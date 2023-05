Il 16 maggio 2023 la prima semifinale di ritorno di Champions League sarà trasmessa su Canale 5 e sui canali Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 16 maggio 2023 c’é la semifinale di ritorno di Champions League. Quella che allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano porrà di fronte Inter e Milan. ll Milan é arrivato a questa fase della competizione dopo ben sedici anni. Si era classificato seconda nel Girone E alle spalle del Chelsea mentre agli ottavi di finale ha eliminato il Tottenham (1-0 all’andata e 0-0 al ritorno)e ai quarti di finale il Napoli ( 1-0 all’andata e 1-1 al ritorno) In totale i rossoneri hanno realizzato 15 gol subendone 8, il miglior marcatore della rosa è Olivier Giroud con 5 reti segnate. L‘Inter si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcellona. Per i nerazzurri passare il turno sembrava un’impresa all’atto del sorteggio e pareva una strada compromessa dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco nella gara di andata; poi la vittoria a San Siro contro il Barcellona, il pareggio al Nou Camp e il successo contro il Viktoria Plzen hanno trasformato il sogno in una splendida realtà. Agli ottavi di finale hanno avuto la meglio sul Porto (1-0 all’andata, 0-0 al ritorno) e ai quarti di finale sul Benfica (2-0 all’andata e 3-3 al ritorno). In campionato il Milan viene dal successo casalingo per 2-0 contro la Lazio, firmato Bennacer e Theo Hernandez. La squadra di Pioli ora é sesta, a pari merito con Atalanta e Roma, con 58 punti, che sono il frutto di diciassette vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentanove subiti. L’Inter viene da quattro successi di fila: contro l’Empoli (0-3) la Lazio (3-1). il Verona con il risultato tennistico di 0-6 e la Roma (0-2). Gli uomini di Simone Inzaghi sono quarti a quota 63 punti, con un percorso di venti partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, sessantadue reti realizzate e trentasette incassate.

Calcio in tv oggi 16 maggio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

15.00

Cesena-Empoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Groningen-Ajax (Eredivisie) – MOLA

17.00

Torino-Udinese (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

20.30

Al Tai-Al Nassr (Saudi Pro League) – SPORTITALIA

21.00

Inter-Milan (Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Luton Town-Sunderland (Playoff Championship) – DAZN

Gli incontri trasmessi da Sky potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.