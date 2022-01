Elenco delle partite previste per oggi domenica 23 gennaio 2022: derby campano e ligure in Serie A, trasferta per il Bayern Monaco, turno casalingo per PSG e Real Madrid

Domenica 23 gennaio ruota intorno al big match delle 20.45 ovvero Milan – Juventus. Posta in palio molto alta perchè se da un lato i rossoneri non vogliono perdere punti dai cugini nerazzurri che sfideranno nel prossimo turno dall’altro i bianconeri sono tra la squadre più in forma del momento e possono prendersi in caso di successo il terzo posto. Il tecnico Pioli ha sottolineato come si affronta un avversario in ottima forma e servirà una prestazione di livello alto. Si dice fiducioso nonostante il campanello d’allarme dell’ultima sconfitta casalinga seppur maturata in modo piuttosto beffardo contro lo Spezia. Anche se non parla di partita chiave di certo resta una gara speciale dove cercare di allontanare le distanze in classifica. Parlando di formazioni sicuramente il rientro di Calabria, Romagnoli e Bennacer oltre che Tonali (quest’ultimo dalla squalifica) consentiranno di rivedere una squadra quasi al completo se si escludono le pesanti assenze della coppia centrale difensiva titolare Kjaer-Tomori e Kessie impegnato in Coppa d’Africa. Unico dubbio potrebbe essere a centrocampo con Saelemaekers e Messias in lotta per una maglia ma molto farà la condizione atletica per le scelte finali. Sfida importante per la classifica è anche il pensiero di Allegri che ha ribadito come la squadra stia vivendo un buon momento e si aspetta una gara molto bella da giocare e cercare di vincere per restare attaccati alle prime quattro. Di certo, e non poteva essere altrimenti, uno spettacolo ridimensionato in campo dalle limitazioni del pubblico che in occasioni così importanti si notano e non poco. Parlando della squadro milanista ha sottolineato: “É una squadra che fa gol ed è imprevedibile, non muore mai. Ha ottime caratteristiche sia sulle palle alte che in contropiede, con giocatori di ottima tecnica”. Lato formazione dovrebbero essere indisponibili solo Bonucci e Ramsey mentre per Arthur si lavora per la ripresa della migliore condizione fisica. In difesa coppia centrale con De Ligt e Chiellini mentre Rabiot dovrebbe stare sulla mediana con Locatelli e a supporto di Morata si dovrebbe rivedere dal primo minuto Dybala con Bernardeschi e McKennie.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

SERIE B

16.15

18.30

LEGA PRO

14.30

17.30

COPPA D’AFRICA

17.00

20.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

DERBY CAMPANO E LIGURE, TRASFERTA PER FIORENTINA E ROMA

Vediamo il resto del programma di Serie A partendo dal lunch match tra Cagliari e Fiorentina. Dopo aver strapazzato in casa il Genoa i viola vogliono cogliere la ghiotta occasione di passare in classifica la Lazio ma troveranno un avversario che ha saputo reagire alla situazione disperata di classifica con due successi consecutivi quindi la sconfitta di misura a Roma ha confermato come ci sono le carte in regola per uscire dalla zona calda della classifica con il Venezia a -2 che ha già giocato. Le defezioni collegate al Covid-19 complicheranno le cose tuttavia chi sarà in campo cercherà di vendere cara la pelle. “Dovremo andare a battagliare per rappresentare al meglio la Salernitana e la città” sono le parole di Colantuono alla vigilia del derby con il Napoli delle ore 15. Una sfida che si fa ancora più difficile per gli amaranto visti gli otto giocatori al momento positivi che terranno in dubbio le scelte di formazione fino all’ultimo. Restiamo sulla fascia delle ore 15 e passiamo all’altro derby, quello ligure tra Spezia e Sampdoria. La squadra di Thiago Motta con questi due successi consecutivi hanno visto cambiare drasticamente la situazione di classifica finendo per inguaiare proprio i blucerchiati che invece vengono da tre ko consecutivi, tutti in questo 2022. Il tecnico della squadra spezzina ha parlato così della partita: “Mi aspetto una Sampdoria motivatissima, con grande entusiasmo visto il cambio di allenatore appena avvenuto. Approfitto per fare il mio in bocca al lupo a D’Aversa, è un collega, una persona seria, un grandissimo professionista, gli auguro di continuare la sua strada a testa alta”. Giampaolo, alla prima conferenza da neo allenatore ha sottolineato di aver trovato un morale basso e che si stia lavorando in primis su questo aspetto: “Ho detto alla squadra che la posta in palio è quella di domani senza guardare in faccia l’avversario ma bisogna uscire fuori da questa logica”. Altro match che verrà giocato in contemporanea è Torino – Sassuolo, gara dall’esito molto incerto. I granata sembrano aver trovato la quadra e le due vittorie consecutive non sembrano essere frutto di una casualità. Di contro i neroverdi dopo l’exploit a Empoli sono scivolati pesantamente con l’Hellas Verona anche se l’assenza di un leader come Berardi avrà sicuramente inciso. Alle 18 invece c’è un match per palati fini dove ci aspettiamo gol ed emozioni. Parliamo di Empoli – Roma con la squadra di Adreazzoli sempre più rivelazione del campionato che tuttavia ha raccolto poco nella ultime 5 partite con appena tre punti in cantiere. Prova la ripresa la squadra di Mourinho che ha stentato non poco nell’ultima di campionato e che è uscita bene nella ripresa di Coppa Italia con il Lecce.

