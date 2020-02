Juventus – Fiorentina apre la giornata di sport in Italia, in Inghilterra spicca Tottenham-Manchester City. Il quadro del 2 febbraio si è aperto con il calcio sud americano

Ricca giornata di incontri domenica 2 febbraio in Europa e nel resto del Mondo. Partiamo dalle gare già disputate con la Superliga in Argentina dove Argentinos Jrs e Racing Club finiscono 1-1. Restiamo in Sud America con la Bolivia, successi per 4-0 del Bolivar sul Nacional Potosi e del Royal Pari in casa del San Jose per 2-0. In Colombia 1-0 del Junior sull’Ind. Medellin mentre l’Atletico Nacional scivola in casa contro i Jaguares de Cordoba 2-1. In Messico vincono in casa Necaxa e Pachuca entrambe per 2-0 sul Pueblo e Tigres, pareggio per 1-1 tra Santos Laguna e U.N.A.M. mentre 2-1 in trasferta sia per Leon su Monarcas che per Queretaro sul Monterrey. In Paraguay 4-2 dell’Olimpia Asuncion sul San Lorenzo mentre in Perù si dividono la posta (1-1) Cesar Vallejo e Dep. Municipal. Supercoppa in Uruguay con il 4-2 esterno del Liverpool M. sul National dopo i tempi supplementari mentre senza reti in Venezuela tra Dep. Tachira e Puerto Cabello. In Australia per l’A-League 3-1 esterno dei WS Wanderers sul Central Coast Mariners mentre in Italia per il Campionato Primavera 1 c’è stato il 2-1 casalingo del Cagliari sull’Empoli con autorete di Petrelli a sbloccare il match quindi nella ripresa prima il pari di Adamoli quindi la rete decisiva di Lombardi a 10 minuti dalla fine.

Passando alle sfide che seguiremo in modo più approfondito ci sarà il calcio italiano in primo piano a partire dal lunch match Juventus – Fiorentina quindi le sfide di Milan, Lazio, Atalanta fino a quella dell’Inter. Per la B il derby campano Benevento – Salernitana e ancora le partite di cartello nei tre gironi di C. Nel resto d’Europa sguardo alla Premier League con Tottenham-Manchester City match più atteso ma diversi gli incontri anche in Francia, Germania, Spagna e campionati minori.

ELENCO DELLE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



20:00 BK Häcken - Vålerenga IF



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



14:00 Luftëtari Gjirokastër - FK Partizani



17:00



KF Tiranë - KF Teuta Durrës

KS Flamurtari Vlorë - FK Kukësi



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 Argentinos Juniors - Racing Club 1-1



