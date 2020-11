Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 4 novembre 2020: in primo piano la Champions League e Genoa-Torino

SAN PIETROBURGO – Champions League e Serie A in primo piano nella giornata odierna. Terza giornata della fase a gironi della massima competizione europea con Lazio e Juventus in campo: alle ore 18.55 la formazione capitolina giocherà in casa dello Zenit per ipotecare un bel pezzo di qualificazione agli ottavi di finale. Immobile e compagini vengono dalla rocambolesca vittoria esterna contro il Torino. Nello stesso girone si giocherà Brugge-Borussia Dortmund. Alle ore 21 sarà la volta della Juventus che giocherà in casa del Ferencvaros: i bianconeri hanno ritrovato il successo in campionato vincendo in casa dello Spezia mentre cercano i tre punti per avvicinarsi agli ottavi di finale di Champions.

Nello stesso raggruppamento impegno casalingo per il Barcellona che affronterà la Dinamo Kiev. Nel Gruppo E andranno in scena Chelsea-Rennes e Siviglia-Krasnodar mentre nel Gruppo H si giocheranno Basaksehir-Manchester United e Lipsia-PSG. In evidenza anche la Serie A con Genoa-Torino, recupero della terza giornata: da una parte c’è il Grifone che viene dal pareggio nel derby con la Sampdoria mentre i Granata occupano l’ultimo posto insieme al Crotone. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

