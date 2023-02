Elenco delle partite previste per oggi, sabato 25 febbraio 2023: si parte con Empoli-Napoli quindi Lecce-Sassuolo, in campo nei principali campionati europei

Sabato 25 febbraio ci aspettiamo una programmazione molto densa di appuntamenti in Italia come all’estero. Focalizzeremo l’attenzione sul nostro paese con i due anticipi di Serie A ovvero alle 18 Empoli-Napoli quindi alle 20.45 Lecce-Sassuolo. Tra gli incontri più importanti ricordiamo il derby di Madrid tra Real e Atletico delle ore 18.30, sempre in Liga troveremo alle 14 Espanyol-Maiorca quindi alle 16.15 Cadice-Vallecano e alle 21 trasferta del Real Sociedad (prossimo avversario in Europa League della Roma) a Valencia. In Premier League sono sei gli incontri previsti con Newcastle-Brighton rinviata per l’impegno nella finale della EFL Cup del Newcastle domenica contro lo United. Tra quelle delle 16 troviamo la trasferta dell’Arsenal con il Leicester mentre il City alle 18.30 fa visita al Bournemouth e il Liverpool al Crystal Palace alle 20.45. In Bundesliga del trio di vetta in campo solo il Dortmund alle ore 15.30 in casa dell’Hoffenheim mentre in Ligue 1 alle 21 trasferta per il Lens a Montpellier per tenere testa a Monaco e Marsiglia in chiave qualificazione alla Champions League.

Indice



Partiamo con la rassegna sul calcio italiano con le due di Serie A. Alle 18 il Napoli per proseguire la scia interminabile di successi tra campionato e Champions League fa visita all’Empoli che non vince da 4 turni ma che ha colto un buon pari a Firenze nel derby di domenica corsa con il portiere Vicario in grande spolvero. Gli 11 punti sopra la zona retrocessione sono una buona garanzia per la squadra di Zanetti che recupera Parisi in difesa ma perde tre pedine importanti come Cambiaghi per infortunio e Akpa Akpro e Bandinelli per squalifica. Nessun problema di formazione per Spalletti che deve rinunciare al solo Raspadori. Il tecnico ha parlato di gara delicata contro un avversario compatto con una difesa guidata da un giocatore di esperienza come Luperto. Un gratito ritorno lì dove è cresciuto come allenatore e calciatore definendo l’ambiente come modello per fare bene il calcio. La sua preziosa esperienza l’ha aiutato a crescere come professionista. Alle 20.45 si gioca Lecce–Sassuolo. I giallorossi dopo l’exploit a Bergamo sono a +10 dalla zona retrocessione e possono inguaiare gli avversari che a causa di due risultati opachi rischiano di essere risucchiati. Due squalificati, uno per parte Di Francesco e Laurienté potrebbero togliere un pò di estro alle offensive delle due squadre ma Strefezza da una parte e Berardi dall’altra dovrebbero poter essere sufficienti per animare un match dove il pareggio non sarebbe un punteggio da scartare a priori. Negli scontri diretti i neroverdi sono imbattuti da 5 precedenti con 2 vittorie e 3 pareggi.

