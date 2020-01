Big match per la Tim Cup questa sera e turno infrasettimanale di Premier Leagu il 22 gennaio 2020. In Spagna c’è la Coppa del Re

Sguardo le partite di mercoledì 22 gennaio 2020. In primo piano troviamo il calcio italiano e quello inglese Nel primo caso svolgerà il secondo quarto di finale di Coppa Italia che coinvolgerà la Juventus della Roma in una gara dall’indubbio fascino; nel secondo si gioca il turno infrasettimanale in Premier League. Non saranno le uniche competizioni ad animare una giornata che si arricchisce con la Coppa del Re e in particolare la partita del Barcellona in evidenza ma restando in Italia anche della Serie C con il turno infrasettimanale e tanti match che seguiremo in diretta. Prima di andare a vedere nel dettaglio tutti i risultati in tempo reale di questa giornata sguardo alle squadre che hanno già disputato il loro incontro odierno.

Partiamo dal Messico dove si è giocato il turno di Coppa successo casalingo per Queretaro 3 a 2 su Juarex mentre in trasferta vince Tijuana 1-0 sulla Atletico San Luis e Dorados 2-1 sul Guadalajara finisce invece in parità 1-1 la sfida tra Venados e Pachuca. Proseguono i giochi olimpici sudamericani e nelle qualificazioni successo per 1-0 del Cile sul Venezuela e 4-0 del Colombia sull’Ecuador. In Bolivia 1-1 tra Blooming e Santa Cruz mentre in Asia per le gare di qualificazione alla Champions League AFC successo casalingo del Bunyodkor su Al Zawraa. Chiudiamo con la Repubblica Ceca dove troviamo la vittoria per 6 a 0 del Dukla Praga su Pribram, 2-1 Dun. Streda sul Nitra e 3-1 del Brno su Skalica.

FIFA > Amichevoli 2020 > Gennaio



12:00 Palestina - Seychelles



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



11:00



Baník Ostrava - MFK Ružomberok 0-4

VfL Bochum - KFC Uerdingen 05 2-0

GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec 1-1



13:00 Randers FC - Vendsyssel FF 1-0 *



13:30 Slovan Liberec - České Budějovice



14:00



1. FC Heidenheim 1846 - Austria Lustenau

SV Ried - WSG Tirol

VfL Osnabrück - SC Verl

Austria Wien - FC Petržalka

SKN St. Pölten - PFC Sochi



15:00



TSV Hartberg - BFC Siófok

Odense BK - Helsingborgs IF



15:30 Steaua Bucureşti - Jeonbuk FC



16:00 SSV Ulm 1846 - Türkgücü-Ataspor München



18:00 Fortuna Düsseldorf II - TSV Steinbach Haiger



18:30 Holstein Kiel - FC Flora



19:00 Kapfenberger SV 1919 - ASV Draßburg



19:30 SC Team Wiener Linien - Floridsdorfer AC



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > Gennaio



16:00 Scozia - Australia



AFC > AFC Champions League Qual. 2020 > 2. Giornata



10:00 Bunyodkor PFK - Al Zawra’a 4-1



AFC > AFC Cup 2020 > 1. Vorrunde



14:30 Defenders SC - Paro FC



AFC > AFC Cup 2020 > Playoff-Runde



08:30 Lalenok United - PSM Makassar 1-4



12:00 Svay Rieng FC - Master 7 FC



13:15 Indera SC - Yangon United



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Semifinali



11:15 Arabia Saudita - Uzbekistan 1-0



14:15 Australia - Corea del Sud



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



14:00 Luftëtari Gjirokastër - FK Kukësi



17:00 KF Tiranë - KF Bylis Ballsh



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



01:30 Blooming - Real Santa Cruz 1-1



20:00



Club Aurora - Real Potosí

CD Guabirá - Always Ready



21:00 Bolívar - Atlético Palmaflor



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara



20:00



Volta Redonda - RJ - Cabofriense - RJ

Macaé Esporte - RJ - Boavista



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



22:00



Limón FC - CS Herediano

La U Universitarios - LD Alajuelense



El Salvador > Primera División 2019/2020 Clausura



22:00 Once Municipal - Municipal Limeño



Francia > Coupe de la Ligue 2019/2020 > Semifinali



21:00 Stade Reims - Paris Saint-Germain



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Glacis United FC - Boca Gibraltar



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 AE Larisa - Panetolikos



16:15



Volos NFC - AEK Athen

OFI Heraklion - Olympiakos Piräus



18:30 Panathinaikos - Atromitos



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Bengaluru FC - Odisha FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



20:30



Leicester City - West Ham United

Tottenham Hotspur - Norwich City



21:15 Manchester United - Burnley FC



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Nottingham Forest - Reading FC

Charlton Athletic - Fulham FC



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > Quarti di finale



20:45 Juventus - Roma



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Gozzano - Alessandria

Juventus II - Novara

Pianese - Pro Vercelli

Renate - Giana Erminio



16:00 AlbinoLeffe - Pistoiese



18:00 Olbia - Robur Siena



18:30



Calcio Lecco 1912 - Arezzo

Pergolettese - Como



20:45



Carrarese - Pontedera

Monza - Aurora Pro Patria



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



16:00 Südtirol - Vis Pesaro



18:30



Cesena - Carpi

Imolese - Rimini

Ravenna Calcio - Fermana FC



20:45



FeralpiSalò - Reggiana

Vicenza - Modena

Calcio Padova - Virtus Verona

Sambenedettese - Fano



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



14:30 AZ Picerno - Cavese



15:00



Catania - Avellino

Paganese - Viterbese



15:30 Casertana - Potenza



18:00 Teramo - Catanzaro



18:30



Bisceglie - Rende

Vibonese - Monopoli



20:45



Bari - ASD Sicula Leonzio

Reggina - Virtus Francavilla

Ternana - Rieti



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30 Corigliano - San Tommaso



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



14:30 Sampdoria - Inter



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



19:00 Raja Casablanca - Mouloudia Oujda



Olanda > KNVB beker 2019/2020 > Ottavi di finale



18:30 Heracles Almelo - Vitesse



20:45



AFC Ajax - SV Spakenburg

sc Heerenveen - Willem II



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Semifinali



20:45 Vitória Guimarães - FC Porto



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:45 GD Estoril - Sporting CP



Scozia > Premiership 2019/2020



20:45



Aberdeen FC - Motherwell FC

Hibernian FC - Hamilton Academical

Kilmarnock FC - Celtic FC

Livingston FC - St. Johnstone FC

Rangers FC - St. Mirren FC

Ross County FC - Heart of Midlothian



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > 3. Giornata



19:00



UD Ibiza - FC Barcelona

Elche CF - Athletic Bilbao



21:00



UD Logroñés - Valencia CF

Unionistas CF - Real Madrid

CD Tenerife - Real Valladolid

Girona FC - Villarreal CF

Real Sociedad - Espanyol Barcelona

CF Badalona - Granada CF



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Ottavi di finale



12:00 Kasımpaşa SK - Alanyaspor 2-1 *



15:00 Göztepe - Antalyaspor



18:30 Beşiktaş - BB Erzurumspor