21:35 River Plate - Central Córdoba SdE



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



21:00



Sacachispas - Fénix

San Telmo - Defensores Unidos de Zárate

Flandria - Argentino de Quilmes

Justo José de Urquiza - Villa San Carlos

San Miguel - Comunicaciones



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



00:30 Güemes de Santiago del Estero - Belgrano de San Francisco 2-0



01:30 Defensores de Pronunciamiento - Unión de Sunchales 3-2



22:00 Las Parejas - Gimnasia de Concepción del Uruguay



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



21:30



Olimpo de Bahía Blanca - Camioneros

Sansinena de General Cerri - Juventud Unida Universitario

Sol de Mayo de Viedma - Desamparados de San Juan



22:00



Deportivo Madryn - Villa Mitre de Bahía Blanca

Huracán de Las Heras - Círculo Deportivo



Argentina > Torneo de Reserva 2019/2020



15:00



Boca Juniors II - Atlético Tucumán II

San Lorenzo II - Vélez Sarsfield II

Argentinos Juniors II - Lanús II

Racing Club de Avellaneda II - Independiente II

Gimnasia de La Plata II - Patronato de Paraná II

Banfield II - Rosario Central II

Defensa y Justicia II - Colón de Santa Fe II

Arsenal de Sarandí II - Talleres de Córdoba II

Aldosivi II - Central Córdoba SdE II

Newell's Old Boys II - Estudiantes II

Unión de Santa Fe II - River Plate II

Godoy Cruz II - Huracán II



Australia > A-League 2019/2020



06:00 Central Coast Mariners - Western Sydney Wanderers 1-3



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



14:30 Club Brugge KV - Royal Antwerp FC



18:00 RSC Anderlecht - Royal Excel Mouscron Péruwelz



20:00 SV Zulte Waregem - Waasland-Beveren



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



01:00



San José - Royal Pari 0-2

Bolívar - Nacional Potosí 4-0



20:00 Jorge Wilstermann - Blooming



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara



20:00



Botafogo - RJ - Vasco da Gama

Macaé Esporte - RJ - Cabofriense - RJ



Brasile > Campeonato Paulista 2020



15:00



Corinthians SP - Santos FC

Água Santa - SP - Ituano - SP



20:00 Red Bull Bragantino - Palmeiras



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



00:00 Salgueiro - PE - Petrolina - PE 2-0



20:00 Santa Cruz - PE - Vitória - PE



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Gruppo B



20:00 S.E.R. Caxias - RS - Brasil de Pelotas



22:00 São José - RS - Aimoré - RS



Brasile > Campeonato Mineiro 2020



14:30 Caldense - MG - Villa Nova - MG



20:00



Atlético Mineiro - Tombense - MG

Patrocinense - MG - Coimbra - MG



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



21:00



Sousa - PB - Treze - PB

Nacional - PB - Sport - PB



Botafogo - PB - Sousa - PB rinv.



Brasile > Campeonato Sergipano 2020 Primeira Fase



20:00 Sergipe - SE - Dorense - SE



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase de Grupos



00:00 Freipaulistano - SE - Náutico - PE 0-2



22:00 ABC - RN - América - RN



Cile > Primera División 2020



16:00 Cobresal - Colo-Colo



22:00 Universidad Católica - O'Higgins



Cipro > First Division 2019/2020



15:00 AEL Limassol - Apollon Limassol



17:00 APOEL Nikosia - Nea Salamina



Colombia > Primera A 2020 Apertura



00:10 Atlético Junior - Independiente Medellín 1-0



02:15 Atlético Nacional - Jaguares de Córdoba 1-2



21:15 Deportivo Pereira - Cúcuta Deportivo



Colombia > Primera B 2020 Apertura



21:30



Cortuluá - Real Cartagena

Barranquilla FC - Orsomarso SC



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 NK Varaždin ŠN - Hajduk Split



17:30 HNK Gorica - NK Osijek



EAU > UAE Arabian Gulf League 2019/2020



14:15



Sharjah FC - Ittihad Kalba SCC 0-0 *

Al Fujairah - Shabab Al Ahli Club 0-0 *



17:00



Hatta Club - Khor Fakkan Club

Al Jazira Club - Al Wahda



El Salvador > Primera División 2019/2020 Clausura



02:15 Isidro Metapán - Sonsonate FC 1-0



22:00 Once Municipal - Santa Tecla FC



Francia > Ligue 1 2019/2020



15:00 OGC Nice - Olympique Lyon



17:00 FC Metz - AS Saint-Étienne



21:00 Girondins Bordeaux - Olympique Marseille



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



14:30 ASPTT Dijon - US Torcy



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



14:30 AS Cannes - SC Bastia



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 Colonia - Friburgo



18:00 Paderborn - Wolfsburg



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



1. FC Heidenheim 1846 - Dynamo Dresden 0-0 *

1. FC Nürnberg - SV Sandhausen 1-0 *

SV Darmstadt 98 - VfL Osnabrück 1-1 *



Germania > 3. Liga 2019/2020



13:00 Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg 1-0 *



14:00 FSV Zwickau - TSV 1860 München 0-0 *



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



Bischofswerdaer FV - Wacker Nordhausen rinv.



