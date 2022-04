Elenco delle partite previste per oggi sabato 30 aprile 2022: derby salvezza molto delicato alle ore 18, in campo anche Napoli e Lazio. Si gioca nei principali campionati europei

Sabato 30 aprile si conclude il mese all’insegna di diversi incontri interessanti. In particolare il campionato italiano andremo a vedere da vicino i quattro anticipi della 35a giornata di Serie A quindi gli incontri chiave della trentasettesima giornaata, ultimo turno della Regular Season di Serie B e gli altri campionati minori. Prima però spazio al calcio estero a partire dagli incontri che sono già in corso di svolgimento come il primo in programma oggi per la Copa della Liga professional tra Estudiantes e Aldosivi. Si sta giocando anche in Marocco in Messico con la Liga de Expansion MX in Paraguay e Venezuela. Per i campionati europei più importanti partiamo dalla Ligue 1 con due anticipi. Il primo alle ore 17 tra Lens e Nantes con le squadre distanti di 4 lunghezze e i padroni di casa che si trovano molto vicini alla 6° posizione occupata da Nizza e Strasburgo, quest’ultimo ha già giocato pareggiando l’anticipo con il PSG al termine di un rocambolesco 3-3. Alle ore 21 invece la terza forza del campionato, il Rennes ospita il Saint Etienne in piena lotta per la salvezza. Anche qui la squadra di casa si gioca importanti punti per l’Europa. In Bundesliga ricco quadro con gare tutte alle 15:30 tranne Hoffenheim – Friburgo alle 18:30. Spiccano quelli incontri del Bayern Monaco in casa del Magonza e nel Dortmund in casa con la Bochum. Si gioca anche in Premier League con sei incontri in programma a partire dalle 13:30 con il Newcastle che ospita il Liverpool mentre il City andrà a far visita al Leeds alle 18:30 per chiudere questo quadro dove resta apertissima la lotta per il titolo di Inghilterra. In Spagna per la Liga sono quattro gli incontri previsti a partire dalle ore 14 con Alaves – Villarreal: gli ospiti vengono da due successi consecutivi l’hanno proiettata in settima posizione e proverano fino alla fine a giocarsi altre posizioni importanti per l’Europa. Quindi andrà di scena alle 16:15 Real Madrid – Espanyol mentre l’Atlético Madrid andrà a giocare a casa del Bilbao alle ore 21. La squadra ospite cercherà di difendere il quarto posto, ultimo utile per la promozione diretta alla Champions League e dall’altra parte gli avversari proveranno a fare il possibile​ per​ qualificarsi almeno per la Conference League.

DERBY DELLA LANTERNA, GLI IMPEGNI DI NAPOLI E LAZIO

In Serie A si giocano quattro anticipi molto interessanti in particolare 3 squadre sono impegnate nella lotta salvezza. Come il Cagliari contro il Verona ad aprire alle ore 15. I sardi alla luce dei risultati degli avversari negli ultimi turni non possono più permettersi passi falsi e affrontano un avversario che non è certo dei più semplici. La sconfitta di misura col Genova infatti ha complicato di non poco la corsa salvezza. Il tecnico Mazzarri si sente ottimista e carico perchè ha visto nel gruppo grande forza, squadra grintosa e viva: “Dobbiamo mantenere alta la fiducia e l’attenzione. Siamo in debito con la sorte, gli episodi parlano chiaro, per questo il Cagliari oggi merita più di altri di mantenere la categoria”. Il tecnico potrà contare sulla formazione tipo con il rientro di Lovato difesa mentre in avanti dovrebbe essere confermata la presenza di Keità al fianco di Joao Pedro. Anche il Verona ha la possibilità di schierare la formazione tipo e senza pressioni di fare risultato potrà fare una buona partita.

Stesso orario per Napoli e Sassuolo. Gli azzurri vengono da un periodo non certo felice. Nelle ultime tre partite anno ha conquistato appena un punto in casa contro la Roma e adesso anche il quarto posto si sente minacciato da una Juventus che si è portata una sola lunghezza. La sfida casalinga è assolutamente da vincere ma l’avversario non è certo il più agevole da affrontare memori anche della gara di andata terminata con un sufferto 2-2. Inoltre neroverdi arrivano col dente avvelenato dopo due sconfitte consecutive. Spalletti in conferenza stampa si è detto determinato a raggiungere l’obiettivo Champions e dare il massimo in queste ultime quattro partite. Messo da parte il discorso scudetto ha sottolineato come la squadra ha perso troppi punti per strada pur mettendo in campo un ottimo calcio per lunghi tratti ma non ha ottenuto quanto aveva costruito e speravano di ottenere.

