Serie A 2019-2020, 21° giornata: tutto per il fantacalcio

BRESCIA – La ventunesima e seconda giornata di andata del campionato di Serie A 2019/2020 si gioca tra il 24 e 26 gennaio. Si comincia venerdì alle 20.45 con Brescia – Milan. I padroni di casa, che dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari, sono penultimi con 15 punti, a pari merito con la Spal, attendono i rossoneri, ottavi con tredici lunghezze in più e reduci da due vittorie consecutive.

Sabato si disputano tre partite. Alle 15 si gioca Spal – Bologna. La squadra di Semplici, dopo il successo esterno contro l’Atalanta, ha abbandonato l’ultimo posto ed è penultima a quota 15, a pari merito con il Brescia; quella di Mihajlovic, dopo il pareggio casalingo contro il Verona, è dodicesima con undici lunghezze in più. Alle 18 la Fiorentina, che dopo la vittoria al San Paolo è tredicesima a quota 24, attende il Genoa, che con due sconfitte consecutive è precipitato all’ultimo posto. In serata, alle 20.45, scendono in campo Torino e Atalanta. I granata, dopo due successi di fila, nell’ultimo turno disputato hanno perso in casa contro il Sassuolo e ora sono noni con 27 punti; otto lunghezze in più per gli orobici, quarti, che nel Monday Night hanno perso in casa dalla Spal.



Lunch match di domenica è Inter – Cagliari, due squadre che si sono recentemente affrontate in Coppa Italia, quando ad avere la meglio è stata la squadra di Conte. I nerazzurri vengono da due pareggi consecutivi e in classifica sono secondi con punti, a -5 dalla capolista Juventus; i sardi, dopo quattro sconfitte di fila e un pareggio, sono ancora sesti a quota 30, in zona Europa. Alle 15 il Parma, reduce dalla sconfitta sul campo della Juventus e settimo a quota 29, riceve l’Udinese, che viene dalla sconfitta a San Siro contro il Milan ed è quattordicesima con cinque lunghezze in meno. Al Ferraris si gioca Sampdoria – Sassuolo. I blucerchiati sono reduci dal pesante 5-1 subito all’Olimpico contro la Lazio e in classifica occupano la sedicesima posizione con 19 punti, a +4 dalla zona rossa. I neroverdi, tornati alla vittoria contro il Torino, sono quindicesimi a quota 22.

L’Hellas Verona, sorprendentemente decimo con 26 punti, ospita il Lecce, che dopo il pareggio casalingo contro l’Inter, è diciassettesimo con dieci lunghezze in meno. Alle 18 è tempo di derby della Capitale. La Roma, tornata al successo contro il Genoa, è quarta con 38 punti; i biancocelesti, dopo undici vittorie consecutive, sono terzi a quota 45, a -6 dalla Juventus e a -3 dall’Inter ma con una partita ancora da recuperare. Chiude il programma il big match Napoli – Juventus; calcio di inizio alle ore 20.45. I partenopei non stanno attraversando un buon momento; hanno raccolto soltanto tre punti in quattro gare e sono undicesimi con 24 punti, distaccati da ben ventisette lunghezze dai bianconeri. Una situazione ben diversa da quella cui ci avevano abituato le due compagini negli ultimi anni.

Venerdì 24 gennaio

20.45

Brescia – Milan

Sabato 25 gennaio

15.00

Spal – Bologna

18.00

Fiorentina – Genoa

20.45

Torino – Atalanta

Domenica 26 gennaio

12.30

Inter – Cagliari

15.00

Parma – Udinese

Sampdoria – Sassuolo

Hellas – Verona – Lecce

18.00

Roma – Lazio

20.45

Napoli – Juventus