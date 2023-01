I suggerimenti del giorno 8 gennaio 2023 sono dedicati alla integralmente alla diciassettesima giornata di Serie A

Domenica 8 gennaio si gioca la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Salernitana – Torino 2 (ore 12.30)

I campani vengono vengono da tre k.o. di fila, ultimo di quali quello per 1-2 contro il Milan nel turno infrasettimanale; sono quattordicesimi a quota 17 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, venti gol fatti e ventisei subiti. Dopo il pari all’Olimpico contro la Roma e quello di mercoledì scorso contro il Verona, i granata sono noni a quota 22, con un percorso di sei partite vinte, quattro pareggiate e sei perse, diciassette reti realizzate e diciotto incassate.

Lazio – Empoli 1 (ore 15)

I capitolini riceveranno all’Olimpico i toscani dopo aver rimediato una sconfitta, la seconda consecutiva se si considera l’ultima gara del 2022 contro la Juventus, in casa del Lecce al rientro dalla sosta per 2-1. La squadra di Sarri al momento condivide la quinta posizione in classifica a quota 30 punti con la Roma. I toscani arrivano alla sfida, invece, dopo aver trovato un buon pareggio in casa dell’Udinese nel pomeriggio di mercoledì. La squadra di Zanetti staziona in tredicesima posizione con 18 punti.

Spezia – Lecce 1 (ore 15)

Gli Aquilotti, dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro l’Atalanta, sono diciassettesimi con 14 punti, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, sedici gol fatti e ventotto subiti. I giallorossi, dopo tre vittorie di fila, ultima delle quali quella contro la Lazio, sono dodicesimi con 18 punti, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e sei partite perse, quattordici gol fatti e diciassette subiti.

Sampdoria – Napoli 2 (ore 18)

I blucerchiati, dopo quattro sconfitte di fila, nel turno infrasettimanale hanno espugnato il campo del Sassuolo, dando un segnale di rinascita verso la salvezza proprio nei giorni del grande dolore per la scomparsa della loro icona Gianluca Vialli. Attualmente la squadra di Dejan Stankovic é terzultima a quota 9, con un cammino di due partita vinte, tre pareggiate e undici perse, otto reti realizzate e ben ventotto incassate. Per tentare la rialita in classifica, il club ligure si é mostrato molto attivo nei primi giorni di calciomercato: già é arrivato Lammers dall’Empoli in cambio di Caputo mentre Alex Ferrari, andato in prestito alla Cremonese, sarà sostituito da Nuytink, proveniente dall’Udinese. I partenopei, invece. mercoledì scorso, sono incappati nella prima sconfitta stagionale: un 1-0 a San Siro contro l’Inter, firmato Dzeko, che ha riaperto il campionato. Ora la squadra di Spalletti é prima ma le lunghezze distanza dal Milan, la diretta inseguitrice, si sono ridotte a cinque: gli attuali 41 punti sono frutto di tredici vittorie, due pareggi e una partita persa, trentasette gol fatti per il miglior attacco del torneo e tredici subiti.

Milan – Roma 1 (ore 20.45)

I rossoneri, dopo il successo esterno per 1-2 contro la Salernitana e la concomitante sconfitta del Napoli contro l’Inter, hanno ridotto a cinque le lunghezze di distacco dai partenopei; ora sono secondi a quota 36 grazie un percorso di undici partite vinte, tre pareggiate e due perse, trentacinque reti realizzate e sedici incassate. Dopo la vittoria di misura contro il Bologna, decisa da un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini, la squadra di Mourinho riparte, invece, dalla sesta posizione, che occupa con 30 punti, frutto di nove vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, diciannove gol fatti e quattordici subiti

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’8 gennaio 2023