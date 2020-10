Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 28 ottobre 2020: in primo piano la Champions League e la Coppa Italia

TORINO – Tantissimi match in programma nella giornata odierna a cominciare dalla Champions League con due italiane in campo. In primo piano Juventus-Barcellona con i bianconeri che sono reduci dal pari col Verona mentre i catalani hanno perso contro il Real Madrid. Nello stesso girone si affronteranno Ferencvarosi e Dinamo Kiev. Nel Gruppo F Club Brugge-Lazio con i belgi che hanno vinto all’esordio contro lo Zenit, i capitolini non sono stati da meno grazie al successo contro il Borussia Dortmund. Nello stesso girone, dunque, si affronteranno proprio Borussia e Zenit. Nel Gruppo E in campo Siviglia-Rennes e Krasnodar-Chelsea mentre nel Gruppo H andranno in scena Manchester United-Lipsia e Basaksehir-PSG. In evidenza anche la Coppa Italia con i match valevoli per il terzo turno eliminatorio: alle 14 andranno in scena Torino-Lecce e Cagliari-Cremonese mentre alle ore 15 si giocheranno Cittadella-Spezia e Cosenza-Monopoli. Alle 16 Brescia-Perugia e Benevento-Empoli mentre alle 17 ben tre gare in programma con Crotone-SPAL, Genoa-Catanzaro e Verona-Venezia. Alle 18, a chiudere, Fiorentina-Padova, Parma-Pescara e Udinese-Vicenza. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FIFA > U16 Amichevoli 2020 > Ottobre

