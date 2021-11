Elenco delle partite previste per oggi domenica 7 novembre 2021: spicca anche West Ham – Liverpool in Premier League e Betis – Siviglia nella Liga

Cuore pulsante del programma di domenica 7 novembre è il derby Milan – Inter in programma alle ore 20.45 e posticipo della dodicesima giornata. Il fascino di una sfida intramontabile che da sempre evoca emozioni, quest’anno assume un valore speciale vista la classifica che vede le due milanesi distanziate di 7 lunghezze rispettivamente in prima e terza posizione e che arriverà dopo la partita del Napoli il cui esito potrebbe mettere ulteriore benzina a un match infuocato. Pioli ha sottolineato come la squadra sembra aver recuperato le condizioni ottimali sia mentali che fisiche per arrivare nel modo migliore alla sfida: “Conosciamo la forza dell’avversario, ma l’intenzione è chiara. È una partita molto importante per il nostro momento e per il mondo Milan, ma ci darà solamente altri tre punti in classifica, senza guardare troppo avanti“. Quindi ha speso parole sull’avversario disegnandolo come squadra solida, compatta con qualità sia tecniche che fisiche e grandi individualità. Anche se l’avvio è stato straordinario la classifica deve per un attimo essere messa da parte. Quindi dà una chiave per il derby: “Avremo un piano per entrambe le fasi di gioco, ma l’aspetto caratteriale potrebbe fare la differenza più della tattica. In queste partite non ci sono favoriti. Dovremo giocare con grande attenzione e qualità, vogliamo giocarcela dall’inizio alla fine, cercare di non aspettare ma di essere aggressivi“. Sulle formazioni i rossoneri dovrebbero inserire anche l’ultimo tassello della squadra tipo ovvero Brahim Diaz sulla trequarti ma di certo non potrà contare sull’apporto di Theo Hernandez fermo per squalifica. Formazione al completo per Inzaghi che potrà proporre la difesa titolare così come l’ex di lusso Calhanoglu e la coppia Lautaro Martinez – Dzeko. Il tecnico nerazzurro ha detto che sarà una partita intensa e la squadra ci tiene a chiudere al meglio prima della sosta. “Sono partite che si preparano da sole, adesso capita dopo la gara di Champions, abbiamo avuto 2-3 giorni per prepararla ma ho visto occhi e facce giuste dei giocatori, la giusta convinzione” ha sottolineando alla vigilia del suo primo derby di Milano e anche se c’è stato poco tempo per prepararlo l’entusiasmo dei tifosi ha fatto entrare subito tutti nel giusto clima. Quindi le raccomandazioni a fare la massima attenzione contro un avversario che ha un ottimo allenatore che conosce bene e che segna tanto e concede poco.

Dopo l’analisi del big match torniamo a parlare di Serie A con il lunch match Venezia – Roma della 12.30. La sconfitta con il Milan e il pari con il Bodo non fanno pensare al momento migliore per i giallorossi che potrebbero avere delle difficoltà contro un Venezia molto ostico. Mourinho dovrebbe dare fiducia alla difesa vista in coppa con Ibanez spostato sulla fascia visti i dubbi sull’impiego di Vina. Per il resto tutto secondo le previsioni così come per i padroni di casa che recuperano anche Ampadu. Due blocchi prima del posticipo serale: alle 15 Sampdoria – Bologna e Udinese – Sassuolo mentre alle 18 in campo la Lazio che ospita la Salernitana e il Napoli che ospita il Verona. In Serie B suggestiva apertura alle 14 con Lecce – Parma mentre la capolista Pisa proverà a non perdere la vetta cercando i tre punti con il Cittadella fuori casa. In classifica infatti è il Brescia a gustarsi la vetta con la partita già disputata. Molto ricco il cartellone relativo alla Lega Pro per tutti e tre i gironi. In quello A trasferta per la capolista Sudtirol alle 14.30 impegnata contro la Pro Sesto e trasferte anche per le inseguitrici Padova e Renate. Nel girone B la Reggiana difenderà la vetta giocando a Pesaro anche se il Cesena sarà in campo lunedì per il posticipo con il Pescara. Big match della giornata è anche Siena – Modena alle 14.30. Nel girone C con la sconfitta della capolista Bari si apre lo spazio alle inseguitrici. Se il Monopoli non è andata oltre il pari Palermo e Catanzaro alla ghiotta occasione di portarsi in seconda posizione a -4 dalla vetta. I rosanero alle 14.30 giocano ad Andria mentre i giallorossi ospitano alle 17.30 il Messina. Si giocano anche le partite del Campionato Primavera 1 con la capolista Roma impegnata a Milano con l’Inter mentre l’Empoli sfida il Milan. Nella Serie A femminile invece Sassuolo chiamata a vincere per non perdere terreno dalla Juventus dei record e Milan che se vuole tenere il passo dovrà battere l’Empoli in casa.