13:30



Union Fürstenwalde - BFC Dynamo 1-0 *

Hertha BSC II - VfB Auerbach 0-0 *

SV Babelsberg 03 - BSG Chemie Leipzig 1-0 *



Germania > Regionalliga West 2019/2020



14:00



Fortuna Köln - Rot-Weiß Oberhausen 0-0 *

Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II 2-1 *



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



13:00 VfL Wolfsburg - Werder Bremen



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00



Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf 1-3

1. FC Köln - Borussia Dortmund 0-2

Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 0-2

Viktoria Köln - Rot-Weiß Oberhausen 1-3



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



SSV Ulm 1846 - 1. FSV Mainz 05 0-4

FC Ingolstadt 04 - Eintracht Frankfurt 2-2



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



16:00 Manchester 62 FC - Boca Gibraltar



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 Aris Saloniki - Panionios GSS 0-0 *



16:15



Asteras Tripolis - Panetolikos

Atromitos - AEK Athen



18:30 Panathinaikos - PAOK Saloniki



Grecia > Super League 2 2019/2020



13:45 PAS Giannina - Chania Kissamikos 1-0 *



14:00 Levadiakos - AE Karaiskakis 0-0 *



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



03:00 Xelaju MC - Sanarate 1-1



18:30 Antigua GFC - Santa Lucía



19:00 Deportivo Malacateco - Cobán Imperial



20:30 CD Puerto de Iztapa - Comunicaciones



21:30 Deportivo Guastatoya - Deportivo Mixco



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Jamshedpur FC - ATK



India > I-League 2019/2020



12:30 Churchill Brothers - NEROCA FC 3-1 *



14:30 Gokulam Kerala - TRAU FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



15:00 Burnley FC - Arsenal FC



17:30 Tottenham Hotspur - Manchester City



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



13:00 Sunderland AFC U23 - West Ham United U23



14:00 Middlesbrough FC U23 - Fulham FC U23



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



19:15 Beitar Jerusalem - Bnei Yehuda Tel Aviv



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Juventus - Fiorentina 2-0 *



15:00



Atalanta - Genoa

Milan - Verona

Lazio - SPAL



18:00 Lecce - Torino



20:45 Udinese - Inter



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



SS Juve Stabia - Perugia

Chievo Verona - Unione Venezia



21:00 Benevento - Salernitana



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Alessandria - Pianese

Carrarese - Giana Erminio

Olbia - Renate

Aurora Pro Patria - Robur Siena



17:30



AlbinoLeffe - Arezzo

Como - Pistoiese

Gozzano - Pro Vercelli

Pergolettese - Novara

Pontedera - Juventus II



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Calcio Padova - Vis Pesaro

Rimini - Carpi

Südtirol - Arzignano

Triestina - Virtus Verona



17:30



FeralpiSalò - Modena

Vicenza - Gubbio

Piacenza - Cesena

Reggiana - Fano



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



15:00



Bisceglie - Avellino

Casertana - AZ Picerno

Catania - Monopoli

Potenza - Rieti

Teramo - Rende

Ternana - ASD Sicula Leonzio



17:30



Bari - Virtus Francavilla

Catanzaro - Viterbese

Vibonese - Reggina



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



14:30



Casale - Borgosesia

Chieri - Verbania Calcio

Fossano Calcio - USD Fezzanese

Ghivizzano Borgo - Real Forte Querceta

SC Ligorna 1922 - Bra

Prato - Lavagnese

Sanremese - Lucchese

Savona - Vado

Seravezza - Caronnese



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



Caravaggio - Castellanzese

Inveruno - Folgore Caratese

Milano City FC - US Levico Terme

Pontisola - SS Tritium 1908

Pro Sesto - Virtus Bergamo

US Scanzorosciate - Legnano

Seregno - Virtus Bolzano

Sondrio - Brusaporto

Dro - NibionnOggiono

Villa d'Almè - GS Arconatese 1926



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30



US Adriese - Porto Tolle

AC Belluno - San Luigi

Caldiero Terme - AC Mestre

ASD Campodarsego - Tamai

ASD Cartigliano - Este

APC Chions - Montebelluna

Clodiense - Gsd Ambrosiana

Legnago - Union Feltre

Luparense - ASD Cjarlins Muzane

Villafranca - SSD Vigasio



Italia > Serie D Girone D 2019/2020



14:30



US Breno - Alfonsine FC 1921

AC Calvina Sport - Progresso

Ciliverghe Mazzano - Savignanese

Forlì - Mezzolara

Franciacorta - AC Fanfulla 1874

Lentigione Calcio - AC Crema

Sammaurese Calcio - Correggese

ASD Sasso Marconi 1924 - Mantova

USD Vigor Carpaneto 1922 - Fiorenzuola



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Aglianese Calcio - ASD Cannara

