Elenco delle partite previste per oggi domenica 28 agosto 2022: in Ligue 1 spicca PSG – Monaco, ricco turno in Serie B e trasferta per il Real Madrid

Prosegue la quarta giornata di Serie A con i quattro incontri che la completano. Dopo il successo della Lazio con l’Inter di venerdì nella giornata di sabato l’altra romana, la Roma ferma sul pari la Juventus mentre il Milan vince in casa con il Bologna. C’è un’interessante corsa alla vetta della classifica con il big match Fiorentina – Napoli che assume dei connotati ancora più speciali. Infatti da una parta i viola possono agganciare il trenino delle quattro squadre prime con 7 punti e dell’altra parte i campani sono l’unica squadra che potrebbe ancora viaggiare a punteggio pieno. Ma di questa sfida come degli altri appuntamenti con il calcio italiano parleremo di seguito. Vediamo prima cosa ci aspetta nel resto del mondo. Restando prima in Europa e dintorni troviamo in Ligue 1 due interessanti che si coloreranno questa domenica 28 agosto dopo l’apertura delle 13 con Nantes – Tolosa: da una parte alle 15 il Marsiglia fa visita al Nizza mentre il PSG ospita un Marsiglia partito un pò in sordina. Sempre in Francia da non perdere alle ore 21 la Supercoppa Femminile tra Lione e PSG. In Bundesliga solo due posticipi con Colonia – Stoccarda alle 15.30 e a seguire Brema – Eintracht. In Inghilterra tre le gare in programma per la Premier League con il Tottenham di Conte impegnato alle 17.30 in casa del Nottingham. L’ex tecnico di Juventus e Inter ha sottolineato come questa serie di incontri ravvicianti servirà a testare meglio la competitività della rosa. Nella Liga saranno in campo sia il Real Madrid in casa dell’Espanyol alle ore 22 che il Barcellona. Per i blaugrana turno casalingo alle ore 19.30 contro il Valladolid. Nella corso della notte si apriranno i programmi della Liga Profesional argentina con Argentinos Juniors e Platense che hanno già giocato e della Seria A brasiliana con Fluminens – Palmeiras già in campo. Alle ore 13:30 sfida interessante nella Jupiler Legue con la capolista Gent che ospita l’Antwerp attuale terza forza del campionato mente in Olanda l’Ajax gioca alle 12:15 in casa dell’Utrecht per riprendersi la vetta dopo il sorpasso temporaneo del Feyenoord.

FIORENTINA – NAPOLI IN PRIMO PIANO

Il pomeriggio di Serie A ci propone alle ore 18:30 due interessanti sfide come Salernitana – Sampdoria in chiave salvezza e Verona – Atalanta per verificare lo stato delle due squadre. Nella prima Nicola ha parlato di come la squadra durante il lavoro settimanale ha mostrato maggiore fluidità nei movimenti e correggendo in particolare la fase difensiva si potrà innescare un processo di crescita. Grande stiama per l’avversario e il suo tecnico Giampaolo che cerca di dare sempre un gioco importante alle proprie squadre. Proprio quest’ultimo si dice fiducioso per quanto visto nelle prime due di campionato contro avversari difficili e che a Salerno sarà un test di maturità in uno scontro diretto. Nella seconda sfida Cioffi si aspetta un avversario di grande livello con doti fisiche e di qualità ma il pari a Bologna ha dato fiducia all’ambiente mentre la rosa sta cercando di darsi una quadratura in questi ultimi giorni di mercato. Un banco di prova per il nuovo bomber Henry, tra le sorprese più liete di questo agosto gialloblù e dell’altra parte una squadra che ha mantenuto la sua ossatura e che cerca di conferemare le belle cose fatte vedere del suo attacco. Alle 20:45 affianco al delicato scontro salvezza tra Lecce ed Empoli troviamo il big match Fiorentina – Napoli. Italiano alla vigilia riparte con un Barak in più nello scacchiere e pronto a giocarsi tutto a viso aperto contro una squadra “straripante anche quest’anno. Domani avremo davanti un avversario difficile ed una partita complicata. Interpreteremo la gara con la nostra identità”. Gli azzurri sognano non solo in classifica ma anche per la rosa che si sta ultimando tra giovani talenti come il georgiano Kvaratskhelia e le suggestioni per un possibile arrivo di CR7. Spalletti dovrebbe optare per una conferma dell’undici che si è approcciato molto bene al campionato con una panchina arricchita dai pi recenti acquisti di Ndombelé, Simeone e Raspadori.