Alle ore 18 grande importanza per il derby tra Sampdoria e Genoa. La classifica parla chiaro per i blucerchiati che alla luce degli ultimi quattro incontri dove sono riusciti a racimolare ma a malapena un punto a Verona si trovano con 5 lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione dove c’è appunto il Genova che potrebbe avvicinarsi e complicare ulteriormente il cammino. Giampaolo ha ricordato come il derby ha sempre un valore molto alto ma questa volta ancor di più. Vale quasi come un’intera stagione. Si aspetta una gara tosta, sporca, agraria, combattuta. Un avversario che gioca molto in pressione alta. Bisognera far leva sulla qualità dei suoi giocatori. Si giocherà contro un avversario molto determinato e fortemente galvanizzato dal successo nell’ultimo turno contro il Cagliari.

Alle 20.45 chiude il quadro odierno della Serie A la sfida tra Spezia e Lazio. I liguri non sono ancora salvi e hanno bisogno di fare punti per tenersi a debita distanza dalle zone calde della classifica. Dall’altra parte la Lazio ha perso molto terreno ma ha avuto la fortuna che i rivali nella corsa in Europa hanno faticato. Pertanto la corsa resta aperta con la Fiorentina a pari i punti, la Roma due punti avanti ma con uno sguardo anche alle spalle dove l’Atalanta che si è portata un solo punto dietro.

SERIE B ALLE BATTUTE FINALI

In Serie B si gioca il turno completo della trentasettesima giornata e per ultima di campionato. Gare al via alle ore 14 ad esclusione di Regina – Como, probabilmente l’unica che ha poco da dire ai fini della classifica. La capolista Lecce dopo il successo casalingo con il Pisa che l’ha portata a un passo dalla promozione diretta in Serie A va a far visita al Vicenza alla disperata ricerca di punti salvezza. La Cremonese ospita l’Ascoli che lotte per mantenere la posizione nei playoff ormai quasi matematica. Da non perdere il big match tra Monza e Benevento con i padroni di casa terzi a 64 punti, un punto sopra i campani che hanno subito una sconfitta casalinga con la Ternana, rischiando così di perdere l’ultimo treno per la promozione diretta. Il Pisa cerca il riscatto in casa contro il Cosenza che tuttavia ha bisogno di tenere a distanza il Vicenza per poter centrare per lo meno lo spareggio con l’Alessandria che in questa giornata sulla carta ha un turno più agevole a Parma visto che i ducali non hanno pensieri di classifica e vengono da tre sconfitte consecutive. Il Frosinone proverà a fare il possibile per tenere distante il Perugia ad oggi a -3 e sarà impegnato a Ferrara contro la SPAL che in classifica ha appena 3 punti sopra la zona di professione. Il Perugia prova l’ultima chiamata playoff affrontando nel derby Umbro una Ternana sempre insidiosa come nell’ultimo turno a Benevento. Ricordiamo che si gioca anche il Campionato Primavera 1 ormai alle battute conclusive con 5 partite in programma. Spazio anche al calcio femminile con la Coppa Italia dove Roma ed Empoli si giocano la partita di ritorno della semifinale. Si riparte dall’1-0 in favore dei giallorossi nel match di andata. Bari e Sudtirol giocano la prestigiosa Supercoppa di Serie C destinata alle vincenti di ogni girone al fine di interpretare la prima di tutta la lega per questa stagione. Con loro c’è anche il Modena che in questo primo turno riposa.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 30 APRILE 2022

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kastrioti – Egnatia 16:45

Vllaznia – Skenderbeu 16:45

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes – Aldosivi 00:00

Patronato – Gimnasia L.P. 02:30

Atl. Tucuman – Talleres Cordoba 17:00

Racing Club – Banfield 21:30

Velez Sarsfield – Tigre 21:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – BKMA 13:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE

Johor DT (Mys) – Ulsan Hyundai (Kor) 11:00

Kawasaki (Jpn) – Guangzhou FC (Chn) 11:00

Lion City (Sgp) – Daegu (Kor) 13:00

Pathum United (Tha) – Jeonnam (Kor) 13:00

Shandong Taishan (Chn) – Urawa (Jpn) 13:00

United City (Phl) – Melbourne City (Aus) 16:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Central Coast Mariners – Western United 08:05

Adelaide United – Brisbane Roar 11:45

Perth Glory – WS Wanderers 11:45

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Charleroi – Gent 18:30

BELGIO JUPILER LEAGUE – SPAREGGIO

Seraing – RWDM47 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Zhodino – Belshina 12:00

