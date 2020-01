In Italia ricco cartellone dalla A alla B e calcio giovanile. Big match in Liga, Bundesliga. Il 25 gennaio 2020 c’è anche la FA Cup in Inghilterra

Sabato 25 gennaio con i campionati italiani in primo piano in Serie A. Sono previsti tre anticipi a partire da quello delle ore 15 tra SPAL e Bologna passando per quello della Fiorentina con il Genoa è in serata Torino Atalanta. Ricco il quadro anche della serie cadetta con tanti incontri alle ore 15 e Salernitana-Cosenza alle 18. Non da meno saranno i campionati europei con la Spagna e vivrà la sfida tra Valencia e Barcellona è in Bundesliga dove sono attese le sfide tra Bayern Monaco e Schalke 04 in Inghilterra troveremo la FA Cup. Per il campionato giovanile seguiremo in primo piano Inter Pescara a partire dalle ore 11 con il supporto della webcronaca. Prima di andare a vedere tutti gli incontri della giornata con i risultati in tempo reale guardo agli incontri che si sono già disputati​.

Partiamo dalla superliga Argentina con i successi casalinghi del Rosario, 2-1 sull’Hurucan e dell’Union Santa Fe, 1-0 sull’Argentinos Jrs. In Cile U. Calera passa 2-1 in casa di O’Higgins mentre in Colombia 2-0 dell’Aguilas sui Jaguares de Cordoba e senza reti tra Once Caldas e Santa Fe. Passiamo al Messico con lo 0-0 tra Tijana e Club America e vittoria esterno per 1-0 del Queretaro sul Puebla. In Giamaica 3-1 del Waterhous sul Dunbeholden mentre in Paraguay 1-0 del San Lorenzo sul 12 de Octubre. Giochi Olimpici sud americani con le vittorie per 1-0 del Venezuela sull’Ecuador e 2-0 dell’Argentina sul Cile. Passiamo all’Australia: nell’A-League Brisbane Roar passa 1-0 in casa del Central Coast Mariners mentre in Y-League 4-1 del Melbourne Victory, 7-0 del Sydney sul Candebba United e 6-4 del WS Wanderers sul Newcastler Jets. Per l’OFC Champions League preliminari, 2-0 del Soaga sul Veitongo.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2020 > Gennaio