LECCE – CREMONESE BIG MATCH, IN LEGA PRO SPICCA AVELLINO – MONOPOLI

La serie cadetta propone due incontri per oggi. Si parte da Vicenza – Cittadella alle 16.15 con le due squadre che ripartono con due differenti obiettivi e alle 18.30 big match tra Lecce e Cremonese. Se i giallorossi hanno confermato anche in Coppa Italia di stare bene non sono da meno i grigiorossi, inarrestabili con un 4 su 4 nelle ultime partite e una posizione in classifica davvero invidiabile. Punti pesanti per cercare di avvicinarsi alla vetta visto il pari del Pisa. In Lega Pro focalizziamo la nostra attenzione in particolare sul Girone A e C visto che il B ha giocato in gran parte ieri. Nel girone A (tutte la partite in programma alle ore 14.30) la capolista Sudtirol fa visita alla Pergolettese mentre il Padova sarà impegnato nello scontro dirette per niente facile contro la Triestina che è reduce da tre successi consecutivi. Nel girone C invece fari puntati alle 17.30 su Avellino – Monopoli ovvero la terza contro la seconda in classifica mentre la capolista Bari ospita il Catania. Nel gruppone di inseguitori troviamo la Turris impegnata a Picerno mentre gare interne per Virtus Francavilla e Foggia. Nella Serie A femminile altri tre incontri Napoli – Roma che apre alle 12.30 quindi alle 14.30 Lazio – Inter e Milan – Sampdoria.

TRASFERTA PER IL BAYERN MONACO, GIOCANO IN CASA PSG E REAL MADRID

Rapido sguardo sul resto d’Europa con il Bayern Monaco che in Bundesliga alle 17.30 è impegnato in casa dell’Herta Berlino. Alla luce della vittoria nell’anticipo da parte del Borussia Dortmund la necessità per i bavaresi di vincere per conservare il distacco di 6 punti. Più tranquilla in Ligue 1 la situazione del PSG che ospita il Reims alle 20.45 che tiene un +10 sul Marsiglia mentre in Liga il Real Madrid ospita alle ore 16.15 l’Elche per provare ad allungare sul Siviglia ieri incastrato sul 2-2 in casa dal Celta Vigo. Gara casalinga per il Getafe mentre il Barcellona in trasferta con l’Alaves per tenere il passo delle altre concorrenti per l’Europa. In Premier League invece spicca alle 17.30 la sfida tra Chelsea e Tottemham con gli ospiti che alla luce degli ultimi due successi consecutivi e dei diversi incontri da recuperare possono fare un pensierino anche al 2° e 3° posto.

AL VIA GLI OTTAVI DI COPPA D’AFRICA

La Coppa d’Africa apre domani la fase a eliminazione diretta con i primi due ottavi di finale. Alle 17 si parte con Burkina Faso – Gabon, gara molto equilibrata che potrebbe rimanere incerta nell’esito fino alla fine mentre alle 20 favori del pronostico per la Nigeria che affronta la Tunisia qualificata proprio in extremis per questa fase tra le migliori terze del girone.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 23 GENNAIO 2022

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP – PLAY OFF

Burkina Faso – Gabon 17:00

Nigeria – Tunisia 20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi – Skenderbeu 16:45

ARGENTINA TORNEOS DE VERANO

Talleres Cordoba – San Lorenzo 01:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Central Coast Mariners – Melbourne City 06:05

Brisbane Roar – Adelaide United 08:45

BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Liege – Club Brugge 13:30

Royale Union SG – Genk 16:00

KV Mechelen – Anderlecht 18:30

Cercle Brugge – Waregem 21:00

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Novorizontino – Palmeiras 20:00

CILE SUPERCOPPA

Colo Colo – U. Catolica 23:00

CIPRO FIRST DIVISION

APOEL – Aris 15:00

Doxa – Ol. Nicosia 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Once Caldas – U. Magdalena 00:10