WEST HAM – LIVERPOOL IN PREMIER LEAGUE E LE ALTRE SFIDE

Nel resto d’Europa segnaliamo la sfida tra West Ham e Liverpool delle 17.30 per guadagnare terreno dalla vetta visto il pari del Chelsea e per non perdere il City che ora è secondo in solitaria. Padroni di casa lanciatissimi con tre successi consecutivi e Liverpool che deve scrollarsi di dosso il mezzo passo falso con il Bringhton. Sono complessivamente 4 gli incontri in Premier League con l’Arsenal impegnato alle 15 in casa contro il Watford. In Bundesliga tre gare in programma con il Leverkusen che alle 15.30 è impegnato in trasferta con l’Hertha a caccia di un successo che lo lancerebbe in 4° posizione. Nella Ligue 1 segnaliamo le gare casalinghe del Marsiglia con il Metz che alla 13 apre anche il programma e del Nizz alle 17 con il Montpellier. Nella Liga invece si apre alle 14.00 con Villareal – Getafe, trasferte per Atletico Madrid e Real Sociedad mentre gustoso posticipo alle 21 tra Betis e Siviglia. Si gioca anche la Liga Portugal con Porto e Sporting entrambi impegnati in trasferta.

LIGA PROFESIONAL, SERIE A BRASILIANA E RESTO DEL MONDO

Alle 00.15 al via il massimo campionato argentino con Atletico Tucuman – Racing Club e altre 3 gare in programma mentre in Brasile si parte all’1 con Fluminense – Sport Recige e altre 4 match. Si gioca anche in Bolivia, Colombia, Cile ed Ecuador. Ricco il quadro della MLS in USA con 7 incontri mentre nella Primera Division in Venezuela si parte alle 00.30 con Puerto Cabello – Metropolitanos.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 7 NOVEMBRE 2021

Albania > Kategoria Superiore 2021/2022

13:45

KS Kastrioti – FK Partizani

KF Laçi – KF Teuta Durrës

Algeria > Ligue 1 2021/2022

14:30 ES Sétif – ASO Chlef

15:00

US Biskra – RC Rélizane

NA Hussein Dey – JS Kabylie

RC Arbaâ – HB Chelghoum Laïd

Paradou AC – CR Bélouizdad

Olympique Médéa – MC Oran

17:00 JS Saoura – USM Alger

18:00 MC Alger – WA Tlemcen

Argentina > Primera División 2021

00:15 Atlético Tucumán – Racing Club

19:45

Sarmiento de Junín – Central Córdoba SdE

Gimnasia de La Plata – Banfield

22:00 Vélez Sarsfield – San Lorenzo

Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

01:40 All Boys – Güemes de SdE

19:30 Gimnasia de Jujuy – San Telmo

19:40 Barracas Central – San Martín de San Juan

Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A

20:00 Temperley – Gimnasia de Mendoza

20:30 Deportivo Maipú – Deportivo Riestra

21:40 Tigre – Almirante Brown de Isidro Casanova

Argentina > Torneo Federal A 2021 Etapa Final > 2. Aufstieg 1. Phase

20:15 Gimnasia y Tiro de Salta – Villa Mitre de Bahía Blanca

20:30

Peñarol de Chimbas – Defensores de Pronunciamiento

Olimpo de Bahía Blanca – Sportivo Las Parejas

21:00 Sol de Mayo de Viedma – Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

22:00

Central Norte – Juventud Unida Universitario

Cipolletti – Juventud Unida de Gualeguaychú

Armenia > Premier League 2021/2022

12:00 FC Ararat – Junior Sevan

Austria > 2. Liga 2021/2022

10:30 Rapid Wien (A) – Austria Wien (A)

Austria > Regionalliga Tirol 2021/2022

14:00 FC Kitzbühel – SV Wörgl

Austria > Eliteliga Vorarlberg 2021/2022

14:00 FC Wolfurt – Austria Lustenau (A)