Eritrea - Sudan



12:00 Palestina - Burundi



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



10:30 Austria Lustenau - FC Langenegg



12:00



CSKA Mosca - LASK

SC Verl - SV 19 Straelen

SKU Amstetten - 1. SC Znojmo



13:00



FC Astoria Walldorf - SGV Freiberg

Hannover 96 II - VfV Hildesheim



14:00



RB Salzburg - Zenit St. Petersburg

Rapid Wien - Floridsdorfer AC

Eintracht Trier - FC 08 Homburg

1. FSV Mainz 05 II - Rot-Weiß Erfurt

TSV Bordesholm - Holstein Kiel II

FC Juniors OÖ - FC Pinzgau Saalfelden

Grazer AK - ASK Voitsberg

FC Dornbirn - TSV Berg



15:00



SCR Altach - 1. FC Saarbrücken

TSV Hartberg - KS Cracovia

Deutschlandsberger SC - Kapfenberger SV 1919

Hertha Zehlendorf - Energie Cottbus



17:00 FC Viktoria 1889 Berlin - FC Wacker Innsbruck



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo A



17:00 ZESCO United - CD 1º de Agosto



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo B



14:00 FC Platinum - Al-Hilal Omdurman



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo C



14:00 CA Petróleos Luanda - Mamelodi Sundowns



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo D



17:00 AS Vita Club - JS Kabylie



20:00 Espérance de Tunis - Raja Casablanca



AFC > AFC Champions League Qual. 2020 > 2. Giornata



15:20



Shahr-e Khodro FC - Riffa SC

Esteghlal - Al Kuwait SC



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > 3. Posizione



13:30 Australia - Uzbekistan



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



14:00 KF Skënderbeu - KS Flamurtari Vlorë



17:00 FK Vllaznia - KF Laçi



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



13:55 Abha Club - Al Faisaly



16:10 Al Shabab - Al Hilal



18:10 Al Ittihad - Al Adalah



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45



Rosario Central - Huracán 2-1

Unión de Santa Fe - Argentinos Juniors 1-0



21:35 Arsenal de Sarandí - Newell's Old Boys



Australia > A-League 2019/2020



07:00 Central Coast Mariners - Brisbane Roar 0-1



09:30 Melbourne City FC - Perth Glory 0-0 *



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



18:00 Sporting Charleroi - KV Mechelen



20:00



Royal Excel Mouscron Péruwelz - Sint-Truidense VV

Waasland-Beveren - AS Eupen



20:30 KAA Gent - KRC Genk



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



20:00 Always Ready - Club Aurora



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara



20:00 Cabofriense - RJ - Madureira - RJ



22:00 Flamengo RJ - Volta Redonda - RJ



Cile > Primera División 2020



01:00 O'Higgins - Unión La Calera 1-2



16:00 Antofagasta - Coquimbo Unido



Cipro > First Division 2019/2020



14:00 Paphos FC - Olympiakos Nikosia



16:00 AEK Larnaca - AEL Limassol



18:00 Doxa Katokopias FC - APOEL Nikosia



Colombia > Primera A 2020 Apertura



00:00 Rionegro Águilas Doradas - Jaguares de Córdoba 2-0



02:05 Once Caldas - Santa Fe 0-0



20:00 Envigado FC - Boyacá Chicó



Francia > Ligue 1 2019/2020



17:30 Olympique Marseille - Angers SCO



20:00



AS Monaco - RC Strasbourg

AS Saint-Étienne - Nîmes Olympique

Montpellier HSC - Dijon FCO

Stade Brest - Amiens SC

Stade Reims - FC Metz



Francia > Ligue 2 2019/2020



15:00 RC Lens - Clermont Foot



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



16:00



RC Lens (CFA) - SC Schiltigheim

Lille OSC (CFA) - SC Bastia



17:00



FCSR Haguenau - ASM Belfort

Stade Reims (CFA) - US Lusitanos



18:00



IC Croix - SAS Épinal

JA Drancy - CS Sedan

FC Mulhouse - Sainte-Geneviève-des-Bois

Olympique Saint-Quentin - AF Bobigny



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



18:00



Angers SCO II - US Granvillaise

C' Chartres Football - USM Oissel

AS Poissy - Entente SSG

FC Rouen - Vannes OC

US Saint-Malo - FC Mantois

AS Vitré - Stade Briochin

EA Guingamp (CFA) - FC Lorient (CFA)



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



16:00 Montpellier HSC (CFA) - Bourges Foot



17:00 Andrézieux - FC Chamalières



18:00



Angoulême CFC - Bergerac Foot

Blois Foot 41 - AS Saint-Étienne (CFA)

Vendée Les Herbiers - St-Pryvé St-Hilaire

FC Sète - SO Romorantin

Trélissac FC - US Colomiers



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



16:00 Olympique Lyon (CFA) - US Endoume



18:00



RC Grasse - Monts d'Or Azergues Foot

Hyères FC - Nîmes Olympique (CFA)

Louhans-Cuiseaux - Jura Sud

Marignane Gignac - FC Annecy

Olympique Marseille (CFA) - AS Monaco (CFA)

FC Martigues - Fréjus-St. Raphaël FC

AS Saint-Priest - Moulins Yzeure Foot



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30 Valenciennes FC - Amiens SC



18:00 US Quevilly-Rouen - US Orléans



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



14:30 FC Nantes - Stade Rennes



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



17:00 OGC Nice - AS Cannes



Galles > Welsh Cup 2019/2020 > Ottavi di finale



15:30



Swansea University - Prestatyn Town

The New Saints - Aberystwyth Town

Cefn Druids - Pontardawe Town

Connah's Quay Nomads - Afan Lido FC

Newtown AFC - Rhyl FC



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Eintracht Francoforte - RB Leipzig

Wolfsburg - Hertha Berlino

Bor. Mönchengladbach - Mainz 05

1. FC Union Berlin - Augsburg

Friburgo - Paderborn



18:30 Bayern Monaco - Schalke 04



Germania > 3. Liga 2019/2020



14:00



1. FC Magdeburg - FSV Zwickau

FC Carl Zeiss Jena - Preußen Münster

MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04

Würzburger Kickers - SpVgg Unterhaching

Chemnitzer FC - Viktoria Köln

SV Meppen - Waldhof Mannheim



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



Wacker Nordhausen - SV Babelsberg 03 rinv.