Sono sette gli incontri che ci vengono proposti in Serie B con sei alle 14 e Genoa-SPAL alle 16.15. Negli anticipi di ieri colpo grosso del Parma che dà il primo dispiacere casalingo al Frosinone e si lancia in chiave playoff. Dopo la prestazione vista e le grandi individualità che può avere a disposizione la squadra di Pecchia ci resta difficile pensare a una sua esclusione tra le 6 che combatteranno per l’ultimo treno pe la Serie A. C’è grande interesse per Reggina-Modena per vedere come i granata reagiranno alle 4 sconfitte consecutive e come sta crescendo di prestazioni quella gialloblù. Quindi troviamo un big match tra neo promosse che stanno facendo molto bene ovvero Sudtirol-Palermo mentre Venezia-Cagliari è un pò la sfida tra le principali candidate alle promozione che tuttavia stanno faticando chi più che meno a imporsi nel campionato. Il successo del Pisa sul Perugia nell’altro anticipo metterà maggior pressione anche al Bari che gioca nel delicato campo del Brescia in uno dei momenti più difficili della sua storia nella cadetteria. In Lega Pro si gioca in tutti e tre i gironi ma mentre nell’A e B troviamo solo degli anticipi in particolare spicca Vicenza-Sangiuliano City alle 17.30, nel C troviamo il turno completo. Il Catanzaro nel campo caldo della Juve Stabia mentre il Crotone ospita la Turris e il Pescara a Cerignola in una gara chiave per consolidare la 3° posizione con il Foggia che lanciatissimo minaccia sempre più, ora a -5. Si giocano anche alcuni anticipi di Serie D mentre nel Campionato Primavera 1 troviamo tre incontri a partire dalle ore 11 con Udinese-Bologna quindi alle 12.30 Verona-Inter e alel 14.30 Napoli-Frosinone. Torna la Serie A femminile con la 18esima giornata. Alle ore 12.30 in campo Inter e Fiorentina mentre alle 14.30 troviamo Pomigliano e Sassuolo.

Programma delle partite del 25 febbraio 2023

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

AS Vita Club (Drc) – JS Kabylie (Alg) 14:00

Esperance Tunis (Tun) – Zamalek (Egy) 17:00

Vipers (Uga) – Simba (Tan) 17:00

Al Ahly (Egy) – Mamelodi (Rsa) 20:00

Raja Casablanca (Mar) – Horoya (Gui) 20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Tirana – Teuta 17:00

Vllaznia – Kastrioti 17:00

ALGERIA LIGUE 1

Khenchela – El Bayadh 15:00

MC Alger – Arba 15:00

Setif – Magra 17:00

Saoura – Biskra 18:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Batin – Al-Ettifaq 14:00

Damac – Al Nassr Riyadh 16:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Belgrano – Tigre 01:00

Rosario – Godoy Cruz 01:00

San Lorenzo – Union Santa Fe 21:00

Estudiantes – Sarmiento Junin 23:15

Platense – Talleres Cordoba 23:15

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City – Sydney FC 07:00

Newcastle Jets – Western United 07:00

WS Wanderers – Macarthur FC 09:45

AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE – PRELIMINARE – PLAY OFF

Ifira Black Bird – Sia-Raga 04:00

Pirae – AS Dragon 07:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Austria Vienna – Hartberg 17:00

Sturm Graz – A. Klagenfurt 17:00

BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Bangladesh Police – Chittagong Abahani 10:15

Muktijoddha Sangsad – Sheikh Russel 10:15

BELGIO JUPILER LEAGUE

Seraing – KV Mechelen 16:00

Eupen – Cercle Brugge 18:15

Genk – Oostende 18:15

Westerlo – Royale Union SG 20:45

BIELORUSSIA SUPERCOPPA

Gomel – Soligorsk 14:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Tomayapo – Royal Pari 01:00

Santa Cruz – Guabira 20:00

Nacional Potosi – Libertad Gran Mamore 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia – Arda 11:30

Spartak Varna – Botev Vratsa 14:00

Lok. Plovdiv – Lok. Sofia 16:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Curico Unido – U. De Chile 0-0 (*)

CIPRO FIRST DIVISION

Anorthosis – AEL Limassol 16:00

Omonia – APOEL 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Aguilas – Bucaramanga 02:00

Junior – La Equidad 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guanacasteca – San Carlos 22:00

CROAZIA HNL

Gorica – Lok. Zagreb 16:00

Rijeka – Slaven Belupo 18:10

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Dep. Cuenca – LDU Quito 01:00

Ind. del Valle – Mushuc Runa 20:00

Guayaquil City – Cumbaya 22:30

EMIRATI ARABI SUPERCOPPA

Al-Ain – Al Sharjah 17:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Ethio Electric – Sidama Bunna 14:00

Ethiopia Bunna – Fasil Kenema 17:00

FRANCIA LIGUE 1

Angers – Lione 17:00

Montpellier – Lens 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Grenoble – Le Havre 15:00