Azerbaijan > Premyer Liqası 2021/2022

12:00 Səbail FK – Gabala FK

16:30 Sumgayit FK – Qarabağ FK

Belgio > Eerste klasse A 2021/2022

13:30 Club Brugge KV – Standard Liège

16:00 RFC Seraing – KAA Gent

18:30 Royal Antwerp FC – RSC Anderlecht

21:00 KRC Genk – Cercle Brugge

Belgio > Eerste klasse B 2021/2022

16:00 RWDM Brussels FC – Lierse Kempenzonen

20:00 KVC Westerlo – Waasland-Beveren

Belgio > Reserve Pro League 2021/2022 Group 1

16:00 Cercle Brugge II – Club Brugge KV II

Bielorussia > Cempionat 2021

11:00 FK Isloch Minsk – FK Gomel

13:00 FK Smorgon – Dinamo Brest

15:00 FK Slaviya Mozyr – Neman Grodno

Bolivia > Liga Profesional 2021

20:00 Club Aurora – Real Santa Cruz

Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2021/2022

13:00

NK Posušje – FK Tuzla City

FK Rudar – Željezničar Sarajevo

Brasile > Série A 2021

01:00 Fluminense RJ – Sport – PE

20:00

Atlético Mineiro – América – MG

Red Bull Bragantino – Athletico Paranaense

Santos FC – Palmeiras

Brasile > Série B 2021

20:00 Vasco da Gama – Botafogo – RJ

Brasile > Série C 2021 Playoffs > Gruppo D

20:00

Grêmio Novorizontino – SP – Manaus – AM

Tombense – MG – Ypiranga – RS

Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021 Playoffs > Semifinali

15:00 Atlético Mineiro – Internacional

Bulgaria > Parva Liga 2021/2022

14:30 Arda Kardzhali – Botev Vratsa

17:00 PFC Ludogorets Razgrad – Lokomotiv Plovdiv

Canada > Premier League 2021

19:00 HFX Wanderers – Atlético Ottawa

21:30 Cavalry FC – Pacific FC

Cile > Primera División 2021

16:00 Universidad Católica – Universidad de Chile

20:00 O’Higgins – Ñublense

Cile > Primera B 2021

00:30

Barnechea – Copiapó

Santa Cruz – Cobreloa

Universidad de Concepción – Fernández Vial

Cipro > First Division 2021/2022

16:00 Anorthosis Famagusta – Paphos FC

18:00 Ethnikos Achna – Omonia Nikosia

Colombia > Primera A 2021 Clausura

00:00 La Equidad – América de Cali

02:05 Atlético Nacional – Atlético Bucaramanga

20:00 Patriotas FC – Independiente Medellín

22:00 Santa Fe – Atlético Junior

Colombia > Primera B 2021 Clausura Playoffs > Gruppo B

21:30 Unión Magdalena – Llaneros FC

Corea del Sud > K League 1 2021 Relegation

06:00 Pohang Steelers – Gwangju FC

08:30 Gangwon FC – Incheon United

11:00 FC Seoul – Seongnam FC

Corea del Sud > K League 2 2021 Playoffs > Finale

06:00 FC Anyang – Daejeon Hana Citizen

Croazia > 1. HNL 2021/2022

15:00 Lokomotiva Zagreb – Dinamo Zagabria

17:30 HNK Šibenik – HNK Rijeka

Croazia > 2. HNL 2021/2022

14:00

NK Osijek II – NK Rudeš

HNK Orijent Rijeka – Dinamo Zagreb II

Danimarca > Superligaen 2021/2022

14:00

Aalborg BK – Randers FC

Vejle BK – SønderjyskE

16:00 Aarhus GF – FC Midtjylland

18:00 Brøndby IF – Odense BK

20:00 Silkeborg IF – FC Copenaghen

Danimarca > 1. Division 2021/2022

14:00 Vendsyssel FF – HB Køge

15:00 AC Horsens – Fremad Amager

Ecuador > Serie A 2021 Segunda Etapa

02:00 Olmedo – Barcelona

20:00 Técnico Universitario – Macará

El Salvador > Primera División 2021/2022 Apertura

00:00 Atlético Marte – Platense Zacatecoluca

01:00 Luis Angel Firpo – FAS

22:00 Once Municipal – Chalatenango

Estonia > Meistriliiga 2021 Meisterschaft

12:00 JK Narva Trans – Paide Linnameeskond

14:00 JK Nõmme Kalju – FC Flora

Finlandia > Relegation Veikkausliiga 2021 > Retrocessione

15:00 AC Oulu – Rovaniemi PS

Francia > Ligue 1 2021/2022

13:00 Olympique Marseille – FC Metz

15:00