Slutsk – Slavia Mozyr 15:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

The Strongest – Santa Cruz 21:00

Aurora – U. Sucre 23:15

BRASILE SERIE A

America MG – Athletico-PR 21:30

Ceara – Bragantino 21:30

Goias – Atletico-MG 23:30

BULGARIA PARVA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Levski – Botev Plovdiv 16:30

Ludogorets – CSKA Sofia 19:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd – Atl. Ottawa 01:30

HFX Wanderers – Edmonton 20:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Antofagasta – O’Higgins 18:00

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Achnas – Paeek 17:00

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Anorthosis – Apollon 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Pereira – U. Magdalena 03:00

La Equidad – Bucaramanga 21:00

Ind. Medellin – Atl. Nacional 23:05

CROAZIA 1. HNL

Slaven Belupo – Gorica 17:00

Sibenik – Rijeka 19:05

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Gualaceo – Macara 02:00

Mushuc Runa – Guayaquil City 22:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ittihad – Ghazl El Mahallah 21:30

Ceramica Cleopatra – Al Ahly 21:30

El Gaish – Ismaily 21:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Parnu JK Vaprus – Kalju 16:00

Levadia – Narva 18:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Adama City – Sidama Bunna 14:00

Hawassa – St. George 17:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE – PLAY OFF

Wolfsburg D – Barcellona D 18:00

Paris SG D – Lyon D 21:00

FRANCIA LIGUE 1

Lens – Nantes 17:00

Rennes – St. Etienne 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Auxerre – Dunkerque 15:00

AC Ajaccio – Le Havre 19:00

Grenoble – Amiens 19:00

Guingamp – Caen 19:00

Nancy – Nimes 19:00

Niort – Dijon 19:00

Paris FC – Valenciennes 19:00

Quevilly Rouen – Pau FC 19:00

Sochaux – Bastia 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dresda – Regensburg 13:30

Ingolstadt – Amburgo 13:30

Rostock – Paderborn 13:30

Darmstadt – Aue 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Colonia 15:30

Bielefeld – Hertha 15:30

Dortmund – Bochum 15:30

Magonza – Bayern 15:30

Stoccarda – Wolfsburg 15:30

Hoffenheim – Friburgo 18:30

GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Glacis United – Lincoln 16:00

Mons Calpe – Europa FC 18:30

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

OFI Crete – Panetolikos 16:30

Volos – Atromitos 19:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Santa Lucia – Nueva Concepcion 20:30

Guastatoya – Xelaju 23:00

Municipal – Iztapa 23:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Barnsley – Preston 13:30

Blackburn – Bournemouth 16:00

Blackpool – Derby 16:00

Bristol City – Hull 16:00

Cardiff – Birmingham 16:00

Coventry – Huddersfield 16:00

Middlesbrough – Stoke 16:00

Millwall – Peterborough 16:00

Nottingham – Swansea 16:00

Reading – West Brom 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Newcastle – Liverpool 13:30

Aston Villa – Norwich 16:00

Southampton – Crystal Palace 16:00

Watford – Burnley 16:00

Wolves – Brighton 16:00

Leeds – Manchester City 18:30

IRAN DIVISION 1

Malavan – Kheybar Khorramabad 18:00

Shahin Bushehr – Mes Kerman 18:00

IRAQ SUPER LEAGUE

Al Diwaniya – Al Quwa Al Jawiya 14:30

Erbil – Zakho 21:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

Dungannon – Ballymena 18:30

Glenavon – Warrenpoint 18:30

Portadown – C. Rangers 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Crusaders – Larne 18:30

Glentoran – Cliftonville 18:30

Linfield – Coleraine 18:30

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Streymur – Toftir 15:00

Argir – B36 Torshavn 17:00

Klaksvik – Vikingur 19:30

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

B. Jerusalem – M. Petach Tikva 17:30

H. Haifa – Hapoel Jerusalem 17:30

Nof Hagalil – Hapoel Hadera 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sakhnin – M. Tel Aviv 19:15

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE – PLAY OFF

Roma D – Empoli D 14:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Sampdoria U19 – Lecce U19 11:00

Bologna U19 – Fiorentina U19 12:00

Napoli U19 – Genoa U19 13:00

Pescara U19 – Sassuolo U19 15:00

Atalanta U19 – Verona U19 17:00

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OFF

Udinese U19 – Cesena U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OFF PROMOZIONE

Cremonese U19 – Frosinone U19 15:00

Lazio U19 – Brescia U19 15:00

Monza U19 – Pisa U19 15:00

Perugia U19 – Parma U19 15:00

ITALIA SERIE A

Cagliari – Verona 15:00

Napoli – Sassuolo 15:00

Sampdoria – Genoa 18:00

Spezia – Lazio 20:45

ITALIA SERIE B

Cittadella – Brescia 14:00

Cremonese – Ascoli 14:00

L.R. Vicenza – Lecce 14:00

Monza – Benevento 14:00

Parma – Alessandria 14:00

Pisa – Cosenza 14:00

Pordenone – Crotone 14:00

Spal – Frosinone 14:00

Ternana – Perugia 14:00

Reggina – Como 16:15

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Sasso Marconi – SCD Progresso 15:00