Da non perdere il ricco programma dedicato alla Serie B con ben sei incontri in programma alle 20:45. La classifica molto corta fa presagire a una stagione che ripercorre e forse amplifica l’equilibro nella classifica della scorsa stagione. Benevento – Frosinone tra i big match della giornata con i campani ancora a secco di successi quindi troviamo Venezia e Genoa impegnati in difficili trasferte rispettivamente contro Cittadella e Pisa. Alle ore 11 si gioca il posticipo della 2° giornata del Campionato Primavera 1 tra Frosinone e Lecce mentre dopo l’anticipo tra Juventus e Como spazio al resto della prima giornata della Serie A femminile con Milan – Fiorentina tra i match più attesi.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 28 AGOSTO

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP – QUALIFICAZIONE

Tanzania – Uganda 15:00

Angola – Sudafrica 18:00

Central African Rep. – Congo 18:00

Ciad – DR Congo 18:00

Ghana – Nigeria 18:00

Togo – Niger 18:00

Guinea Equatoriale – Camerun 20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Tirana 17:00

Vllaznia – Kukesi 19:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Tigre – River Plate 01:30

Barracas Central – Colon 18:00

Sarmiento Junin – Gimnasia L.P. 18:00

Independiente – Velez Sarsfield 20:30

Boca Juniors – Atl. Tucuman 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat-Armenia – Shirak 16:00

Urartu – Lernayin Artsakh 18:30

AUSTRALIA AUSTRALIA CUP

Peninsula – Sydney Utd 07:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Klagenfurt – Austria Vienna 17:00

Rapid Vienna – Sturm Graz 17:00

Tirol – Wolfsberger 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Gent – Antwerp 13:30

Kortrijk – St. Liege 16:00

Royale Union SG – Anderlecht 18:30

Westerlo – Eupen 21:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Blooming – U. Sucre 02:15

J. Wilstermann – Aurora 21:00

Independiente Petrolero – Always Ready 23:15

BRASILE SERIE A

Fluminense – Palmeiras 00:00

Ceara – Athletico-PR 02:00

America MG – Atletico-MG 21:00

Sao Paulo – Fortaleza 21:00

Botafogo RJ – Flamengo 23:00

Cuiaba – Santos 23:00

BULGARIA PARVA LIGA

Hebar – Pirin Blagoevgrad 17:45

Botev Vratsa – Levski 20:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa – Forge 00:30

Valour – Pacific FC 21:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Coquimbo – O’Higgins 00:00

Antofagasta – Nublense 18:30

Cobresal – Huachipato 21:00

U. Calera – Colo Colo 23:30

CINA SUPER LEAGUE

Cangzhou – Changchun Yatai 11:30

Henan Songshan Longmen – Guangzhou FC 13:00

Meizhou Hakka – Dalian Pro 13:30

Wuhan Three Towns – Shenzhen 13:30

Zhejiang Professional – Hebei 13:30

CIPRO FIRST DIVISION

Aris – AEL Limassol 18:00

APOEL – Paphos 19:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Petrolera – Pasto 00:30

Atl. Nacional – Bucaramanga 03:00

La Equidad – Pereira 21:00

Cortulua – Millonarios 23:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Sporting San Jose – Guanacasteca 01:00

Zeledon – San Carlos 03:00

Guadalupe – AD Santos 03:30

Cartagines – Saprissa 19:00

CROAZIA HNL

Sibenik – Din. Zagabria 18:30

Osijek – Hajduk Split 21:05

DANIMARCA SUPERLIGA

Randers – Aalborg 14:00

Viborg – Lyngby 14:00

Nordsjaelland – FC Copenhagen 16:00

Silkeborg – Odense 18:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Aucas – Guayaquil City 00:30

Nueve de Octubre – Emelec 03:00

Mushuc Runa – Gualaceo 21:00

Ind. del Valle – U. Catolica 23:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Paide – Flora 16:15

Levadia – Kalju 18:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

VPS – HIFK 17:00

HJK – SJK 17:30

FRANCIA LIGUE 1

Nantes – Tolosa 13:00

Brest – Montpellier 15:00

Lorient – Clermont 15:00

Nizza – Marsiglia 15:00

Troyes – Angers 15:00

Reims – Lione 17:05

Paris SG – Monaco 20:45

FRANCIA SUPER CUP WOMEN

Lyon D – Paris SG D 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover – Furth 13:30

Kaiserslautern – Magdeburg 13:30

Kiel – Sandhausen 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Colonia – Stoccarda 15:30

Brema – Francoforte 17:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Panetolikos – Aris 18:00

OFI Crete – Panathinaikos 20:00

PAOK – Atromitos 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – West Ham 15:00

Wolves – Newcastle 15:00

Nottingham – Tottenham 17:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers – Linfield 15:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

HB Torshavn – Streymur 16:00

Klaksvik – Argir 16:00

Runavik – B36 Torshavn 16:00

Vikingur – Skala Itrottarfelag 16:00

Toftir – 07 Vestur Sorvagur 17:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Maccabi Bnei Raina – H. Haifa 18:15

B. Jerusalem – H. Beer Sheva 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Frosinone U19 – Lecce U19 11:00

ITALIA SERIE A

Salernitana – Sampdoria 18:30

Verona – Atalanta 18:30

Fiorentina – Napoli 20:45

Lecce – Empoli 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Milan D – Fiorentina D 17:30