CHAMPIONS LEAGUE

SERIE A

SERIE C

UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo E



21:00



Chelsea FC - Stade Rennes

Sevilla FC - FK Krasnodar



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo F

18:55 Zenit St. Petersburg - Lazio

21:00 Club Brugge KV - Borussia Dortmund



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo G



21:00



FC Barcelona - Dinamo Kiev

Ferencvárosi TC - Juventus



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo H

18:55 İstanbul Başakşehir - Manchester United

21:00 RB Leipzig - Paris Saint-Germain



UEFA > Femminile Champions League Qual. 2020/2021 > Qualificazioni



10:00



FK Minsk - Rīgas FS

FK Okzhetpes - WFC Lanchkhuti



13:00



WFC Zhytlobud-2 Kharkiv - FC Alashkert

ŽNK Pomurje - ŽFK Breznica

NSA Sofia - Kamenica Sasa

13:30 PAOK Saloniki - SL Benfica



14:00



Gintra Universitetas - Slovan Bratislava

Apollon Limassol - Swansea City

15:00 CSKA Moskva - FC Flora



16:00



Valur Reykjavik - HJK Helsinki

SKN St. Pölten - KFF Mitrovica



18:00



Górnik Łęczna - ŽNK Split

Vålerenga IF - KÍ Klaksvík

19:00 ŽFK Spartak - Agarista-ȘS Anenii Noi

19:30 RSC Anderlecht - Linfield FC

20:00 Glasgow City FC - Peamount United



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > 2. Giornata

01:30 Deportes Tolima - Unión La Calera



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Semifinali

20:00 Zamalek - Raja Casablanca



CONCACAF > CONCACAF League 2020 > Ottavi di finale

San Francisco FC - Alajuelense / Cibao

02:00 Tauro FC - Forge FC

04:15 Marathón - Antigua GFC



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo A







Al Jaish - Hilal Al Quds

Al Ahed - Manama Club



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo B







Al Kuwait SC - Al Wathba

Al Faisaly - Al Ansar



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo C







Dhofar SCSC - Qadsia SC

Riffa SC - Al Jazeera



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo D







FC Dordoi - FK Khujand

FC Istiklol - Altyn Asyr FK



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo E







Bashundhara Kings - Maziya S&RC

Chennai City FC - TC Sports Club



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo I







Chao Pak Kei - Qualifikant

Kitchee SC - Tatung FC



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021



13:45



KS Kastrioti - FK Partizani

KF Tiranë - FK Kukësi

KF Bylis Ballsh - KF Laçi



16:45



KF Teuta Durrës - KF Skënderbeu

Argentina > Primera División 2020 > Gruppo C

01:00 River Plate - Banfield



Armenia > Premier League 2020/2021

12:30 FK Van - Lori FC

15:00 FC Urartu - Pyunik FC



Australia > NPL Queensland 2020

10:30 Moreton Bay United - Gold Coast United



Austria > ÖFB-Cup 2020/2021 > 2. Giornata

SVG Reichenau - FC Blau Weiß Linz



Austria > ÖFB-Cup 2020/2021 > Ottavi di finale







First Vienna FC - SCR Altach

Sturm Graz - FC Wacker Innsbruck



Austria > Regionalliga Tirol 2020/2021 Herbst

19:00 SC Imst - FC Kufstein



Bielorussia > Cempionat 2020

13:00 FK Slaviya Mozyr - Belshina Bobruisk



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021

16:00 Zrinjski Mostar - Široki Brijeg

18:30 FK Sarajevo - Željezničar Sarajevo



Brasile > Copa do Brasil 2020 > Ottavi di finale

01:30 Internacional - Atlético Goianiense



Brasile > Série D 2020 > Gruppo E

22:00 Goiânia - GO - Operário - MT



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



19:00



Atlético Mineiro - Vitória - BA

Botafogo - RJ - Santos FC

Chapecoense - Cruzeiro

Flamengo RJ - Palmeiras

Goiás - América - MG

19:30 Corinthians SP - Fluminense RJ



Cile > Primera B 2020

15:00 Ñublense - Melipilla

16:30 San Luis - Magallanes

17:30 Deportes Temuco - Puerto Montt

20:00 Santiago Morning - Barnechea

21:00 Santa Cruz - Unión San Felipe



Cina > League One 2020 Aufstieg

08:00 Meizhou Hakka - Taizhou Yuanda

12:35 Zheijiang Greentown - Chengdu Better City



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 1

08:00 Beijing Sport University - Shenyang Urban

12:35 Beijing Renhe FC - Sichuan Jiuniu



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 2

07:30 Shaanxi Chang'an Athletic - Nantong Zhiyun

11:00 Jiangxi Liansheng - Nei Mongol Zhongyou



Colombia > Primera A 2020

01:40 Alianza Petrolera - Patriotas FC



Corea del Sud > Coppa 2020 > Finale

11:00 Ulsan Hyundai - Jeonbuk FC



Croazia > 1. HNL 2020/2021

17:00 NK Osijek - Lokomotiva Zagreb



Danimarca > DBU Pokalen 2020/2021 > 3. Giornata

16:45 BK Avarta - FC Copenaghen



