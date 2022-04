Fantacalcio, 35° giornata di Serie A campionato 2021/2022

Il fantacalcio in tempo reale sulla 16° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Nel weekend del Primo maggio il campionato di calcio di Serie A 2021/2022 torna in campo per la trentacinquesima giornata, sedicesima del girone di ritorno. Il turno si aprirà sabato con i due anticipi del pomeriggio Cagliari-Hellas Verona e Napoli-Sassuolo e terminerà lunedì con il posticipo tra Atalanta e Salernitana. Quest’ultima in piena rimonta con tre vittorie di fila nelle ultime tre sfide disputate che la hanno proiettata verso una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava alquanto insperata. Nel mezzo anche l’acerrima lotta per lo Scudetto, ridotta, dopo la debacle del Napoli di una settimana fa sul campo dell’Empoli, alla sole milanesi: il Milan, dopo la vittoria in rimonta e al fotofinish sarà impegnato in casa contro la Fiorentina mentre l’Inter giocherà in trasferta contro l’Udinese. La Juventus andrà a caccia di punti preziosi in ottica qualificazione alla Champions League contro il Venezia, che, a sua volta, cercherà di non perdere per continuare a contendersi un posto nella massima categoria con Genoa, impegnato nel Derby contro la Sampdoria, Cagliari e, come detto, Salernitana.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sampdoria – Genoa, Juventus – Venezia e Atalanta – Salernitana saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Sabato 30 aprile

15.00

Cagliari – Hellas Verona

Napoli – Sassuolo

18.00

Sampdoria – Genoa

20.45

Spezia – Lazio

Domenica 1° maggio

12.30

Juventus – Venezia

15.00

Empoli – Torino

Milan – Fiorentina

18.00

Udinese – Inter

20.45

Roma – Bologna

Lunedì 2 maggio

Atalanta – Sassuolo