Junior – Patriotas 02:15

Ind. Medellin – Tolima 22:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Alajuelense – Guanacasteca 00:00

Santos DG – Herediano 01:00

Saprissa – Cartagines 03:00

FRANCIA LIGUE 1

Metz – Nizza 13:00

Angers – Troyes 15:00

Bordeaux – Strasburgo 15:00

Clermont – Rennes 15:00

Nantes – Lorient 15:00

Montpellier – Monaco 17:05

Paris SG – Reims 20:45

FRANCIA LIGUE 2

Grenoble – Niort 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover – Dresda 13:30

Regensburg – Kiel 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

RB Lipsia – Wolfsburg 15:30

Hertha – Bayern 17:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Aris – Lamia 14:00

Atromitos – AEK 16:15

Volos – PAOK 16:15

Olympiakos – Giannina 18:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Xelaju – Antigua 03:00

Deportivo Achuapa – Santa Lucia 19:00

Iztapa – Solola 19:00

Nueva Concepcion – Malacateco 22:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Burnley 15:00

Crystal Palace – Liverpool 15:00

Leicester – Brighton 15:00

Chelsea – Tottenham 17:30

IRAN DIVISION 1

Arman Gohar – Saipa 11:30

Esteghlal Khuzestan – Pars Janoobi Jam 11:30

Malavan – Machine Sazi 11:30

Mes Kerman – Astara 11:30

Qashqai Shiraz – Kheybar Khorramabad 11:30

Rayka Babol – Khooshe Talaee 11:30

Shahin Bushehr – Esteghlal Molasani 11:30

Shahrdari Hamedan – Shams Azar Qazvin 11:30

Vista Toorbin – Mes Shahr Babak 11:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Aluminium Arak – Shahr Khodrou 12:30

Naft M.I.S – Peykan 12:30

Tractor-Sazi – Gol Gohar 12:30

Zob Ahan – Sanat-Naft 12:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Sakhnin – Ashdod 18:00

M. Petach Tikva – H. Beer Sheva 19:15

ITALIA SERIE A

Cagliari – Fiorentina 12:30

Napoli – Salernitana 15:00

Spezia – Sampdoria 15:00

Torino – Sassuolo 15:00

Empoli – Roma 18:00

Milan – Juventus 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Napoli D – Roma D 12:30

Lazio D – Inter D 14:30

Milan D – Sampdoria D 14:30

ITALIA SERIE B

L.R. Vicenza – Cittadella 16:15

Lecce – Cremonese 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

FeralpiSalò – Lecco 14:30

Fiorenzuola – Pro Sesto 14:30

Giana Erminio – Trento 14:30

Legnago Salus – Virtus Verona 14:30

Mantova – AlbinoLeffe 14:30

Pergolettese – Südtirol 14:30

Pro Patria – Piacenza 14:30

Pro Vercelli – Juventus U23 14:30

Renate – Seregno 14:30

Triestina – Padova 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Grosseto – Carrarese 14:30

Olbia – Lucchese 14:30

Siena – Imolese 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Avellino – Monopoli 17:30

Bari – Catania 17:30

Campobasso – Juve Stabia 17:30

Foggia – Latina 17:30

Monterosi Tuscia – Potenza 17:30

Picerno – Turris 17:30

Taranto – Paganese 17:30

Vibonese – Fidelis Andria 17:30

Virtus Francavilla – ACR Messina 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Fossano Posticipata

Borgosesia – Lavagnese Posticipata

Bra – Caronnese 14:30

Chieri – Gozzano Posticipata

Citta di Varese – PDHA Posticipata

HSL Derthona – Novara Posticipata

Imperia – Saluzzo Posticipata

Ligorna – Casale Posticipata

Sestri Levante – Vado 14:30

Ticino – Sanremese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – SG City Nova 14:30

Caravaggio – Castellanzese 14:30

Ciserano-Bergamo – USD Casatese 14:30

Folgore Caratese – Ponte San Pietro 14:30

Franciacorta – Crema 14:30

Leon – Olginatese 14:30

Real Calepina – Legnano 14:30

Sona – Desenzano Calvina 14:30

Villa Valle – Breno Posticipata

Vis Nova Giussano – Brusaporto 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Delta Porto Tolle Posticipata

