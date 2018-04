Serie A 2017-2018, 32° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 13° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Tutte le informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – Archiviate le Coppe Europee la Serie A torna in campo con la 32a giornata, che si gioca nel weekend del 14-15 aprile. In programma quattro partite sabato e sei domenica. Ad aprire il turno, sabato alle 15, è la delicata sfida tra Cagliari e Udinese. I sardi, dopo tre sconfitte consecutive sono ora a sole due lunghezze dalla zona calda della classifica mentre i bianconeri sono reduci da ben otto ko di fila. Alle 18 doppio appuntamento. Il Chievo, in cerca di punti in ottica salvezza, affronta un Torino con ambizioni di Europa. Non può perdere il Crotone sul campo del Genoa. Il posticipo serale è Atalanta-Inter. La squadra di Spalletti non può permettersi passi falsi se vuole centrare la Champions mentre l’Atalanta è a caccia di punti per cercare di ritornare in Europa League.

Domenica si giocano tutte le altre partite. Lunch match è Fiorentina-SPAL, con i Viola che punto al settimo successo consecutivo contro la squadra di Semplici, che deve provare a uscire dalla zona calda. Soltanto tre gare alle ore 15.00. Oltre a Bologna-Hellas Verona e a Sassuolo-Benevento, che interessano le parti basse della classifica, c’è il big match di giornata: Milan-Napoli. Tre punti in palio importantissimi per i rossoneri per continuare a sperare di agguantare il pass per l’Europa e ancora piu pesanti per i partenopei in ottica scudetto, in attesa che alle 18 la Juventus scenda in campo contro la Sampdoria.

Chiude il programma alle 20.45 il derby di Roma, tra due squadre che arrivano all’appuntamento con stati d’animo diametralmente opposti. Euforica la Roma per la qualificazione alle semifinale di Champions; in cerca di immediato riscatto la Lazio, delusa per l’inaspettata esclusione dall’Europa League.

Serie A, 13a giornata di ritorno: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Sabato 14 aprile

15.00

Cagliari-Udinese

18.00

Chievo-Torino

Genoa-Crotone

20.45

Atalanta-Inter

Domenica 15 aprile

15.00

Benevento-Sassuolo

Bologna-Hellas Verona

Milan-Napoli

18.00

Juventus-Sampdoria

20.45

Roma-Lazio