Guingamp – Caen 19:00

Laval – Quevilly Rouen 19:00

Metz – Nimes 19:00

Paris FC – Niort 19:00

Rodez – Bastia 19:00

Sochaux – Annecy 19:00

St. Etienne – Pau FC 19:00

Valenciennes – Dijon 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Kaiserslautern – Furth 13:00

Kiel – Paderborn 13:00

Norimberga – Sandhausen 13:00

Darmstadt – Amburgo 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Brema – Bochum 15:30

Colonia – Wolfsburg 15:30

Hertha – Augusta 15:30

Hoffenheim – Dortmund 15:30

RB Lipsia – Francoforte 15:30

Schalke – Stoccarda 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

Potsdam D – Bayern D 13:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Yokohama M. – Urawa 06:00

Avispa Fukuoka – C-Osaka 07:00

G-Osaka – Sagan Tosu 07:00

Sapporo – Kobe 07:00

Kashima – Kawasaki 08:00

Nagoya – Kyoto 08:00

GRECIA SUPER LEAGUE

AEK – Asteras T. 16:30

Giannina – PAOK 18:00

Olympiakos – Panathinaikos 19:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Coventry – Sunderland 13:30

Birmingham – Luton 16:00

Bristol City – Hull 16:00

Burnley – Huddersfield 16:00

Norwich – Cardiff 16:00

Preston – Wigan 16:00

QPR – Blackburn 16:00

Reading – Blackpool 16:00

Sheffield Utd – Watford 16:00

Stoke – Millwall 16:00

West Brom – Middlesbrough 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton – Aston Villa 16:00

Leeds – Southampton 16:00

Leicester – Arsenal 16:00

West Ham – Nottingham 16:00

Bournemouth – Manchester City 18:30

Crystal Palace – Liverpool 20:45

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Ballymena – Crusaders 16:00

C. Rangers – Larne 16:00

Cliftonville – Glentoran 16:00

Glenavon – Newry City 16:00

Linfield – Coleraine 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Tel Aviv – Ashdod 14:00

Nes Tziona – M. Tel Aviv 16:30

Sakhnin – Kiryat Shmona 17:30

Netanya – Hapoel Hadera 18:00

M. Haifa – B. Jerusalem 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Udinese U19 – Bologna U19 11:00

Verona U19 – Inter U19 12:30

Napoli U19 – Frosinone U19 14:30

ITALIA PRIMAVERA 2

Benevento U19 – Entella U19 11:00

Crotone U19 – Salernitana U19 11:00

Spezia U19 – Ascoli U19 11:30

Perugia U19 – Monopoli U19 12:00

Lazio U19 – Reggina U19 14:00

Pordenone U19 – Monza U19 14:00

AlbinoLeffe U19 – Brescia U19 14:30

Cittadella U19 – Venezia U19 14:30

Cosenza U19 – Pescara U19 14:30

FeralpiSalò U19 – Como U19 14:30

Padova U19 – Genoa U19 14:30

Pisa U19 – Imolese U19 14:30

Reggiana U19 – Parma U19 14:30

Spal U19 – Cremonese U19 14:30

Viterbese U19 – Ternana U19 14:30

Alessandria U19 – Vicenza U19 15:30

ITALIA SERIE A

Empoli – Napoli 18:00

Lecce – Sassuolo 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Inter D – Fiorentina D 12:30

Pomigliano D – Sassuolo D 14:30

ITALIA SERIE B

Brescia – Bari 14:00

Como – Cosenza 14:00

Reggina – Modena 14:00

Südtirol – Palermo 14:00

Ternana – Cittadella 14:00

Venezia – Cagliari 14:00

Genoa – Spal 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Triestina – Juventus U23 14:30

L.R. Vicenza – Sangiuliano City 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Siena – Recanatese 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Avellino – Virtus Francavilla 14:30