Ravenna – Ath. Carpi 17:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Mariglianese – A.C Nardò 2-0 (Da finire)

Nocerina – Altamura 17:00

ITALIA SUPERCOPPA (SERIE C)

Bari – Südtirol 16:30

KOSOVO SUPERLIGA

KF Ulpiana – Gjilani 15:00

Prishtina – Dukagjini 15:00

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – Jonava 12:00

Kauno Zalgiris – FK Panevezys 16:00

Siauliai FA – Zalgiris 18:00

MALTA PREMIER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Valletta – Mosta FC 15:00

Sirens – Balzan 18:15

MALTA PREMIER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Floriana – Hamrun 16:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Wydad – FAR Rabat 00:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA – PLAY OFFS

Atl. Morelia – Zacatecas Mineros 00:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Necaxa – Guadalajara 02:00

Mazatlan FC – Puebla 04:05

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Tonga D – Filippine D 08:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Viking – Haugesund 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Ajax – Zwolle 18:45

Heracles – Twente 20:00

Sparta Rotterdam – Alkmaar 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Resistencia – Ameliano 00:00

12 de Octubre – Tacuary 02:15

General Caballero JLM – Libertad 23:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sporting Cristal – Binacional 20:15

Melgar – Cienciano 22:30

POLONIA DIVISION 1

Legnica – Chrobry Glogow 12:40

Korona – Polkowice 18:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca – Portimonense 16:00

Maritimo – Benfica 18:00

FC Porto – Vizela 20:00

Belenenses – Braga 22:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – 7°-10° POSTO

Liberec – Sigma Olomouc 16:00

Mlada Boleslav – Ceske Budejovice 16:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Slovacko – Ostrava 16:00

Sparta Praga – Hradec Kralove 19:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Din. Bucuresti – Academica Clinceni 11:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Univ. Craiova – FC Voluntari 19:00

RUANDA PREMIER LEAGUE

Gicumbi – Etincelles 15:00

Mukura Victory Sports – Gorilla 15:00

Police – Rayon Sport 15:00

Rutsiro – Kiyovu 15:00

Marines – Musanze 15:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Din. Mosca – Ural 13:00

Kazan – Sochi 13:00

Krasnodar – FK Rostov 15:30

Zenit – Lok. Mosca 18:30

SCOZIA PREMIERSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

Aberdeen – Dundee FC 16:00

Livingston – Hibernian 16:00

St. Johnstone – St. Mirren 16:00

SCOZIA PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Dundee Utd – Motherwell 16:00

Hearts – Ross County 16:00

SENEGAL LIGUE 1

Casa – Pikine 19:00

Dakar SC – Teungueth 19:00

Generation F. – Diambars 19:00

Guediawaye – Excellence 19:00

Jaraaf – US Goree 19:00

Linguere – Douanes 19:00

Mbour Petite Cote – ASEC Ndiambour 19:00

SERBIA SUPER LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Novi Pazar – Radnicki 1923 16:00

Kolubara – Mladost 18:30

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Pohronie – Michalovce 18:00

Senica – Z. Moravce-Vrable 18:00

Trencin – L. Mikulas 18:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sered – Dun. Streda 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Tabor Sezana – Radomlje 17:30

Maribor – Koper 20:15

SPAGNA LALIGA

Alaves – Villarreal 14:00

Real Madrid – Espanyol 16:15

Valencia – Levante 18:30

Ath. Bilbao – Atl. Madrid 21:00

SPAGNA LALIGA2

R. Oviedo – Mirandes 16:00

Eibar – Saragozza 18:15

Burgos CF – Almeria 20:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Kaizer – Cape Town City 15:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Djurgarden – Sirius 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano – Grasshoppers 18:00

Servette – St. Gallen 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa – Basaksehir 15:00

Konyaspor – Karagumruk 15:00

Hatayspor – Altay 19:30

Trabzonspor – Antalyaspor 19:30

USA MLS

Houston Dynamo – Austin FC 19:30

Toronto FC – Cincinnati 21:00

Real Salt Lake – Los Angeles Galaxy 21:30

CF Montreal – Atlanta Utd 22:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Bunyodkor – Olympic 15:30

Din. Samarkand – Neftchi Fargona 15:40

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Puerto Cabello – Estudiantes M. 01:30

Caracas – Monagas 23:15