Domenica ricca di incontri nei principali campionati europei con la sfida del San Paolo tra le più importanti. Nella notte i primi risultati dal sud America

Domenica 3 marzo 2019 con un cartellone ricco di incontri. Partiamo da quelli già disputati a partire dalle Superliga argentina con il 4-2 del River Plate sul Newells Old Boys. Diversi gli incontri disputati nella MLS in USA con i succssi casalinghi del Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders rispettivamente su Chicago Fire e Cincinnati. Vincono in trasfera Minnesota e Montreal Impact. Nella mattinata si è giocato in Sud Corea dove Seoul ha battuto 2-0 Pohang quindi nella Premier League Russa con la Dinamo Mosca che passa 2-1 in casa dell’Ufa. Nella Super League cinese pareggio per 1-1 tra Henan Jianye e Dalian Yifang FC mentre nell’A-League australiana finisce 2-2 tra Melbourne City e Perth Glory. In Italia per il campionato Primavera il Napoli passa 2-1 in casa della Sampdoria. Restando in Italia ricordiamo i match di A e B che potremo seguire anche con il supporto della webcronaca a partire dal lunch match Torino – Chievo Verona mentre alle 15 saranno ben tre i match di A oltre a Spezia – Pescara per la serie cadetta. Alle 18 gustosa sfida tra Atalanta e Fiorentina mentre alle 20.30 chiusura esplosiva con Napoli – Juventus e in B con Verona – Venezia (dalle 21). Diversi anche i match da seguire negli altri campionati europei dalla Spagna all’Inghilterra. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati relativi agli incontri odierni.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]