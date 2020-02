Serie A 2019-2020, 24° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 24° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

LECCE – La ventiquattresima e quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020 si gioca tra il 15 e il 17 febbraio. Si comincia sabato con tre anticipi. Alle ore 15 scontro salvezza tra il Lecce, reduce dall’impresa al San Paolo contro il Napoli, e la SPAL, che per la prima volta avrà in panchina Di Biagio al posto dell’esonerato Semplici. Alle 18 il Bologna, settimo con 33 punti, ospita il Genoa, terzultimo a quota 19. In serata, alle ore 20.45, sfida dal profumo di Europa tra l’Atalanta, quarta con 42 punti, e la Roma, quinta a quota 39 e fresca della sconfitta interna contro il Bologna.

Lunch match domenicale sarà Hellas Verona – Udinese; la squadra di Juric, dopo aver battuto la Juventus, é sorprendentemente sesta con 34 punti, in zona Europa mentre i friulani sono quindicesimi a quota 25. Alle 15 si disputano tre partite. La Sampdoria, sedicesima con 23 punti, riceve la Fiorentina, quattordicesima con due lunghezze in più. Nel derby emiliano Sassuolo – Parma si affrontano due squadre che sono, rispettivamente, dodicesima con 29 punti e nona a quota 32.

Voglia di riscatto, dopo la sconfitta di Verona, per la Juventus, capolista a pari merito con l’Inter, che cerca punti in casa del Brescia, penultimo a quota 16. Alle ore 18 si sfidano Cagliari e Napoli, due squadre, rispettivamente ottava con 32 punti e undicesima con 30, che nel 2020 stentano a mantenere la continuità.Alle 20.45 il big match Inter – Lazio, la prima contro la tera, distanziate soltanto da un punto. Il Monday night sarà Torino – Milan; entrambe le squadre vengono da due sconfitte: i granata, in piena crisi nonostante il cambio di allenatore, in casa contro la Sampdoria, i rossoneri nel Derby della Madonnina.



Serie A, 24° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Sabato 15 febbraio

15.00

Lecce – Spal

18.00

Bologna – Genoa

20.45

Atalanta – Roma

Domenica 16 febbraio

12.30

Udinese – Hellas Verona

15.00

Juventus – Brescia

Sampdoria – Fiorentina

Sassuolo – Parma

18.00

Cagliari – Napoli

20.45

Lazio – Inter

Lunedì 17 febbraio

20.45

Milan – Torino