AS Saint-Étienne – Clermont Foot

FC Lorient – Stade Brest

FC Nantes – RC Strasbourg

Stade Reims – AS Monaco

17:00 OGC Nice – Montpellier HSC

20:45 Stade Rennes – Olympique Lyon

Francia > National 2 Groupe A 2021/2022

17:00 FC Rouen – US Saint-Malo

18:00 Vannes OC – Blois Foot 41

Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2021/2022

15:00 FC Sochaux – AJ Auxerre

Georgia > Erovnuli Liga 2021

11:00

FC Kobuleti – Torpedo Kutaisi

FC Samtredia – Samgurali Tskhaltubo

15:00 FC Telavi – FC Saburtalo

Germania > Bundesliga 2021/2022

15:30 Hertha Berlino – Bayer Leverkusen

17:30 Colonia – 1. FC Union Berlin

19:30 SpVgg Greuther Fürth – Eintracht Francoforte

Germania > 2. Bundesliga 2021/2022

FC St. Pauli – SV Sandhausen

13:30

Schalke 04 – SV Darmstadt 98

Erzgebirge Aue – 1. FC Heidenheim 1846

Germania > 3. Liga 2021/2022

13:00 SV Wehen Wiesbaden – FSV Zwickau

14:00 1. FC Magdeburg – SC Verl

Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Süd

14:00

Lüneburger SK Hansa – Werder Bremen II

VfB Oldenburg – VfV Hildesheim

Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Nord

13:00 Hamburger SV II – Altona 93

14:00

FC Teutonia 05 – FC St. Pauli II

Holstein Kiel II – 1. FC Phönix Lübeck

Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022

13:00

BFC Dynamo – Union Fürstenwalde

Optik Rathenow – TeBe Berlin

SV Tasmania Berlin – Germania Halberstadt

Germania > Regionalliga West 2021/2022

14:00 Bonner SC – FC Schalke 04 II

Germania > Regionalliga Südwest 2021/2022

14:00 VfB Stuttgart II – SV 07 Elversberg

Germania > Oberliga Niederrhein 2021/2022

15:00

Germania Ratingen 04/19 – 1. FC Bocholt

1. FC Monheim – TSV Meerbusch

Sportfreunde Niederwenigern – Cronenberger SC

FC Kray – SpVgg Sterkrade-Nord

SC Velbert – SC Union Nettetal

TV Jahn Hiesfeld – SpVg Schonnebeck

15:30

Teutonia St. Tönis – TVD Velbert

1. FC Mönchengladbach – 1. FC Kleve

FSV Duisburg – Sportfreunde Baumberg

Germania > Oberliga Westfalen 2021/2022

14:30

SC Paderborn 07 II – RSV Meinerzhagen

FCE Rheine – SV Schermbeck 1912

FC Gütersloh – ASC 09 Dortmund

TuS Erndtebrück – Westfalia Rhynern

TuS Haltern – Holzwickeder SC

SpVgg Vreden – SG Finnentrop/Bamenohl

Sportfreunde Siegen – 1. FC Kaan-Marienborn

Hammer SpVg – Viktoria Clarholz

Preußen Münster II – Westfalia Herne

Germania > Femminile Bundesliga 2021/2022

13:00

Werder Bremen – SC Sand

FC Carl Zeiss Jena – 1899 Hoffenheim

16:00

Turbine Potsdam – SC Freiburg

Bayer Leverkusen – 1. FC Köln

Germania > Femminile 2. Bundesliga 2021/2022

11:00

RB Leipzig – SV 07 Elversberg

SV Henstedt-Ulzburg – FC Ingolstadt 04

1. FC Nürnberg – FSV Gütersloh 2009

1899 Hoffenheim II – SV Meppen

VfL Wolfsburg II – SG 99 Andernach

14:00 MSV Duisburg – Borussia Bocholt

Germania > Primavera Bundesliga West 2021/2022

15:00 Viktoria Köln – Arminia Bielefeld

Germania > Primavera B Bundesliga West 2021/2022

12:00 Preußen Münster – Arminia Bielefeld

Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022

13:00 SV Wehen Wiesbaden – SV 07 Elversberg

14:00 SSV Reutlingen – SpVgg Greuther Fürth

Giappone > J1 League 2021

06:00

Vegalta Sendai – Nagoya Grampus

Kashima Antlers – Urawa Red Diamonds

Sagan Tosu – Kawasaki Frontale

Oita Trinita – Gamba Osaka

07:00

Shonan Bellmare – Sanfrecce Hiroshima

Avispa Fukuoka – Yokohama FC

08:00 Kashiwa Reysol – Cerezo Osaka

Giappone > J2 League 2021

05:00