Pomigliano D – Roma D 17:30

Inter D – Parma D 20:30

Sassuolo D – Sampdoria D 20:30

ITALIA SERIE B

Benevento – Frosinone 20:45

Cittadella – Venezia 20:45

Parma – Cosenza 20:45

Perugia – Bari 20:45

Pisa – Genoa 20:45

Reggina – Südtirol 20:45

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Riga FC – Tukums 2000 14:00

Spartaks – Auda 16:00

LIBANO SUPERCOPPA

Al Ahed – Nejmeh SC 15:00

LITUANIA A LYGA

Siauliai FA – Kauno Zalgiris 16:55

Hegelmann – Zalgiris 18:00

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Ettelbruck – Differdange 16:00

Jeunesse Esch – Wiltz 16:00

Niedercorn – Victoria Rosport 16:00

UNA Strassen – Hesperange 16:00

Union Titus Petange – Mondorf 16:00

Mondercange – Fola 18:30

Racing Luxembourg – Dudelange 18:30

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Cruz Azul – Queretaro 00:00

Tigres – Necaxa 02:05

Guadalajara – U.N.A.M. 04:05

Toluca – Pachuca 19:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Gubbio (Ita) – Catanzaro (Ita) 17:00

Pescara (Ita) – Vis Pesaro (Ita) 18:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jedinstvo – Iskra 19:00

Arsenal Tivat – Buducnost 20:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Jalapa – Sport Sebaco 03:00

Ocotal – Juventus Managua 03:00

Matagalpa – Esteli 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Aalesund – Odd 18:00

Ham-Kam – Haugesund 18:00

Lilleström – Kristiansund 18:00

Molde – Sarpsborg 08 18:00

Viking – Vålerenga 18:00

Tromsø – Rosenborg 20:00

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – Ajax 12:15

Excelsior – PSV 14:30

FC Volendam – Twente 14:30

Cambuur – Alkmaar 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Olimpia Asuncion – Resistencia 00:30

Ameliano – 12 de Octubre 21:30

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

U. de Deportes – Ayacucho 02:00

Alianza Atl. – Cienciano 18:00

Grau – Binacional 20:00

Sporting Cristal – Cesar Vallejo 20:15

Cajamarca – A. Lima 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Cracovia – Warta 12:30

Slask – Rakow 15:00

Lech – Piast 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Famalicao – Santa Clara 16:30

Arouca – Braga 19:00

Rio Ave – FC Porto 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Hradec Kralove – Sigma Olomouc 16:00

Slovacko – Liberec 16:00

Brno – Slavia Praga 19:00

ROMANIA LIGA 1

FC Arges – Chindia Targoviste 12:30

CFR Cluj – Farul Constanta 17:30

FCSB – FC Hermannstadt 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural – Zenit 12:00

Lok. Mosca – Orenburg 14:00

Torpedo Moscow – Krasnodar 16:30

FK Rostov – CSKA Mosca 18:45

SCOZIA PREMIERSHIP

Dundee Utd – Celtic 13:00

Hearts – St. Johnstone 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – Partizan 17:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Mura – Maribor 17:30

SPAGNA LALIGA

Getafe – Villarreal 17:30

Barcellona – Valladolid 19:30

Espanyol – Real Madrid 22:00

SPAGNA LALIGA2

Racing Santander – R. Oviedo 17:30

Eibar – Ponferradina 19:30

UD Ibiza – Alaves 22:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu – Gimcheon Sangmu 12:00

Seongnam – Suwon FC 12:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm – Hammarby 15:00

Göteborg – Sirius 15:00

Varberg – Norrkoping 15:00

Helsingborg – Mjallby 17:30

Malmo FF – Kalmar 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano – St. Gallen 14:15

Winterthur – Young Boys 16:30

Zurigo – Basilea 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa – Hatayspor 18:15

Kayserispor – Giresunspor 18:15

Trabzonspor – Galatasaray 20:45

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Kolos Kovalivka – Rukh Lviv 12:00

Shakhtar – Kryvbas 14:00

Dyn. Kyiv – Dnipro-1 16:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Liverpool M. – Maldonado 15:00

Plaza Colonia – Defensor Sp. 20:00

Penarol – Danubio 23:00

USA MLS

Charlotte – Toronto FC 01:00

New York Red Bulls – Inter Miami 01:00

Cincinnati – Columbus Crew 01:30

Philadelphia Union – Colorado Rapids 01:30

Chicago Fire – CF Montreal 02:00

Sporting Kansas City – San Jose Earthquakes 02:30

FC Dallas – Real Salt Lake 03:00

Vancouver Whitecaps – Nashville SC 04:00

Atlanta Utd – DC United 22:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Din. Samarkand – Bunyodkor 16:00

Navbahor Namangan – Pakhtakor 16:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Portuguesa – Caracas 01:15

Aragua – Mineros 23:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Dinh – Binh Duong 13:00

Viettel – Thanh Hoa 14:15