ArzignanoChiampo – Union Clodiense Posticipata

Cattolica Calcio – Campodarsego 14:30

Cjarlins Muzane – Caldiero Terme 14:30

Levico Terme – Montebelluna 14:30

Luparense – Ambrosiana 14:30

Mestre – Dolomiti Bellunesi Posticipata

San Martino Speme – Este Posticipata

Spinea – Cartigliano Posticipata

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Forlì – Correggese 14:30

G.S. Bagnolese – Aglianese Calcio Posticipata

Lentigione – Rimini 14:30

Prato – Fanfulla 14:30

Ravenna – Ghivizzano Borgo 14:30

Sammaurese – Real Forte Querceta Posticipata

Sasso Marconi – Alcione Milano 14:30

SCD Progresso – San Donnino Posticipata

Seravezza Pozzi – Ath. Carpi 14:30

Tritium – Mezzolara Posticipata

ITALIA SERIE D – GIRONE E

ASD Cascina – Poggibonsi 14:30

Cannara – San Donato 14:30

Flaminia – Arezzo Posticipata

Lornano Badesse – Sangiovannese 14:30

Pianese – Pro Livorno 14:30

Rieti – Montespaccato Posticipata

Scandicci – Tiferno Lerchi 14:30

Trestina – Follonica Gavorrano Posticipata

Unipomezia – Foligno Posticipata

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Porto D’Ascoli Posticipata

Castelfidardo – Fiuggi 14:30

Castelnuovo Vomano – Vastogirardi Posticipata

Chieti – Recanatese 14:30

Matese – Trastevere Calcio Posticipata

S. N. Notaresco – Alto Casertano 14:30

Sambenedettese – ASD Pineto Calcio 14:30

US Tolentino – Montegiorgio 14:30

Vastese – Nereto 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Lanusei Calcio – Cassino 14:00

Afragolese – Nuova Florida 14:30

Aprilia – Muravera Posticipata

Atletico Uri – Torres 14:30

Calcio Giugliano – Cynthialbalonga Posticipata

Gladiator – Carbonia 14:30

Insieme Formia – Ostia Mare 14:30

Latte Dolce – Arzachena Posticipata

R. Monterotondo – Vis Artena Posticipata

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Altamura – Casarano Posticipata

Brindisi – Virtus Matino 14:30

Francavilla – Mariglianese Posticipata

Nocerina – Bitonto 14:30

Rotonda – Lavello Posticipata

San Giorgio – Casertana 14:30

Sorrento – Audace Cerignola 14:30

SS Nola 1925 – Bisceglie Posticipata

Citta di Fasano – Gravina 15:30

Molfetta Calcio – A.C Nardò 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Cavese 14:30

Castrovillari – Biancavilla 14:30

Cittanovese – Paternò 14:30

Giarre – Licata Posticipata

Rende – Lamezia Terme 14:30

Sancataldese – Portici 1906 14:30

Santa Maria Cilento – Gelbison Cilento 14:30

Trapani – Real Aversa Posticipata

Troina – San Luca 14:30

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Guadalajara – Queretaro 00:00

Leon – Pachuca 02:00

Club America – Atlas 04:00

Monterrey – Cruz Azul 04:06

U.N.A.M. – Tigres 19:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Guatemala – Canada Rinviata

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Ocotal – Jalapa 01:00

Juventus Managua – Managua FC 03:00

OLANDA EERSTE DIVISIE

Telstar – Jong Ajax 14:30

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – Feyenoord 12:15

Heracles – G.A. Eagles 14:30

PSV – Ajax 14:30

Sparta Rotterdam – Utrecht 16:45

Waalwijk – Sittard 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Guimaraes – Estoril 16:30

Maritimo – Belenenses 16:30

Gil Vicente – Portimonense 19:00

FC Porto – Famalicao 21:30

ROMANIA LIGA 1

Mioveni – Academica Clinceni 13:30

UTA Arad – Gaz Metan 16:00

FCSB – CFR Cluj 19:00

RUANDA PREMIER LEAGUE

Rayon Sport – Marines 11:30

Gasogi United – Etincelles 14:00

Mukura Victory Sports – Musanze 14:00

SPAGNA LALIGA

Granada – Osasuna 14:00

Real Madrid – Elche 16:15

Real Sociedad – Getafe 18:30

Vallecano – Ath. Bilbao 18:30

Alaves – Barcellona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Burgos CF – Leganes 14:00

Gijon – Amorebieta 16:00

Girona – Lugo 18:15

Huesca – Ponferradina 18:15

Alcorcon – Mirandes 21:00

SPAGNA SUPER CUP WOMEN

Barcellona D – Atletico Madrid D 12:00

TURCHIA SUPER LIG

Hatayspor – Rizespor 11:30

Kasimpasa – Kayserispor 11:30

Altay – Konyaspor 14:00

Antalyaspor – Gaziantep 14:00

Giresunspor – Alanyaspor 14:00

Galatasaray – Trabzonspor 17:00