Blaublitz Akita – Tochigi SC

Fagiano Okayama – Montedio Yamagata

06:00

Ehime FC – FC Machida Zelvia

JEF United Chiba – Mito HollyHock

Júbilo Iwata – Kyoto Sanga FC

Matsumoto Yamaga – Albirex Niigata

Omiya Ardija – Renofa Yamaguchi

Tokyo Verdy – V-Varen Nagasaki

07:00 Giravanz Kitakyushu – Ventforet Kofu

08:00 FC Ryūkyū – Zweigen Kanazawa

11:00 Thespakusatsu Gunma – SC Sagamihara

Giappone > J3 League 2021

05:00

Iwate Grulla Morioka – Roasso Kumamoto

FC Imabari – Fukushima United

Gainare Tottori – Fujieda MyFC

Vanraure Hachinohe – Kagoshima United

Yokohama S&CC – Azul Claro Numazu

06:00

FC Gifu – Kataller Toyama

Kamatamare Sanuki – Tegevajaro Miyazaki

Giappone > Japan Football League 2021

05:00

Veertien Mie – MIO Biwako Shiga

Tokyo Musashino City FC – Suzuka Point Getters

Honda Lock – Maruyasu Okazaki

Nara Club – Matsue City FC

ReinMeer Aomori – FC Osaka

FC Tiamo Hirakata – Honda FC

FC Kariya – Iwaki SC

Grecia > Super League 2021/2022

14:00 Asteras Tripolis – Lamia

16:15 Volos NFC – Aris Saloniki

18:30

Olympiakos Piräus – Ionikos Nikea

Panathinaikos – PAOK Saloniki

Grecia > Super League 2 2021/2022 North

14:00

Apollon Lárissa – AO Trikala

AEP Iraklis FC – Niki Volou FC

Veria FC – Almopos Arideas

Apollon Pontou – AO Kavala

Anagennisi Karditsa – Thesprotos

Pierikos Katerini – Xanthi FC

Grecia > Super League 2 2021/2022 South

14:00

Kallithea GS – APS Zakynthos

AO Egaleo – PAE Chania

Irodotos – Diagoras FC

Levadiakos – Asteras Vlachioti

AO Episkopi – AE Karaiskakis

AE Kifisias – Panathinaikos II

AEK Athen II – Kalamata

Guatemala > Liga Nacional 2021/2022 Apertura

01:00 Antigua GFC – Cobán Imperial

18:00 Deportivo Malacateco – Xelaju MC

22:00 Deportivo Guastatoya – Comunicaciones

Honduras > Liga Nacional 2021/2022 Apertura

02:00 Olimpia – Motagua

Indonesia > Liga 1 2021/2022

14:30 PSS Sleman – Persikabo 1973

Inghilterra > Premier League 2021/2022

15:00

Arsenal FC – Watford FC

Everton FC – Tottenham Hotspur

Leeds United – Leicester City

17:30 West Ham United – Liverpool FC

Inghilterra > FA Cup 2021/2022 > 1. Giornata

13:15 Sheffield Wednesday – Plymouth Argyle

14:00 Oxford United – Bristol Rovers

16:00

Stratford Town – Shrewsbury Town

Rochdale AFC – Notts County

Bolton Wanderers – Stockport County

18:15 St. Albans City – Forest Green Rovers

Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2021/2022

14:00 Middlesbrough FC U23 – Birmingham City U23

16:00 Stoke City U23 – Sunderland AFC U23

Irlanda > Premier Division 2021

18:00

Bohemian FC – Drogheda United

Dundalk FC – Longford Town

Isole Faer Oer > Effodeildin 2021

15:00 NSÍ Runavík – B36 Tórshavn

Israele > Ligat ha’Al 2021/2022

18:00 Hapoel Hadera – Hapoel Nof HaGalil

19:15 Maccabi Haifa – Ironi Kiryat Shmona

19:45 Maccabi Tel Aviv – Hapoel Tel Aviv

Italia > Serie A 2021/2022

12:30 Unione Venezia – Roma

15:00

Sampdoria – Bologna

Udinese – Sassuolo

18:00

Lazio – Salernitana

Napoli – Verona

20:45 Milan – Inter

Italia > Serie B 2021/2022

14:00 Lecce – Parma

16:15 Crotone – Monza

20:30 Cittadella – Pisa

Italia > Serie C Girone A 2021/2022

14:30

Juventus II – Calcio Lecco 1912

Piacenza – Renate

Pro Sesto – Südtirol

17:30

FeralpiSalò – Giana Erminio

Mantova – Calcio Padova

Legnago – Seregno

AlbinoLeffe – Pro Vercelli

Virtus Verona – Trento Calcio 1921

Italia > Serie C Girone B 2021/2022

14:30

Lucchese – Aquila Montevarchi