Virtus Flaminia - US Gavorrano

Foligno - Bastia

Grassina - Scandicci

Grosseto - Albalonga

Montevarchi - AC Sangiovannese

Pomezia Calcio - Monterosi FC

San Donato Tavarnelle - Ponsacco

Trestina - Tuttocuoio



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Chieti - Matelica

Campobasso - ASD Pineto Calcio

AC Cattolica Calcio - Montegiorgio Calcio

Atletico Terme Fiuggi - Porto Sant'Elpidio

Real Giulianova - Olympia Agnonese

Jesina Calcio - Avezzano Calcio

SN Notaresco - US Recanatese

AC Sangiustese - Vastese Calcio

Vastogirardi - Tolentino



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



15:00



Arzachena - Cassino Calcio 1924

US Ladispoli - Budoni

Latina - Città di Anagni

Muravera - Portici 1906

Team Nuova Florida - Lanusei Calcio

Torres - Tor Sapienza

ASD Trastevere - Ostia Mare

Turris - Aprilia

ASD Vis Artena - Sassari Latte Dolce



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30



ACD Nardò - Casarano

Team Altamura - FBC Gravina

Fidelis Andria - FC Francavilla

US Bitonto - ASG Nocerina

Foggia - Audace Cerignola

Gelbison - Città di Fasano

Gladiator - Agropoli

Sorrento - Taranto FC

Grumentum Val d'Agri - Brindisi



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30



Acireale - Marsala

Giugliano - Roccella

Corigliano - Biancavilla

Messina - Marina di Ragusa

Palermo - FC Messina

Savoia - Calcio Cittanovese

ASD SS Nola 1925 - Licata

ASD Troina - San Tommaso

USD Palmese - US Castrovillari



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



10:00 Cagliari - Empoli 2-1



17:00 Sassuolo - Genoa



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



15:00 Raja Beni Mellal - CR Khemis Zemamra



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00



Monarcas Morelia - Club León 1-2

CF Monterrey - Gallos Blancos 1-2

Club Necaxa - Puebla FC 2-0



02:00 CF Pachuca - UANL Tigres 2-0



04:00



CF América - FC Juárez 1-3

Santos Laguna - Pumas UNAM 1-1



19:00 Deportivo Toluca - Cruz Azul



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



02:00 Atlético Zacatepec - Club Celaya 3-1



04:00 Correcaminos UAT - Cafetaleros de Chiapas 3-2



19:00 Leones Negros - TM Fútbol Club



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



19:00 Atlético San Luis II - Club Irapuato



00:30 Gavilanes de Matamoros - Tuzos de la UAZ 2-3



02:00 Club Tepatitlán - Atlético Reynosa 4-0



17:00 Correcaminos UAT II - Murciélagos FC



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



19:00 Puebla FC - Club Necaxa



Nigeria > Professional League 2019/2020







Warri Wolves - Enyimba Aba rinv.

Enugu Rangers - Katsina United rinv.



16:00



Ifeanyi Uba - Akwa United

Heartland FC - Sunshine Stars

Kano Pillars - Adamawa United FC

Kwara United - MFM FC

Plateau United - Rivers United FC

Wikki Tourists - Dakkada FC

Jigawa Golden Stars - Lobi Stars

Nasarawa United FC - Abia Warriors FC



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 Club Olimpia - San Lorenzo 4-2



22:00 River Plate - General Díaz



Peru > Primera División 2020 Apertura



02:00 Universidad Cesar Vallejo - Deportivo Municipal 1-1



17:00 Universidad San Martín - Ayacucho FC



19:00 Academia Cantolao - Cienciano



21:00 Carlos Stein - Mannucci



21:30 Sport Boys - Llacuabamba



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:00



CS Marítimo - CD Aves

Gil Vicente - Moreirense FC



18:30



CD Santa Clara - Paços de Ferreira

Sporting Braga - Sporting CP



21:00 Boavista - Vitória Guimarães



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15



CD Nacional - Leixões SC 1-0

Varzim SC - FC Porto B 0-2



16:00



SL Benfica B - UD Vilafranquense

CD Feirense - CD Cova Piedade



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:45 Os Belenenses - Rio Ave FC