EAU > UAE Arabian Gulf League 2020/2021



15:00



Khor Fakkan Club - Al Wahda

Ittihad Kalba SCC - Al Wasl

18:00 Shabab Al Ahli Club - Hatta Club



Estonia > Meistriliiga 2020

18:15 FCI Levadia - FC Flora



Estonia > Eesti Karikas 2020/2021 > Ottavi di finale



17:00



JK Narva Trans - Kohtla-Järve JK Järve

Paide Linnameeskond - Tulevik Viljandi



Finlandia > Veikkausliiga 2020



17:30



Haka Valkeakoski - IFK Mariehamn

FC Lahti - Helsingfors IFK

HJK Helsinki - Inter Turku

Ilves Tampere - FC Honka

Rovaniemi PS - SJK Seinäjoki

TPS Turku - Kuopion PS



Finlandia > Ykkönen 2020

17:30 Vaasan PS - KTP



Georgia > Erovnuli Liga 2020

11:00 FC Samtredia - FC Merani Tbilisi



Germania > 3. Liga 2020/2021



19:00



MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken

FSV Zwickau - Türkgücü München



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord

Weiche Flensburg 08 - Altona 93



Germania > Regionalliga West 2020/2021

Rot Weiss Ahlen - Fortuna Köln

18:00 SV Lippstadt 08 - Fortuna Düsseldorf II



19:30



1. FC Köln II - SV 19 Straelen

Alemannia Aachen - VfB Homberg

Bonner SC - Rot-Weiß Oberhausen

FC Wegberg-Beeck - Wuppertaler SV

Rot-Weiss Essen - SV Rödinghausen

SC Wiedenbrück - FC Schalke 04 II

Sportfreunde Lotte - SV Bergisch Gladbach 09



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021







Eintracht Stadtallendorf - Kickers Offenbach

FC 08 Homburg - Bahlinger SC

FK Pirmasens - Bayern Alzenau

Hessen Kassel - SG Sonnenhof Großaspach

Rot-Weiß Koblenz - VfR Aalen

SSV Ulm 1846 - SC Freiburg II

SV 07 Elversberg - 1. FSV Mainz 05 II



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021







1. FC Bocholt - Schwarz-Weiß Essen

1. FC Kleve - TV Jahn Hiesfeld

Germania Ratingen 04/19 - TVD Velbert

SC Velbert - Cronenberger SC

Sportfreunde Baumberg - SC Düsseldorf-West

TSV Meerbusch - SSVg Velbert

TuRU Düsseldorf - 1. FC Monheim



Giappone > J2 League 2020

10:00 Tokyo Verdy - Zweigen Kanazawa



11:00



Montedio Yamagata - Albirex Niigata

Mito HollyHock - Avispa Fukuoka

JEF United Chiba - Ehime FC

Ventforet Kofu - FC Ryūkyū

Matsumoto Yamaga - Tochigi SC

Kyoto Sanga FC - Fagiano Okayama

Renofa Yamaguchi - Thespakusatsu Gunma

Tokushima Vortis - Júbilo Iwata

Giravanz Kitakyushu - Omiya Ardija

V-Varen Nagasaki - Machida Zelvia



Giappone > J3 League 2020



11:00



Yokohama S&CC - FC Gifu

Cerezo Osaka II - AC Nagano Parceiro



Grecia > Super League 2020/2021

16:15 PAS Giannina - AE Lárissa



Indonesia > Liga 1 2020







Madura United FC - Persik Kediri

PS Barito Putera - Persija Jakarta



Inghilterra > Championship 2020/2021



20:00



Watford FC - Stoke City

Reading FC - Preston North End



20:45



Birmingham City - Wycombe Wanderers

Derby County - Queens Park Rangers

Nottingham Forest - Coventry City

Rotherham United - Luton Town



Inghilterra > U23 Professional Development League 2020/2021

14:00 Wigan Athletic U23 - Queens Park Rangers U23



Irlanda > Premier Division 2020

20:45 Shamrock Rovers - St Patrick's Athletic



Islanda > Bikar 2020 > Semifinali



20:15



Valur Reykjavík - KR Reykjavík

ÍB Vestmannaeyja - FH Hafnarfjörður



Isole Faer Oer > Effodeildin 2020

18:00 KÍ Klaksvík - AB Argir



Israele > Ligat ha'Al 2020/2021

19:00 Beitar Jerusalem - Hapoel Hadera FC



Italia > Serie A 2020/2021

17:00 Genoa - Torino



Italia > Serie C Girone A 2020/2021

17:00 Livorno - Juventus II



Italia > Serie C Girone C 2020/2021

15:00 Casertana - Foggia

17:30 Catanzaro - Palermo



Italia > Serie D Girone A 2020/2021







PDHAE - Fossano Calcio

Saluzzo - GS Arconatese 1926



14:30



Bra - Sanremese

Borgosesia - Legnano

Chieri - Gozzano

Castellanzese - Lavagnese

Citta di Varese - Vado

Derthona - Casale

Caronnese - Imperia

Sestri Levante - Folgore Caratese



Italia > Serie D Girone B 2020/2021

Vis Nova Giussano - Caravaggio



14:30



US Breno - SS Tritium 1908

Villa d'Almè - Pontisola



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



14:30



AC Mestre - Trento Calcio 1921

US Adriese - ASD Cjarlins Muzane

Montebelluna - AC Belluno

Caldiero Terme - Porto Tolle

ASD Cartigliano - ASD Campodarsego

Virtus Bolzano - APC Chions

Luparense - Este

Manzanese - Gsd Ambrosiana

San Giorgio-Sedico - Union Feltre

Clodiense - Arzignano



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



14:30



Correggese - Mezzolara

Prato - Ghivizzano Borgo

15:00 Real Forte Querceta - Lentigione Calcio



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



14:30