Germania > Regionalliga West 2019/2020



14:00



VfB Homberg - Sportfreunde Lotte

SV Rödinghausen - SV Bergisch Gladbach 09

SG Wattenscheid 09 - Fortuna Köln non disputa

Rot-Weiß Oberhausen - Bor. Mönchengladbach II

SV Lippstadt 08 - FC Schalke 04 II

TuS Haltern - Alemannia Aachen

Borussia Dortmund II - Wuppertaler SV



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Championship



16:00 Lions Gibraltar - Lynx FC



18:15 Europa FC - St. Joseph's FC



Grecia > Super League 2019/2020



18:30 AE Larisa - Panathinaikos



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



22:00 CSD Municipal - Comunicaciones



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 FC Goa - Kerala Blasters



India > I-League 2019/2020



09:30 TRAU FC - Aizawl FC 2-1



14:30 Chennai City FC - East Bengal FC



Inghilterra > Championship 2019/2020



16:00 Stoke City - Swansea City



Inghilterra > League One 2019/2020



Shrewsbury Town - Bolton Wanderers rinv.



16:00



Blackpool FC - Tranmere Rovers rinv.

Bristol Rovers - Fleetwood Town

Burton Albion - Accrington Stanley

Ipswich Town - Lincoln City

Peterborough United - Rotherham United

Rochdale AFC - Gillingham FC



Inghilterra > League Two 2019/2020



16:00



Carlisle United - Walsall FC

Crawley Town - Grimsby Town

Exeter City - Colchester United

Leyton Orient - Newport County

Macclesfield Town - Forest Green Rovers

Mansfield Town - Bradford City

Morecambe FC - Cambridge United

Salford City - Oldham Athletic

Scunthorpe United - Crewe Alexandra

Stevenage FC - Plymouth Argyle

Swindon Town - Port Vale FC



Inghilterra > National League 2019/2020



16:00



Boreham Wood - Barrow AFC

Bromley FC - Barnet FC

Chesterfield FC - AFC Fylde

Chorley FC - Halifax Town

Dagenham & Redbridge - Notts County

Dover Athletic - Aldershot Town

Harrogate Town - Wrexham AFC

Hartlepool United - Stockport County

Maidenhead United - Eastleigh FC

Sutton United - Solihull Moors

Torquay United - Ebbsfleet United

Woking FC - Yeovil Town



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 4. Giornata



13:45 Brentford FC - Leicester City



16:00



Southampton FC - Tottenham Hotspur

Millwall FC - Sheffield United

Reading FC - Cardiff City

West Ham United - West Bromwich Albion

Burnley FC - Norwich City

Coventry City - Birmingham City

Newcastle United - Oxford United

Portsmouth FC - Barnsley FC



18:30 Hull City - Chelsea FC



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North



13:00 Blackburn Rovers - Middlesbrough FC



13:30 Liverpool FC - Sunderland AFC



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



13:00



Arsenal FC - Aston Villa

Fulham FC - Leicester City



Inghilterra > U18 U18 Premier League Cup 2019/2020 > Quarti di finale



12:00



Brighton & Hove Albion - Manchester City

Newcastle United - Chelsea FC

Reading FC - Everton FC

Stoke City - Norwich City



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



12:30 Machine Sazi - Sepahan FC



13:00



Gol Gohar FC - Saipa FC

Paykan FC - Nassaji Mazandaran



13:15 FC Zob Ahan - Pars Jonoubi Jam



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



16:00



Carrick Rangers - Warrenpoint Town

Crusaders FC - Ballymena United

Dungannon Swifts - Institute FC Drumahoe

Linfield FC - Glenavon FC



18:30 Larne FC - Glentoran Belfast



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



14:00 Hapoel Kfar Saba - Hapoel Tel Aviv



16:30 Ironi Kiryat Shmona - Hapoel Be'er Sheva



17:30 Hapoel Haifa - Hapoel Ra'anana



18:50 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod



Italia > Serie A 2019/2020



15:00 SPAL - Bologna



18:00 Fiorentina - Genoa



