Elenco delle partite previste per oggi domenica 1 settembre 2019: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier, Liga e Bundesliga

ROMA – É una domenica elettrizzante quella che ci attende a cominciare dalla Serie A con le sfide valide per la seconda giornata. Si parte col botto visto che alle 18 andrà in scena Lazio-Roma: da una parte ci sono bianco-celesti che vengono dal successo largo con la Sampdoria mentre i giallo-rossi hanno pareggiato col Genoa. Alle 20.45 tutti gli altri match con l‘Inter che giocherà sul campo del Cagliari mentre l’Atalanta ospiterà il Torino. Impegni casalinghi anche per Lecce e Udinese che se la vedranno contro Verona e Parma mentre Fiorentina e Sampdoria saranno ospiti di Genoa e Sassuolo. Tre sfide in programma in Serie B: alle ore 18 Juve Stabia-Pisa e Pescara-Pordenone mentre alle ore 21 Frosinone-Ascoli. In Premier League due gli incontri in programma: alle ore 15.00 interessante il confronto tra Everton e Wolverhampton mentre alle ore 17.30 andrà in scena Arsenal-Tottenham. In Liga impegni casalinghi per Valencia e Atletico Madrid che ospiteranno, rispettivamente, Maiorca ed Eibar mentre il Real Madrid giocherà sul campo del Villarreal. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FRANCIA: Ligue 1

15:00

Reims – Lilla

Rennes – Nizza

17:00 Strasburgo – Monaco

21:00 Marsiglia – St. Etienne

GERMANIA: Bundesliga

15:30 Brema – Augusta

18:00 Francoforte – Dusseldorf

INGHILTERRA: Premier League

15:00 Everton – Wolves

17:30 Arsenal – Tottenham

ITALIA: Serie A

18:00 Lazio – Roma [CRONACA DIRETTA]

20:45

Atalanta – Torino [CRONACA DIRETTA]

Cagliari -Inter [CRONACA DIRETTA]

Genoa – Fiorentina [CRONACA DIRETTA]

Lecce – Verona [CRONACA DIRETTA]

Sassuolo – Sampdoria [CRONACA DIRETTA]

Udinese – Parma [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B

18:00

Juve Stabia – Pisa

Pescara – Pordenone [CRONACA DIRETTA]

21:00 Frosinone – Ascoli

OLANDA: Eredivisie

12:15 Twente – Utrecht

14:30 Sparta Rotterdam – Ajax

16:45

Vitesse – Alkmaar

Willem II – Feyenoord

20:00 Waalwijk – PSV

SPAGNA: LaLiga

17:00 Valencia – Maiorca

19:00

Atl. Madrid – Eibar

Espanyol – Granada

21:00 Villarreal – Real Madrid

ARGENTINA: Superliga

01:00 Racing Club – Godoy Cruz

16:00

Atl. Tucuman – Arsenal Sarandi

Colon – Rosario

18:15

Newells Old Boys – Huracan

Talleres Cordoba – Aldosivi

22:00 River Plate – Boca Juniors

BRASILE: Serie A

00:00

Athletico-PR – Ceara

Chapecoense – SC-Santos

02:00 Internacional – Botafogo RJ

21:00

Flamengo – Palmeiras

Fortaleza – Goias

ITALIA: Serie C – Girone A

15:00

Carrarese – Alessandria

Gozzano -Como

Juventus U23 – Siena

Olbia – Giana Erminio

Pergolettese – Pistoiese

Renate – Pontedera

17:30

AlbinoLeffe – Pro Patria

Lecco – Pro Vercelli

Monza – Novara

ITALIA: Serie C – Girone B

15:00

FeralpiSalò – Rimini

Gubbio – Virtus Verona

Padova – AJ Fano

Südtirol – Carpi

17:30

Imolese – ArzignanoChiampo

L.R. Vicenza – Fermana

Ravenna – Reggio Audace

Sambenedettese – Triestina

ITALIA: Serie C – Girone C

15:00

Teramo – Sicula Leonzio

Ternana – Potenza

17:30

Bari – Viterbese

Bisceglie – Catanzaro

Casertana – Rende

Catania – Virtus Francavilla

Reggina 1914 – Cavese

Vibonese – Avellino

PORTOGALLO: Primeira Liga

17:00 Tondela – Santa Clara

19:30 FC Porto – Guimaraes

22:00 Braga – Benfica

SPAGNA: LaLiga2

18:00

Gijon – Albacete

Lugo – Alcorcon

Vallecano – La Coruna

19:00 Girona – Malaga

20:00 Ponferradina – Tenerife

21:00 Cadice -Extremadura UD