San Donato Tavarnelle - Scandicci

Virtus Flaminia - Robur Siena



Italia > Serie D Girone F 2020/2021

14:30 ASD Pineto Calcio - US Recanatese



Italia > Serie D Girone G 2020/2021

14:30 Gladiator - Arzachena



Italia > Serie D Girone H 2020/2021

14:30 Puteolana Internapoli - Team Altamura



Italia > Serie D Girone I 2020/2021



15:00



Licata - Paternó

ASD San Luca - US Castrovillari



14:30



Gelbison - Città Di S. Agata

Roccella - ASD Troina



Kazakhstan > Premier Liga 2020

08:00 Shakter Karaganda - FK Okzhetpes

10:00 Kaspiy Aktau - FK Kyzylzhar

12:00 FK Taraz - FK Astana



Kosovo > Superliga 2020/2021



13:30



Besa Pejë - FK Drenica

Prishtina KF - KF Arbëria

KF Trepça - Drita Gjilan



Lettonia > Virsliga 2020

12:00 BFC Daugavpils - FK Ventspils

13:00 FK Liepāja - FK Spartaks



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021







Progrès Niedercorn - RFCU Luxemburg

RM Hamm Benfica - F91 Dudelange



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura

00:00 Tapatío - Club Celaya

02:05 Atlético Morelia - Cimarrones de Sonora

04:05 Venados FC - Pumas Tabasco



Montenegro > 1. CFL 2020/2021



14:00



Jezero Plav - FK Dečić Tuzi

FK Rudar Pljevlja - FK Zeta

15:00 OFK Petrovac - OFK Titograd

16:00 FK Budućnost Podgorica - FK Podgorica

17:00 Iskra Danilovgrad - FK Sutjeska



Norvegia > Eliteserien 2020

19:00 Odds BK - Viking FK



Norvegia > 1. Divisjon 2020



13:00



Grorud IL - Strømmen IF

KFUM Oslo - Hamarkameratene

Åsane Fotball - Ullensaker/Kisa IL



18:00



Ranheim IL - FK Jerv

Raufoss IL - Øygarden FK

Sandnes Ulf - IL Stjørdals-Blink

Tromsø IL - Kongsvinger IL

20:00 Sogndal IL - Lillestrøm SK



Peru > Primera División 2020 Clausura Grupo A

00:00 Atlético Grau - Sporting Cristal

17:00 Carlos Stein - Universidad San Martín

21:30 Deportivo Binacional - Alianza Universidad



Polonia > I Liga 2020/2021

12:30 Chrobry Głogów - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

15:00 Zagłębie Sosnowiec - Resovia Rzeszów



Polonia > Puchar Polski 2020/2021 > 2. Giornata

12:30 GKS Jastrzębie - Puszcza Niepołomice

17:30 Arka Gdynia - Korona Kielce



Russia > Kubok 2020/2021 > Gruppo 9

08:00 SKA-Khabarovsk - Rubin Kazan



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe B

09:00 FC Ural - Uor-5 Egorievsk

12:00 Rubin Kazan - Akademiya Konopleva

12:30 Lokomotiv Moskva - FK Khimki



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe A



12:00



FK Sochi - FK Krasnodar

Spartak Moskva - Dinamo Moskva

13:30 FK Tambov - Arsenal Tula

15:00 FK Rostov - Rotor Volgograd



Singapore > Premier League 2020

Albirex Niigata (S) - Brunei DPMM FC



12:45



Tanjong Pagar United - Geylang International

Lion City Sailors - Hougang United

Tampines Rovers - Young Lions



Spagna > Segunda División 2020/2021

19:00 Real Zaragoza - Girona FC



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021



16:00



FC Barcelona - Rayo Vallecano

Real Madrid - Deportivo de La Coruña

16:15 Sporting de Huelva - Real Betis

17:00 EDF Logroño - Valencia CF

19:00 Sevilla FC - Levante UD

19:30 Santa Teresa CD - Real Sociedad

20:30 UDG Tenerife Sur - Espanyol Barcelona



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



18:30



Bloemfontein Celtic - Orlando Pirates

AmaZulu FC - Black Leopards

Baroka FC - Golden Arrows

Cape Town City FC - Mamelodi Sundowns

Kaizer Chiefs - TS Galaxy

SuperSport United - Stellenbosch FC

Tshakhuma Madzivhandila FC - Moroka Swallows



Svizzera > Super League 2020/2021

18:00 FC Zurigo - FC Basilea

FC Luzern - FC Sion



Svizzera > Promotion League 2020/2021

FC Köniz - FC Breitenrain Bern



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021

FC Bulle - Olympique Genève



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021

FC Balzers - FC Tuggen



Turchia > Türkiye Kupasi 2020/2021 > 3. Giornata



11:00



Manisa FK - Gümüşhanespor

Ankaraspor - Pazarspor

Boluspor - Hacettepe

Bandırmaspor - Derincespor

Giresunspor - Tekirdağspor

Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor

Menemen Belediyespor - 24 Erzincanspor

Ümraniyespor - Kırklarelispor

Hekimoğlu Trabzon - Orduspor



13:30



Adana Demirspor - Kestel Belediyespor

Fatih Karagümrük SK - Nevşehirspor

Altınordu FSG - Fethiyespor

16:00 Kayserispor - Yomraspor

18:30 Bursaspor - Karşıyaka SK



Venezuela > Primera División 2020 Grupo A

01:00 Trujillanos FC - Carabobo FC

22:00 Yaracuyanos FC - Deportivo La Guaira



Vietnam > V.League 1 2020 Meisterrunde

13:15 Hà Nội FC - Sài Gòn FC