Romania > Liga 1 2019/2020



16:00 Chindia Târgoviște - FC Botoşani



19:00 CFR Cluj - Steaua Bucureşti



Scozia > Premiership 2019/2020



13:30 Hamilton Academical - Celtic FC 1-1 *



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 CD Leganés - Real Sociedad 2-1



14:00 SD Eibar - Real Betis 0-1 *



16:00 Athletic Bilbao - Getafe CF



18:30



Sevilla FC - CD Alavés

Villarreal CF - CA Osasuna



21:00 FC Barcelona - Levante UD



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 CF Fuenlabrada - Girona FC 0-1



16:00 Cádiz CF - Real Zaragoza



18:15



CD Mirandés - Rayo Vallecano

CD Numancia - UD Almería



20:30



Real Oviedo - Albacete

Racing Santander - AD Alcorcón



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



12:00



CF Internacional - Racing Ferrol 1-0

Pontevedra CF - UD Ibiza 0-0

UD SS Reyes - Atlético Baleares 0-1

Rayo Majadahonda - Real Oviedo B 1-1

Peña Deportiva - Getafe CF B 2-0

Las Rozas CF - UD Melilla 0-1



13:00 UD Las Palmas B - Atlético Madrid B



17:00



Coruxo FC - Sporting Gijón B

UP Langreo - Real Madrid Castilla

Marino de Luanco - Celta Vigo B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



12:00



Real Valladolid B - Arenas de Getxo 1-1

CD Tudelano - Real Unión 2-2

CD Alavés B - CD Guijuelo 2-0



17:00



CD Calahorra - Burgos CF

Haro Deportivo - Unionistas CF

Barakaldo CF - SD Leioa



17:30 CD Leonesa - UD Logroñés



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



Levante UD B - Orihuela CF 1-1

AE Prat - FC Barcelona B 1-2

SD Ejea - FC Andorra 1-1

Gimnàstic - CD Ebro 4-1

UE Olot - CD Castellón 1-0



17:00



CE Sabadell - Hércules CF

CF Badalona - UE Cornellà

CF La Nucía - Valencia CF B



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



11:00 Cádiz CF B - Sevilla Atlético 1-2



12:00



UCAM Murcia CF - Recreativo Huelva 1-0

CP Villarrobledo - Recreativo Granada 0-2



17:00



FC Cartagena - Atlético Sanluqueño CF

Don Benito - RB Linense

Mérida AD - Marbella FC

Talavera CF - Villarrubia CF

San Fernando CD - Real Murcia

Córdoba CF - Yeclano Deportivo

Algeciras CF - CD Badajoz



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 Valencia CF - Real Betis 2-2



12:00



Sporting de Huelva - Rayo Vallecano 1-0

Deportivo de La Coruña - Athletic Bilbao 0-2



16:00 Madrid CFF - CD Tacón



18:30 EDF Logroño - Atlético Madrid



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



Black Leopards - Stellenbosch FC

AmaZulu FC - Polokwane City FC



Svizzera > Super League 2019/2020



16:00



FC Basilea - FC St.Gallen

Servette Genève - FC Thun

FC Sion - FC Zurigo



Turchia > SüperLig 2019/2020



11:30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa SK 1-1



14:00



Alanyaspor - Yeni Malatyaspor 0-0 *

Gaziantep FK - Sivasspor 1-0 *



17:00 Galatasaray - Kayserispor



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00 Hatayspor - Giresunspor 1-1



14:30



Altınordu FSG - Akhisar Belediyespor

Balıkesirspor - Altay Izmir



17:00 Bursaspor - Eskişehirspor



Venezuela > Primera División 2020



Llaneros de Guanare - Deportivo La Guaira rinv.



00:00 Deportivo Táchira - Academia Puerto Cabello 0-0



20:30 Carabobo FC - GV Maracay