Imolese – Gubbio

Olbia – Carrarese

ACN Siena 1904 – Modena

Teramo – Fermana FC

Ancona – Virtus Entella

Vis Pesaro – Reggiana

Pistoiese – Viterbese

Italia > Serie C Girone C 2021/2022

14:30

Fidelis Andria – Palermo

Monterosi FC – Turris

17:30

Foggia – Paganese

Potenza – AZ Picerno

Catanzaro – Messina

Virtus Francavilla – Latina

Italia > Serie D Girone A 2021/2022

14:30

Bra – Asti

Casale – Fossano Calcio

Vado – Gozzano

Derthona – Citta di Varese

Caronnese – Lavagnese

PDHAE – Saluzzo

Sanremese – Novara

SC Ligorna 1922 – Imperia

RG Ticino – Chieri

Sestri Levante – Borgosesia

Italia > Serie D Girone B 2021/2022

14:30

GS Arconatese 1926 – Franciacorta

Brusaporto – Castellanzese

Ciserano – AC Leon

AC Calvina Sport – US Breno

Folgore Caratese – Caravaggio

Pontisola – AC Crema

SG City Nova – Legnano

Sona – Villa d’Almè

USD Casatese – Olginatese

Vis Nova Giussano – Real Calepina

Italia > Serie D Girone C 2021/2022

14:30

Este – Caldiero Terme

US Adriese – Luparense

Montebelluna – GSD Ambrosiana

ASD Campodarsego – ASD Cartigliano

Marignanese – AC Mestre

San Martino Speme – Porto Tolle

Arzignano – ASD Cjarlins Muzane

Clodiense – Dolomiti Bellunesi

US Levico Terme – Spinea

Italia > Serie D Girone D 2021/2022

14:30

Sammaurese Calcio – Lentigione Calcio

Mezzolara – Rimini

Correggese – ASC Alcione

AC Fanfulla 1874 – Aglianese Calcio

Forlì – Bagnolese

Ravenna Calcio – Prato

Real Forte Querceta – Athletic Carpi

Borgo San Donnino – Ghivizzano Borgo

Progresso – Seravezza

SS Tritium 1908 – ASD Sasso Marconi 1924

Italia > Serie D Girone E 2021/2022

14:30

Cascina – Virtus Flaminia

Foligno – San Donato Tavarnelle

Follonica Gavorrano – SSD Tiferno Lerchi

Badesse Calcio – ASD Cannara

Montespaccato – Pro Livorno Sorgenti

Rieti – US Poggibonsi

AC Sangiovannese – Arezzo

Trestina – Pianese

Unipomezia Virtus – Scandicci

Italia > Serie D Girone F 2021/2022

14:30

Aurora Alto Casertano – Porto D’Ascoli

ASD Pineto Calcio – Vastogirardi

Chieti – Castelnuovo Vomano

Montegiorgio Calcio – Fano

US Recanatese – Nereto

SN Notaresco – Matese

ASD Trastevere – Atletico Terme Fiuggi

Tolentino – Vastese Calcio

Sambenedettese – GSD Castelfidardo

Italia > Serie D Girone G 2021/2022

14:30

Atletico Uri – Afragolese

Giugliano – ASD Vis Artena

Cassino Calcio 1924 – Muravera

CynthiAlbalonga – ASD Carbonia Calcio

Formia – Aprilia

Lanusei Calcio – Gladiator

Ostia Mare – Team Nuova Florida

Real Monterotondo Scalo – Sassari Latte Dolce

Torres – Arzachena

Italia > Serie D Girone H 2021/2022

14:30

ACD Nardò – Mariglianese

Team Altamura – Rotonda

Audace Cerignola – Lavello

Bisceglie – FC Francavilla

Casarano – Brindisi

Città di Fasano – San Giorgio-Sedico

Casertana – Virtus Matino

FBC Gravina – US Bitonto

Sporting Fulgor Molfetta – ASG Nocerina

ASD SS Nola 1925 – Sorrento

Italia > Serie D Girone I 2021/2022

14:30

Biancavilla – Città Di S. Agata

US Castrovillari – Acireale

FC Messina – Sancataldese Calcio

Gelbison – Aversa Normanna

Giarre – Calcio Cittanovese

Licata – Cavese

Portici 1906 – Lamezia Terme

ASD San Luca – Paternó

Santa Maria Cilento – Rende

ASD Troina – Trapani

Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2021/2022

10:45 Inter – Roma

11:00 US Lecce – Empoli

12:45 Hellas Verona – Milan

15:00 SPAL 2013 Ferrara – Torino

Kosovo > Superliga 2021/2022

13:00 KF Dukagjini – KF Feronikeli

