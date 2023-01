Elenco delle partite previste per oggi, domenica 29 gennaio 2023: la Serie A apre con il Milan-Sassuolo, la Juve ospita il Monza, la Lazio la Fiorentina. Si gioca nei principali campionati europei

Domenica 29 gennaio con la Serie A in primo piano. In programma quattro interessanti incontri ad animare la giornata partendo dal lunch match Milan – Sassuolo per proseguire con il turno casalingo della Juventus con il Monza e due big match: Lazio – Fiorentina e Napoli – Roma. Nel resto d’Europa in campo nei principali campionati dalla Ligue 1 con il PSG in campo alle 20.45 con il Reims alla Bundesliga con Leverkusen – Dortmund in evidenza mentre in Liga assalto al secondo posto del Real Sociedad contro un Real Madrid che deve vincere per non perdere terreno dal Barcellona. In Inghilterra prosegue la FA Cup con il Liverpool che sfida in trasferta il Brighton.

Indice



Partiamo come nostro solito dall’Italia e quindi dalla Serie A non prima aver visto cosa è successo nella giornata di ieri. Tutto secondo previsioni si potrebbe dire con Empoli e Torino che promettono e mantengono spettacolo in un 2-2 carico di emozioni e colpi di scena nel finale mentre Inter e Atalanta fanno il loro dovere battendo rispettivamente Cremonese e Sampdoria. Alle ore 12.30 c’è il lunch match Milan – Sassuolo. I rossoneri dopo la Supercoppa Italiana persa e il periodo deludente nelle ultime tre di campionato sono chiamati a dare delle risposte. Di contro i neroverdi non possono permettersi di stare a guardare con una classifica che si fa sempre più pericolosa. C’è infatti un Verona combattivo appena 5 punti dietro che potrebbe rosicchiare ulteriori punti. Pioli senza due perni come Tomori in difesa e Bennacer a centrocampo recupera gli esterni Calabria e Theo Hernandez chiede punti alla squadra per recuperare entusiasmo. Fosse anche “una vittoria sporca ma di carattere” farebbe bene. Davanti una squadra veloce e tecnica, abile nel gioco di rimessa con tanta qualità in avanti. E in effetti un pò inspiegabile con un tridente così attrezzato non aver conquistato punti in classifica. L’assenza di Pinamonti può essere una delle chiavi ma c’è anche da recriminare come nella partita con il Monza non si è riusciti a chiuderla e a subire poi il pari.

Alle 15 nuovo turno casalingo per la Juventus che dopo il pesante -15 ha avuto una buona reazione contro un’Atalanta in gran forma. Con il Monza l’occasione per tornare a macinare punti senza dimenticare lo scherzetto nella gara di andata che in questo caso vorrebbe dire anche essere sorpassati dalla neo promossa. Allegri ha sottolineato che uno dei problemi è quello dei troppi gol subiti nelle ultime partite quando in 17 partite la squadra aveva preso appena 7 gol. Potrebbe essere l’occasione per rivedere uno spezzone di Vlahovic e Pogba che potrebbero subentrare nel finale ma l’infermeria è ancora aperta con Chiesa che ha un affaticamento al flessore della gamba operata e salteranno la sfida anche i vari Cuadrado, Bonucci e McKennie. Palladino sembra non rinunciare al modulo con un trequartista e due punte. Dovrebbe essere Ciurria a innescare Mota e Caprari.

Alle 18 primo big match di giornata con la Lazio che ospita la Fiorentina all’Olimpico. Squadra a mille dopo l’exploit contro il Milan anche senza Immobile e una classifica che si fa sempre più interessante. Nonostante la situazione di classifica e di rendimento non certo ottimale la viola proverà a evitare di fare la parte debole della sfida con Italiano che dovrebbe lanciare Kouamé alla guida dell’attacco con due mezze ali veloci come Gonzalez e Ikoné. Potrebbe venirne fuori una gara molto entusiasmante giocata su ritmi sostenuti. Sarri ha messo sull’attenti il gruppo perchè potrebbe essere una gara a rischio: “Temo il fatto che abbiamo speso tante energie nervose e mentali e possa esserci un down. Questo ci ha tenuto lontano dalle parti alte della classifica, o risolviamo questo problema o ci accontentiamo di posizioni di rincalzo“.

Questo interessante programma si chiuderà al meglio con Napoli – Roma delle 20.45. Lo strapotere dalla squadra di Spalletti sembra non avere fine e questa volta toccherà allo Special One tentare di fermare la nuova corsa dopo la piccola fermata a San Siro. In campo tanta qualità con i due organici praticamente al completo. Sarà un test importante per saggiare la solidità difensiva dei giallorossi e nello stesso tempo un nuovo esame di maturità per Dybala e company contro una squadra quadrata che sembra aver spazzato i rivali. Possibile chiave di gioco il centrocampo del campo con le fonti del gioco da Lobotka a Pellegrini che dovranno dosare energie fisiche e mentali. Per Mourinho è già uno scudetto annunciato: “Il Napoli che abbiamo avuto dal primo giorno, dalla prima partita. Spero di non essere mal interpretato, ma faccio i complimenti al Napoli per lo scudetto. È loro, lo hanno vinto, è loro meritatamente. È la squadra più forte, che ha un buon allenatore, con ottimi giocatori, che ha fatto un ottimo mercato, che sta facendo un lavoro fantastico. Sono arrivati a 12 punti di vantaggio sul secondo, di 13 dall’Inter che poteva pensare allo Scudetto. 12-13 punti sono tanti”.

In Serie B al posticipo della capolista Frosinone con il Benevento si aggiunge quello tra Ascoli e Palermo per alcuni problemi logistici che hanno fatto slittare la partita. Punti molto pesanti nel match delle 16.15 perchè da una parte le concorrenti più vicine hanno chi perso chi pareggiato mentre dall’altra c’è l’occasione in un solo balzo si scavalcare ben tre posizioni tirandosi fuori dalla zona calda della classifica. In Lega Pro troviamo gli incontri del girone A e C con le due capoliste Pordenone e Catanzaro a proseguire il loro cammino. Nel primo girone c’è ancora grande bagarre anche in vetta con 3 squadre in fazzolletto, per i giallorossi ben 8 le lunghezze dal Crotone con la squadra ancora imbattuta dopo 23 turni. Si gioca anche in Serie D, Campionato Primavera 1 e Serie A Femminile dove la Roma ospita il Sassuolo mentre la Juventus la Sampdoria.

Delle altre sfide in Europa abbiamo accennato in apertura, aggiungiamo alle 18 la finale di Supercoppa in Arabia Saudita tra Al-Ittihad e Al Feiha. In A-League si gioca alle 05 la partita tra Melbourne City e Adelaide United mentre tra gli altri campionati ricordiamo anche la Jupiler League, la Liga Portugal e l’Eredivisie dove la capolista Feyenoord fa visita al Twente.

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

SERIE B

14.00

16.15

LEGA PRO

12.30

14.30

17.30

Programma delle partite del 29 gennaio 2023

