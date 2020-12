Giornata con la Serie A che chiude la 14ma e ultima del 2020, in campo anche la Serie C, Liga e Ligue 1. Nella CONCACAF Champions League successo casalingo per il Tigres

Mercoledì 23 dicembre con la Serie A grande protagonista. A partire dalle 18.30 ben sette gare che andranno così a completare la 14ma giornata e ultimo turno del 2020. Appena concluse invece le sfide delle 15 per la Serie C che proseguiranno anche nel corso della giornata. Spazio in Europa anche all’Eredivisie, Liga e Ligue 1. Andiamo dunque a vedere le squadre che sono già scese in campo e a seguire tutti i link delle dirette di oggi e i risultati in tempo reale.

Partiamo dall’Africa dove nella CAF Champions League successi casalinghi per Al-Merreikh, Nkana e Platinum nelle gare di qualificazione mentre in quelle per la CAF Confederation Cup vittoria per Monastir, Namungo in casa e Cotonsport e Motema fuori casa. Passiamo alla Super League albanese dove il Vllaznia e il Teuta vincono in trasferta mentre nella Serie B brasiliana successo tra le mura amiche per Nautico e Ponte Preta.

In Colombia vittoria di misura per 1-0 del Millonarios su Pereira mentre nella CONCACAF Champions League Tigres supera 2-1 Los Angeles: succede tutto nella ripresa con Rossi che sblocca al 16′ quindi arrivano le reti di Ayala al 27′ e Gignac al 34′ a ribaltare le sorti del match. In Paraguay sono serviti i rigori per decretare il successo dell’Olimpia Asuncion sul Cerro Porteno mentre nella Super Lig turca 1-1 trea Alanyaspor e Yeni Malatyaspor e colpo esterno del Delizlispor sull’Erzurum BB per 2-1.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

SERIE C

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]