13:30 KF Gjilani – KF Prishtina

Lituania > A Lyga 2021

12:00 Hegelmann Litauen – FK Sūduva

14:00 DFK Dainava – FK Žalgiris

Lussemburgo > Nationaldivision 2021/2022

16:00

Etzella Ettelbruck – RFCU Luxemburg

FC Differdange 03 – US Hostert

US Mondorf – Union Titus Pétange

UNA Strassen – FC Wiltz 71

Victoria Rosport – Jeunesse Esch

Marocco > Botola Pro 1 2021/2022

16:00 Hassania US Agadir – FAR de Rabat

18:15

FUS de Rabat – Ittihad Tanger

Youssoufia Berrechid – Mouloudia Oujda

20:30 Difaâ d’el Jadida – RS Berkane

Messico > Primera División 2021/2022 Apertura

00:00 Club León – Club Necaxa

02:00 CF América – CF Monterrey

04:00 UANL Tigres – FC Juárez

04:06 Club Tijuana – CF Pachuca

Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura

17:00 CF Monterrey II – Pumas Tabasco

19:00 Atlante – Tepatitlán

Messico > Femminile Liga MX Femenil 2021/2022 Apertura

17:30 Deportivo Guadalajara – Gallos Blancos

Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura

16:00 Santos Laguna – Atlético San Luis

18:30 Pumas UNAM – Cruz Azul

Montenegro > 1. CFL 2021/2022

14:00

Jezero Plav – FK Mornar

FK Rudar Pljevlja – OFK Petrovac

Nicaragua > Liga Primera 2021/2022 Apertura

Real Madriz – Managua FC

UNAN Managua – Deportivo Ocotal

Walter Ferretti – Real Estelí

ART Municipal – Juventus Managua

H&H Export Sébaco – Diriangén

Norvegia > Eliteserien 2021

17:00

FK Haugesund – FK Bodø/Glimt

Mjøndalen IF – Viking FK

Molde FK – Sandefjord Fotball

Odds BK – Kristiansund BK

Tromsø IL – Strømsgodset IF

19:00 Lillestrøm SK – Vålerenga IF

Norvegia > 1. Divisjon 2021

15:00 IK Start – Ranheim IL

Norvegia > Femminile Toppserien 2021

13:00

Avaldsnes IL – Arna-Bjørnar

Kolbotn IL – Rosenborg BK Kvinner

Lyn Oslo – LSK Kvinner

IL Sandviken – Klepp IL

Vålerenga IF – Stabæk FK

Olanda > Eerste Divisie 2021/2022

12:15 Almere City FC – ADO Den Haag

Polonia > I Liga 2021/2022

12:40 Widzew Łódź – Miedź Legnica

15:00 OKS Stomil Olsztyn – Zagłębie Sosnowiec

18:00 Resovia Rzeszów – KS Polkowice

Portogallo > Segunda Liga 2021/2022

12:00 FC Penafiel – Leixões SC

15:00 SL Benfica B – CD Mafra

16:30 FC Porto B – Varzim SC

20:30 Sporting Covilhã – SC Farense

Portogallo > U23 Liga Revelação 2021/2022

12:00 CS Marítimo – SL Benfica

14:00 Belenenses SAD – Sporting CP

Romania > Liga 1 2021/2022

14:30 Farul Constanta – CS Universitatea Craiova

17:30 Dinamo Bucureşti – CFR Cluj

20:30 FC Voluntari – FCSB

Russia > Premier Liga 2021/2022

12:00 FK Ural – Zenit St. Petersburg

14:30 FK Rostov – Rubin Kazan

17:00

Akhmat Grozny – FK Nizhny Novgorod

Spartak Moskva – Lokomotiv Moskva

Scozia > Premiership 2021/2022

13:00 Dundee FC – Celtic FC

16:00 Rangers FC – Ross County FC

Serbia > Super Liga 2021/2022

16:45 Vojvodina – Crvena Zvezda

19:00 Radnički Niš – Spartak Subotica

20:15 Partizan – Proleter Novi Sad

Slovenia > PrvaLiga 2021/2022

17:00 NK Aluminij – Olimpija Ljubljana

20:15 NŠ Mura – NK Domžale

Spagna > Primera División 2021/2022

14:00 Villarreal CF – Getafe CF

16:15 Valencia CF – Atlético Madrid

18:30

CA Osasuna – Real Sociedad

RCD Mallorca – Elche CF

21:00 Real Betis – Sevilla FC

Spagna > Segunda División 2021/2022

14:00 AD Alcorcón – SD Amorebieta

16:00 Real Zaragoza – Sporting Gijón

18:15

FC Cartagena – Málaga CF

UD Almería – Burgos CF

21:00 Real Sociedad B – UD Ibiza

Spagna > Femminile Primera División 2021/2022

