburgo – RB Lipsia 20:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Hiroshima – Kyoto 06:00

C-Osaka – G-Osaka 07:00

Shimizu – Nagoya 07:00

Shonan – Kobe 08:00

Tokyo – Kashiwa 08:00

Sagan Tosu – Kawasaki 10:00

Urawa – Kashima 10:00

Avispa Fukuoka – Yokohama M. 12:00

GRECIA COPPA DI GRECIA

Panathinaikos – PAOK 19:00

IRAQ SUPER LEAGUE

Al Shorta – Newroz 15:00

Al Quwa Al Jawiya – Erbil 20:30

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Skala Itrottarfelag – Runavik 19:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

H. Beer Sheva – Sakhnin 19:30

H. Tel Aviv – M. Tel Aviv 19:30

M. Haifa – Netanya 19:30

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OFF PROMOZIONE

Frosinone U19 – Brescia U19 15:00

Parma U19 – Monza U19 15:00

ITALIA SERIE A

Genoa – Bologna 17:15

Atalanta – Empoli 20:45

Fiorentina – Juventus 20:45

Lazio – Verona 20:45

ITALIA SERIE B – PLAY OFF

Pisa – Benevento 18:00

ITALIA SERIE C – PLAY OFF PROMOZIONE

Catanzaro – Monopoli 18:00

Padova – Juventus U23 20:30

Palermo – Entella 21:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Mariglianese – Francavilla 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Real Aversa – Trapani 15:00

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – Dziugas Telsiai 14:00

Suduva – FK Panevezys 18:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Tanger – Berkane 21:30

NORVEGIA ELITESERIEN

Sandefjord – Lilleström 16:00

Molde – Kristiansund 18:00

OLANDA EREDIVISIE – SPAREGGIO

Eindhoven – Den Haag 16:30

Heracles – Excelsior 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

12 de Octubre – Guairena FC 01:45

Resistencia – Sol De America 22:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cesar Vallejo – AD Cantolao 02:30

U. San Martin – Carlos Stein 20:15

Cienciano – Cajamarca 22:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL – SPAREGGIO

Chaves – Moreirense 21:00

ROMANIA LIGA 1 – SPAREGGIO

Concordia – Chindia Targoviste 14:30

U. Cluj – Din. Bucuresti 19:30

RUANDA PREMIER LEAGUE

AS Kigali – Bugesera FC 15:00

Espoir – Marines 15:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Arsenal Tula – Ural 16:00

CSKA Mosca – FK Rostov 16:00

Din. Mosca – Sochi 16:00

Kazan – Ufa 16:00

Khimki – Sp. Mosca 16:00

Krasnodar – Akhmat Grozny 16:00

Nizhny Novgorod – Zenit 16:00

Samara – Lok. Mosca 16:00

SENEGAL LIGUE 1

Dakar SC – Mbour Petite Cote 19:00

Guediawaye – Jaraaf 19:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

L. Mikulas – Z. Moravce-Vrable 17:00

Pohronie – Senica 17:00

Trencin – Michalovce 17:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ruzomberok – Sered 17:00

Slovan Bratislava – Zilina 17:00

Trnava – Dun. Streda 17:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Radomlje – Domzale 15:00

Aluminij – Tabor Sezana 20:15

SPAGNA LALIGA

Valencia – Celta Vigo 17:30

SPAGNA LALIGA2

Cartagena – Amorebieta 20:00

Fuenlabrada – Gijon 20:00

Huesca – R. Sociedad B 20:00

Malaga – Burgos CF 20:00

Almeria – Alcorcon 22:00

Eibar – Tenerife 22:00

Girona – Mirandes 22:00

Las Palmas – R. Oviedo 22:00

Ponferradina – Leganes 22:00

UD Ibiza – Valladolid 22:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Seoul – Seongnam 09:30

Pohang – Incheon 11:00

Gimcheon Sangmu – Ulsan Hyundai 12:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu – Golden Arrows 15:00

Chippa United – TS Galaxy 15:00

Kaizer – Swallows 15:00

Maritzburg Utd – Baroka 15:00

Marumo Gallants – Sekhukhune 15:00

Royal AM – Mamelodi 15:00

Stellenbosch – Cape Town City 15:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm – Sirius 15:00

Helsingborg – Värnamo 17:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Africain – Monastir 17:00

TURCHIA SUPER LIG

Altay – Kasimpasa 15:00

Sivasspor – Kayserispor 15:00

Besiktas – Konyaspor 18:00

Yeni Malatyaspor – Fenerbahce 18:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Maldonado – Fenix 01:00

Rentistas – Cerro Largo 19:30

Nacional – Albion 22:00

USA MLS

Columbus Crew – Los Angeles FC 21:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Monagas – Estudiantes M. 01:30

Universidad Central – Lara 21:00

Zulia – Caracas 23:15