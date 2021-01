Fantacalcio, 18° giornata di Serie A 2020/2021

Risultati in tempo reale della 18° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, arbitri

ROMA – La diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si articola su quattro giorni, dal 15 al 18 gennaio. Ad aprire il programma sarà venerdì alle ore 20.45 il derby di Roma: la Lazio viene dalla vittoria per 0-2 sul campo del Parma ed é ottava in classifica con 28 punti mentre la Roma é reduce dal pari all’Olimpico ed é terza con cinque lunghezze in più.

Tre le gare in programma al sabato. Si comincia alle 15 con Bologna-Verona, match importante per la parte centrale clasifica: i felsinei vengono dalla sconfitta a Marassi contro il Genoa, gli scaligeri dalla vittoria contro il Crotone. Alle 18 lo scontro salvezza Torino – Spezia: i granata hanno perso l’ultima sfida contro il Milan restando a quota 14, a pari merito contro il Parma mentre gli Aquilotti hanno 17 punti e sono reduci dalla vittoria contro la Sampdoria. In serata i blucerchiati riceveranno l’Udinese, che deve riscattare il passso falso contro la Juventus e far punti per non essere risucchiata nella lotta per non retrocedere.

Nel lunch match domenicale allo Stadio Diego Armando Maradona scenderanno in campo Napoli e Fiorentina, nel tentativo, per entrambe, di vincere e rilanciare le prorpie ambizioni. Alle 15 il Benevento cercherà di riscattare il poker rimediato in casa dall’Atalanta sul campo del Crotone, fanalino di coda del torneo. Si giocherà, inoltre, il derby emiliano Sassuolo – Parma. Alle 18 il Genoa, che sotto la gestione Ballardini ha già ottenuto due vittorie, farà visita all’Atalanta dell’ex Gasperini. Posticipo serale sarà il big macht Inter – Juventus: la squadra viene dal 2-2 all’Olimpico contro la Roma ed é seconda con 37 punti, a tre lunghezze dalla capolista Milan: vincendo si porterebbe per una notte in testa alla classifica. I bianconeri, nel 2021, hanno già inanellato tre vittorie e sono quarti con 33 punti. Chiuderà il turno il Monday night Cagliari – Milan.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICO – ARBITRI

Serie A, 18° giornata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Venerdì 15 gennaio

20:45

Lazio-Roma

Sabato 16 gennaio

15:00

Bologna-Verona

18:00

Torino-Spezia

20:45

Sampdoria-Udinese

Domenica 17 gennaio

12:30

Napoli-Fiorentina

15:00

Crotone-Benevento

Sassuolo-Parma

18:00

Atalanta-Genoa

20:45

Inter-Juventus

Lunedì 18 gennaio

20:45

Cagliari-Milan