Germania - Svizzera



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo E

18:55 FK Krasnodar - Chelsea FC

21:00 Sevilla FC - Stade Rennes



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo F



21:00



Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg

Club Brugge KV - Lazio



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo G



21:00



Ferencvárosi TC - Dinamo Kiev

Juventus - FC Barcelona



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo H

18:55 İstanbul Başakşehir - Paris Saint-Germain

21:00 Manchester United - RB Leipzig



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > 2. Giornata

01:30 Unión La Calera - Deportes Tolima

20:15 Sportivo Luqueño - Defensa y Justicia



Belgio > Reserve Pro League 2020/2021 Group 2

20:00 RWDM Brussels FC II - KVC Westerlo II



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021

16:30 Željezničar Sarajevo - Zrinjski Mostar



Brasile > Copa do Brasil 2020 > Ottavi di finale

01:30 Botafogo - RJ - Cuiabá - MT

20:00 Santos FC - Ceará - CE



Brasile > Série D 2020 > Gruppo C

20:00 Afogados da Ingazeira - PE - Salgueiro - PE



Brasile > U20 Copa do Brasil 2020 > Ottavi di finale



19:00



Bahia - BA - Ceará - CE

Palmeiras - Londrina - PR

São Paulo FC - Coritiba FC

Vasco da Gama - Moto Club - MA



21:00



Atlético Mineiro - Bragantino - PA

Galvez - AC - Internacional



Cile > Primera División 2020

20:00 Everton - Colo-Colo



Cile > Primera B 2020



14:00



Deportes Valdivia - Rangers

Cobreloa - Santiago Morning

Puerto Montt - Santa Cruz

15:00 Melipilla - Copiapó

17:00 San Marcos - Deportes Temuco

17:30 Magallanes - Ñublense



Cina > Super League 2020 Relegation > 13.-16. Platz Playoffs

08:30 Shenzhen FC - Shijiazhuang Ever Bright



Cina > Super League 2020 Playoffs > Semifinali

12:35 Beijing Guoan - Guangzhou Evergrande



Cina > League One 2020 Aufstieg

08:00 Kunshan FC - Chengdu Better City

12:35 Taizhou Yuanda - Changchun Yatai



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 1

08:00 Sichuan Jiuniu - Guizhou Hengfeng

12:35 Beijing Sport University - Xinjiang Tianshan Leopard FC



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 2

07:30 Jiangxi Liansheng - Heilongjiang Lava Spring

11:00 Nantong Zhiyun - Suzhou Dongwu



Cipro > First Division 2020/2021

15:00 Nea Salamina - Ermis Aradippou

16:00 Ethnikos Achna - Anorthosis Famagusta FC



Colombia > Primera B 2020

02:00 Atlético Huila - Boca Juniors de Cali



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura

03:00 CS Herediano - AD San Carlos

22:00 Sporting FC - Municipal Pérez Zeledón



Croazia > 1. HNL 2020/2021

17:00 Slaven Belupo - Lokomotiva Zagreb



Croazia > 2. HNL 2020/2021

16:00 HNK Cibalia - Hajduk Split II



Ecuador > Serie B 2020

01:00 Atlético Porteño - Manta



Ecuador > Femminile Superliga 2020 > Gruppo C

17:00 LDU Quito - Dragonas IDV



Estonia > Meistriliiga 2020

18:00 FC Flora - Paide Linnameeskond



Estonia > Eesti Karikas 2020/2021 > Ottavi di finale

18:00 JK Nõmme Kalju - Tallinna JK Legion

19:30 Eston Villa - Maardu Linnameeskond



Finlandia > Ykkönen 2020

17:30 Vaasan PS - KTP



Francia > National 2020/2021



17:00



FC Annecy - FC Villefranche Beaujolais

Sporting Club Lyon - SO Cholet



18:00



US Quevilly-Rouen - FC Bourg-Péronnas

FC Bastia-Borgo - US Boulogne



20:00



Stade Briochin - US Orléans

FC Sète - Red Star FC



Francia > National 2 Groupe A 2020/2021

18:00 US Fleury-Mérogis - Châteaubriant Voltigeurs



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021



18:00



FCSR Haguenau - AF Bobigny

FC Metz (CFA) - US Lusitanos

20:00 GFC Ajaccio - CS Sedan



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021

18:00 Jura Sud - FC Rumilly



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021

17:30 Le Puy Foot 43 - FC Nantes (CFA)

