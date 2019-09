Ricco programma con gare in A e B dal pomeriggio, in campo anche negli altri campionato europei. Nella notte primi responsi con il calcio sud americano

Domenica 1 settembre ricca di gare con il derby Lazio – Roma che spicca in Serie A nel pomeriggio ma curiosità anche per le sfide di Inter e company. Posticipi in B dalle 18 con due match, chiude Frosinone – Ascoli. I match di Serie A e la sfida Pescara – Pordenone beneficeranno anche della nostra webcronaca in tempo reale. Nel resto d’Europa si gioca in Germania, Olanda, Inghilterra, Francia e Spagna. Chi è già sceso in campo lo ha fatto in Sud America a partire dalla Superliga con il 3-1 del Racing Club sul Godoy Cruz. Passiamo al Brasile dove in A vincono in casa Athletico-PR (1-0 sul Ceara) e Internacional (3-2 sul Botafogo). Successo esterno per 1-0 del Santos sulla Chapecoense. In Cile 3-2 dell’A. Italiano sull’U. Espanola mentre in Colombia oltre all’1-1 tra Jaguares de Cordoba e Patriotas registriamo il 3-3 tra Envigado e Aguilas oltre al 2-1 di Once Caldas su America De Cali. In Ecuador 1-0 esterno dell’Ind. del Valle sull’U. Catolica mentre in Paraguay 3-1 del Deportivo Santani sul Nacional Asuncion. In Perù 2-1 per l’U. de Deportes sul Melgar così come dello Sport Boys ma in trasfera sull’AD Cantolao. Tante le sfide nella MLS in USA. Vincono tra le mura amiche Philadelphia Union (3-1 sull’Atlanta United), FC Dallas (stesso risultato sul Cincinnati), Sporting Kansas City (1-0 sull’Houston Dynamo), Portland Timbers (1-0 sul Real Salt Lake) e San Jose Earthquakes (3-0 sull’Orlando City). Vittoria in trasferta per i Colorado Rapids (2-0 sul New York Red Bulls), DC United (3-0 sul Montreal Impact) e New York City (3-1 sul Vancouver Whitecaps). 1-1 tra Columbus Crew e Chicago Fire e tra New England Revolution e Toronto FC. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