Crotone – Turris 14:30

Gelbison – Giugliano 14:30

Juve Stabia – Catanzaro 14:30

Latina – ACR Messina 14:30

Viterbese – Picerno 14:30

Audace Cerignola – Pescara 17:30

Fidelis Andria – Foggia 17:30

Monopoli – Monterosi Tuscia 17:30

Potenza – Taranto 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Fezzanese – Fossano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Folgore Caratese – Seregno 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Crema – Sammaurese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Flaminia – Follonica Gavorrano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Avezzano – S. N. Notaresco 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Atletico Uri – Tivoli Calcio 14:00

KAZAKISTAN SUPERCOPPA

FC Astana – Ordabasy 10:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Struga – Makedonija GP 14:00

MAROCCO BOTOLA PRO

FUS Rabat – Mouloudia Oujda 16:00

Agadir – Tanger 18:15

Chabab Mohammedia – Difaa El Jadidi 20:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca – Correcaminos 0-0 (*)

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Necaxa – Queretaro 02:05

Mazatlan FC – U.N.A.M. 04:10

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A – CLAUSURA

Inter Playa Del Carmen – Pachuca 2 0-0 (*)

Tecos FC – Mexicali 02:00

Coras – Los Cabos 04:30

Deportiva Venados – Dongu 22:00

Escorpiones – Cafetaleros 22:00

Uruapan – Correcaminos 2 22:00

Colima FC – Gavilanes de Matamoros 23:00

Saltillo – Tampico Madero 23:00

Tritones Vallarta – Leones Negros 2 23:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Grenada – Barbados 00:00

Malawi – Lesotho 14:00

Guiana Francese – Martinica 22:00

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Togo D – Ghana D 14:00

OLANDA EREDIVISIE

Groningen – Excelsior 16:30

Heerenveen – Waalwijk 18:45

Alkmaar – Cambuur 20:00

Nijmegen – FC Volendam 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro Porteno – Resistencia 00:30

Guarani – Sp. Luqueno 22:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Alianza Atl. – Huancayo 19:00

Deportivo Garcilaso – Grau 21:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Piast – Cracovia 15:00

Warta – Korona 17:30

Lechia – Radomiak Radom 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca – Casa Pia 16:30

Maritimo – Santa Clara 19:00

Vizela – Benfica 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Brno 15:00

Mlada Boleslav – Ceske Budejovice 15:00

Zlin – Sparta Praga 15:00

Plzen – Liberec 18:00

ROMANIA LIGA 1

Sepsi Sf. Gheorghe – FC Hermannstadt 13:30

U. Cluj – Botosani 16:00

Rapid Bucarest – Chindia Targoviste 19:00

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH – PLAY OFF

Ulyanovsk – Zenit 12:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Fiorentino – San Giovanni 15:00

Juvenes/Dogana – Tre Penne 15:00

La Fiorita – Virtus 15:00

Murata – Folgore 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Livingston 16:00

Kilmarnock – Motherwell 16:00

Ross County – Dundee Utd 16:00

St. Johnstone – St. Mirren 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Javor – Stella Rossa 14:00

TSC Backa Topola – Sp. Subotica 16:00

Novi Pazar – Mladost GAT 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Mura 13:00

Radomlje – Tabor Sezana 15:00

Koper – O. Ljubljana 20:15

SPAGNA LALIGA

Espanyol – Maiorca 14:00

Cadice – Vallecano 16:15

Real Madrid – Atl. Madrid 18:30

Valencia – Real Sociedad 21:00

SPAGNA LALIGA2

Alaves – Cartagena 16:15

Racing Santander – Andorra 16:15

Gijon – Tenerife 21:00

Mirandes – Leganes 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Ulsan Hyundai – Jeonbuk 06:00

Seoul – Incheon 08:30

Suwon – Gwangju 08:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Kaizer Chiefs – Orlando 14:30

Richards Bay – Stellenbosch 16:30

Sekhukhune – Cape Town City 16:30

AmaZulu – Royal AM 19:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Sion – St. Gallen 18:00

Zurigo – Young Boys 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Fenerbahce – Konyaspor 17:00

Giresunspor – Kayserispor 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

River Plate – Cerro CA 13:45

Fenix – Cerro Largo 21:00

USA MLS

Nashville SC – New York City 22:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Monagas – Angostura 00:30

Metropolitanos – Zamora 22:00