16:00 Vendée Les Herbiers - US Colomiers

18:00 FC Chamalières - Angers SCO II



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2020/2021

11:00 ESTAC Troyes - Clermont Foot



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2020/2021

14:30 Pieve di Lota - OGC Nice



Georgia > Erovnuli Liga 2020

17:00 FC Telavi - FC Saburtalo



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021

18:30 VfL Osnabrück - SV Darmstadt 98



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021







Union Fürstenwalde - FC Viktoria 1889 Berlin

Hertha BSC II - TeBe Berlin

14:00 Berliner AK 07 - VSG Altglienicke



19:00



1. FC Lok Leipzig - ZFC Meuselwitz

SV Babelsberg 03 - VfB Auerbach

Germania Halberstadt - BSG Chemie Leipzig

Bischofswerdaer FV - Chemnitzer FC

FC Carl Zeiss Jena - Energie Cottbus

BFC Dynamo - SV Lichtenberg 47

19:30 FSV 63 Luckenwalde - Optik Rathenow



Germania > Regionalliga West 2020/2021



19:30



Fortuna Düsseldorf II - Alemannia Aachen

SV Rödinghausen - VfB Homberg



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021

14:30 SC Freiburg II - Bahlinger SC

19:00 Rot-Weiß Koblenz - Eintracht Stadtallendorf



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021

TVD Velbert - SpVg Schonnebeck

19:30 1. FC Monheim - VfB 03 Hilden



Germania > Oberliga Westfalen 2020/2021

SG Wattenscheid 09 - Hammer SpVg



19:00



SpVgg Vreden - RSV Meinerzhagen

FCE Rheine - SV Schermbeck 1912

19:30 Westfalia Rhynern - TuS Erndtebrück

19:45 SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Haltern



Giappone > J1 League 2020



11:00



Vegalta Sendai - Vissel Kobe

FC Tokyo - Kashiwa Reysol

Sanfrecce Hiroshima - Yokohama F. Marinos



Giappone > J3 League 2020

11:00 Gamba Osaka II - Fukushima United



Giappone > Emperor's Cup 2020 > 3. Giornata

05:00 Fukuyama City FC - Mitsubishi Mizushima FC

08:00 Honda FC - Maruyasu Okazaki

10:00 Niigata University - Fukui United



11:00



Fuji University - ReinMeer Aomori

Tsukuba University - Tokyo Musashino City FC

Arterivo Wakayama - FC Tiamo Hirakata

NI of F&S - Verspah Oita



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Apertura



22:00



Real Sociedad - Motagua

Platense - Real de Minas



Indonesia > Liga 1 2020

09:30 Pusamania Borneo - Bali United

12:15 Persipura Jayapura - Arema Cronus FC

14:30 Persiraja Banda Aceh - Persela Lamongan



Inghilterra > Championship 2020/2021

20:00 Preston North End - Millwall FC



20:45



AFC Bournemouth - Bristol City

Birmingham City - Huddersfield Town

Derby County - Cardiff City

Luton Town - Nottingham Forest

Rotherham United - Sheffield Wednesday



Irlanda > Premier Division 2020

19:00 Shamrock Rovers - Derry City

20:45 Finn Harps - St Patrick's Athletic



Isole Faer Oer > Effodeildin 2020

18:00 HB Tórshavn - NSÍ Runavík

21:00 ÍF Fuglafjørður - B36 Tórshavn

19:00 Víkingur - KÍ Klaksvík



Italia > Coppa Italia 2020/2021 > 3. Giornata

14:00 Torino - Lecce

14:30 Cagliari - Cremonese



15:00



Cosenza Calcio - Monopoli

Cittadella - Spezia



16:00



Benevento - Empoli

Brescia - Perugia



17:00



Verona - Unione Venezia

Fiorentina - Calcio Padova

Crotone - SPAL

Genoa - Catanzaro



18:00



Parma - Pescara

Udinese - Vicenza



Italia > Serie C Girone A 2020/2021

17:30 Juventus II - Como



Italia > Serie C Girone C 2020/2021

20:30 Bisceglie - Cavese



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



15:00



Lavagnese - Casale

Imperia - Citta di Varese

Legnano - Gozzano



Italia > Serie D Girone B 2020/2021

14:30 Caravaggio - AC Crema



Italia > Serie D Girone C 2020/2021

14:30 APC Chions - Montebelluna



Italia > Serie D Girone E 2020/2021

14:30 AC Sangiovannese - Pianese



Italia > Serie D Girone I 2020/2021

15:00 Paternó - Dattilo



Kosovo > Superliga 2020/2021



14:00



FK Drenica - KF Trepça

KF Gjilani - Besa Pejë

KF Ballkani - Prishtina KF



Kuwait > Premier League 2020/2021



15:30



Al Tadamun - Al Salibikhaet SC

Al Yarmouk - Burgan SC

17:45 Al Shabab - Al Salmiya SC



Lettonia > Latvijas kauss 2020 > Semifinali



12:00



FK Liepāja - Valmiera FC

FK Ventspils - FK Rīgas Futbola skola



Liechtenstein > FL 1 Cup 2020/2021 > Quarti di finale







FC Balzers II - FC Ruggell

FC Triesenberg - USV Eschen/Mauren



Lituania > A Lyga 2020

17:30 FK Riteriai - FK Panevėžys



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura

00:00 Mineros de Zacatecas - TM Fútbol Club