11:30 Valencia CF – Atlético Madrid

Sudafrica > Premier Soccer League 2021/2022

14:30

Royal AM – Baroka FC

Chippa United – Maritzburg United

Moroka Swallows – Sekhukhune United

16:30 Marumo Gallants – Mamelodi Sundowns

17:00 AmaZulu FC – Cape Town City FC

Svezia > Allsvenskan 2021

15:00

AIK Solna – Östersunds FK

BK Häcken – Degerfors IF

Hammarby IF – Örebro SK

17:30

IFK Göteborg – Malmö FF

Kalmar FF – IFK Norrköping

Svezia > Superettan 2021

13:00

Falkenbergs FF – AFC Eskilstuna

Norrby IF – GIF Sundsvall

Östers IF – GAIS Göteborg

15:00 IK Brage – Akropolis IF

Svezia > Division 1 Norra 2021

15:00

Gefle IF – Piteå IF

Umeå FC – Sollentuna FK

16:00 Dalkurd FF – Hammarby Talang FF

Svezia > Division 1 Södra 2021

15:00 FC Linköping City – Torns IF

Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021

13:00

AIK Solna – Ängby IF

Örebro SK – FC Djursholm

Degerfors IF – IF Brommapojkarna

14:00 IK Sirius – Hammarby IF

17:00 IK Frej – Täby FK

Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021

14:00

IFK Göteborg – Kalmar FF

Ängelholms FF – Helsingborgs IF

Åtvidabergs FF – BK Häcken

17:00 GAIS Göteborg – IF Elfsborg

Svizzera > Super League 2021/2022

14:15 Servette Genève – FC Zurigo

16:30

FC Basilea – FC St. Gallen

FC Lausanne-Sport – FC Lugano

Svizzera > Prima Liga Group 1 2021/2022

14:30 FC Naters – FC Meyrin

Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2021/2022

14:00 FC Luzern II – FC Wohlen

14:30 FC Münsingen – FC Bassecourt

15:00 SR Delémont – FC Köniz

15:30 FC Kosova Zürich – FC Solothurn

Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2021/2022

16:00 FC St. Gallen II – FC Linth 04

Tunisia > Ligue 1 2021/2022

14:30

CS Chebba – Étoile du Sahel

Espérance Zarzis – AS Slimane

Olympique Béja – AS Rejiche

16:30 US Monastir – Club Africain

Turchia > SüperLig 2021/2022

11:30 Göztepe – Atiker Konyaspor

14:00

Adana Demirspor – Hatayspor

Fatih Karagümrük SK – Galatasaray

17:00 Fenerbahçe – Kayserispor

Turchia > 1. Lig 2021/2022

11:30 Keçiörengücü – Gençlerbirliği

14:00 Balıkesirspor – Adanaspor

17:00 Kocaelispor – Bursaspor

Ucraina > Premyer Liga 2021/2022

13:00 Inhulets Petrove – SK Dnipro-1

16:00

Kolos Kovalivka – Shakhtar Donetsk

Zorya Lugansk – NK Veres

18:30 FK Lviv – Desna Chernigov

Uruguay > Primera División 2021 Clausura

01:30 Villa Española – Nacional

20:30 Cerrito – Montevideo City Torque

Uruguay > Segunda División 2021

Danubio – CA Cerro

Rampla Juniors – Defensor Sporting

Juventud – Atenas

Albion – Rocha

Villa Teresa – Racing

Uruguay Montevideo – Central Español

USA > Major League Soccer 2021

21:30

CF Montréal – Orlando City

Columbus Crew – Chicago Fire

FC Cincinnati – Atlanta United FC

Nashville SC – New York RB

New England Revolution – Inter Miami CF

New York City FC – Philadelphia Union

Toronto FC – D.C. United

USA > USL Championship 2021 Playoffs > Ottavi di finale

00:00 Charlotte Independence – Memphis 901

00:30 Tampa Bay Rowdies – FC Tulsa

01:00 Louisville City FC – Miami FC

03:00 Orange County SC – Colorado Springs Switchbacks

03:30 Phoenix Rising – Rio Grande Valley FC

USA > Femminile National Women’s Soccer League 2021 Playoffs > 1. Giornata

21:00 Chicago Red Stars – NJ/NY Gotham FC

Venezuela > Primera División 2021 Copa Sud

00:30 Academia Puerto Cabello – Metropolitanos FC

Venezuela > Primera División 2021 Copa Lib

20:00 Estudiantes de Mérida – Monagas