02:05 Pumas Tabasco - Alebrijes de Oaxaca

04:05 Cimarrones de Sonora - Tepatitlán



Norvegia > 1. Divisjon 2020



14:00



Grorud IL - Åsane Fotball

KFUM Oslo - Ullensaker/Kisa IL



18:00



Raufoss IL - Lillestrøm SK

Sandnes Ulf - Strømmen IF

Sogndal IL - FK Jerv

Tromsø IL - Hamarkameratene

Øygarden FK - Kongsvinger IL

20:00 Ranheim IL - IL Stjørdals-Blink



Olanda > KNVB beker 2020/2021 > 1. Giornata

18:45 ADO Den Haag - Sparta Rotterdam



19:45



VV Capelle - Amsterdamsche FC

Kozakken Boys - Harkemase Boys

FC Emmen - FC Eindhoven

Heracles Almelo - SC Telstar

HHC Hardenberg - Vitesse

OSS '20 - VV Katwijk

VV Staphorst - PEC Zwolle

RKVV Westlandia - SteDoCo

RKC Waalwijk - SC Cambuur

VV UNA/Brinvast - RKSV Groene Ster

TEC VV - FC Groningen

21:00 Roda JC Kerkrade - Fortuna Sittard



Polonia > I Liga 2020/2021

13:00 Radomiak Radom - GKS Tychy '71



Portogallo > Taça 2020/2021 > 2. Giornata



16:00



Rebordelo - Varzim SC

Pedras Rubras - SC Salgueiros

FC Felgueiras 1932 - Valadares Gaia

Vilaverdense FC - Lourinhanense

19:00 Vitória Setúbal - Académico de Viseu



Russia > 1. Division 2020/2021

12:30 FK Tom Tomsk - SKA-Khabarovsk

13:00 Spartak Moskva 2 - Enisey Krasnoyarsk



14:00



FK Nizhny Novgorod - FK Orenburg

Tekstilshchik Ivanovo - Torpedo Moskva

15:00 Alania Vladikavkaz - Akron Tolyatti



15:30



Irtysh Omsk - Veles Moskva

Volgar Astrakhan - Fakel Voronezh



16:00



FK Chertanovo - FK Chayka

Dinamo Bryansk - Baltika Kaliningrad

Krylia Sovetov - Shinnik Yaroslavl

FK Neftekhimik - FK Krasnodar 2



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe B

10:00 Zenit St. Petersburg - FC Ural



11:00



FK Strogino Moskva - CSKA Moskva

Akademiya Konopleva - Lokomotiv Moskva



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe A

11:00 Rotor Volgograd - FK Chertanovo

14:00 Dinamo Moskva - FK Tambov

18:00 Spartak Moskva - FK Sochi



Singapore > Premier League 2020

12:45 Lion City Sailors - Brunei DPMM FC



Slovacchia > Slovensky Pohar 2020/2021 > 4. Giornata







FK Šamorín - Železiarne Podbrezová

ŠK 2020 Šašová - ŠKF Sereď



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021

16:00 ND Gorica - NK Tabor Sežana

18:00 FC Koper - NK Celje



Spagna > Segunda División 2020/2021



19:00



Albacete - UD Las Palmas

CD Castellón - UD Almería

Espanyol Barcelona - SD Ponferradina

21:30 Real Oviedo - UD Logroñés



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



18:30



Golden Arrows - SuperSport United

Mamelodi Sundowns - Tshakhuma Madzivhandila FC

Maritzburg United - Cape Town City FC

Moroka Swallows - Bloemfontein Celtic

Orlando Pirates - Stellenbosch FC

TS Galaxy - AmaZulu FC



Svezia > Allsvenskan 2020

19:00 BK Häcken - Djurgårdens IF



Svezia > Division 1 Norra 2020

18:00 Gefle IF - IK Frej

16:00 Team ThorenGruppen FF - Sandvikens IF



Svizzera > Promotion League 2020/2021

AC Bellinzona - FC Sion II



Ungheria > Magyar Kupa 2020/2021 > 2. Giornata



12:00



Csácsbozsok-Nemesapáti - Budapest Honvéd

Dabas-Gyón FC - Budafoki MTE

Szentlőrinc SE - Puskás FC

Zsámbéki SK - Tállya KSE

Kiskunfelegyhazi HTK - Dorogi FC

Kabai FC - Fémalk-Dunavarsány

Ménfőcsanak ESK - Szombathelyi Haladás

Salgotarjan BTC - Pécsi MFC

Cso-Ki Sport - Hódmezővásárhely FC



12:30



Gárdony Városi SC - Fehérvár FC

Lipót Pékség SE - Zalaegerszegi TE

Gyöngyösi AK-YTONG - Mezõkövesd-Zsóry

Bátaszék SE - MTK Budapest

III. Kerületi TVE - Szeged 2011 FC

Zalaszentgróti VFC - Tiszafuredi VSE

Cegledi VSE - FC Ajka

Érdi Városi SE - Kazincbarcika BSC

Taksony SE - Kozármisleny SE

Tarpa SC - BTE Felsőzsolca

Budapesti VSC - Debreceni VSC

Egri FC - Budapesti Vasas

Nagykanizsai ULE - DEAC

Monori SE - BFC Siófok

Soroksár Erzsébet - Győri ETO FC

ASR Gázgyár - Kaposvári RFC

13:00 Kecskeméti TE - Kisvárda FC

16:00 Dunaújváros FC - Újpest FC



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo B

Deportivo Maldonado - Nacional



Uruguay > Segunda División 2020

01:45 Villa Teresa - Tacuarembó



USA > Major League Soccer 2020

00:00 Impact de Montréal - Nashville SC

03:00 Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders



Uzbekistan > Super League 2020

11:00 Surkhon Termez FK - Lokomotiv Tashkent

13:00 FK Mash'al Mubarek - Pakhtakor Tashkent



Venezuela > Primera División 2020 Grupo A

01:00 Estudiantes de Mérida - Deportivo La Guaira

22:00 Academia Puerto Cabello - Carabobo FC