20:45 Torino - Atalanta



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Cittadella - Benevento

Virtus Entella - Cremonese

Pisa - SS Juve Stabia

Pordenone - Pescara



18:00 Salernitana - Cosenza Calcio



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00 Aurora Pro Patria - Juventus II



20:45 Pistoiese - Carrarese



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



20:45 Carpi - Calcio Padova



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



20:45 Rende - Vibonese



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



11:00 Inter - Pescara



13:00 Empoli - Juventus



14:30



Atalanta - Sampdoria

Bologna - Fiorentina



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone B



10:00 Trapani - Perugia



11:00



Crotone - Livorno

SS Juve Stabia - Ascoli Calcio



11:30 US Salernitana 1919 - Frosinone



14:30



Benevento Calcio - Cosenza Calcio

AC Pisa - US Lecce



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone A



11:00 Spezia - Pordenone Calcio



13:00 Venezia FC - Milan



14:00 Hellas Verona - Virtus Entella



14:30 Parma - Brescia



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020







Raja Casablanca - Olympique de Khouribga rinv.

Moghreb de Tétouan - Renaissance de Berkane rinv.

Hassania US Agadir - Ittihad Tanger rinv.

Rapide Oued Zem - Wydad AC rinv.



19:00 Youssoufia Berrechid - Raja Beni Mellal



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



04:00 Puebla FC - Gallos Blancos 0-1



04:10 Club Tijuana - CF América 0-0



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



02:00 TM Fútbol Club - Cimarrones de Sonora 0-2



04:00 Venados FC - Atlético Zacatepec 2-1



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



19:00 Pumas UNAM II - Cañoneros Marina



02:30 Atlético Reynosa - Dorados UACH 3-0



03:00 Atlético Saltillo - Tecos Fútbol Club 1-0



18:00 Leones Negros II - Gavilanes de Matamoros



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



02:00 FC Juárez - CF Pachuca 0-3



18:00 Atlas Guadalajara - Gallos Blancos



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00 Dakkada FC - Jigawa Golden Stars



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020



14:30



HSV Hoek - Harkemase Boys

Excelsior '31 - VVOG Harderwijk

Ter Leede - BVV Barendrecht

VV DOVO Veenendaal - ODIN '59

DVS'33 - AFC Ajax Zaterdag



15:00



Sparta Nijkerk - SteDoCo

Jong Almere City FC - VV GOES

ONS Sneek - VV Sint Bavo



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 San Lorenzo - 12 de Octubre de Itauguá 1-0



22:00 Guaireña FC - River Plate



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Finale



20:45 Sporting Braga - FC Porto



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Norte



16:00



CD Aves - Paços de Ferreira

CD Feirense - Leixões SC

CD Nacional - Gil Vicente

FC Porto - Sporting Braga

FC Vizela - FC Famalicão

Rio Ave FC - Vitória Guimarães



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Sul



16:00



CD Tondela - Académica de Coimbra

FC Alverca - SG Sacavenense

GD Estoril - União Leiria

Sporting CP - Os Belenenses

UD Vilafranquense - SL Benfica

Vitória Setúbal - Amora FC



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



CD Aves - Académica de Coimbra

Portimonense SC - CD Feirense

Rio Ave FC - Vitória Guimarães

Sporting CP - CD Cova Piedade



16:00 Sporting Braga - Vitória Setúbal



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



14:30 Umm-Salal - Al Khor SC



16:40 Al Sadd - Al Shahaniya



Scozia > Premiership 2019/2020



16:00



Celtic FC - Ross County FC

Hamilton Academical - Livingston FC

Motherwell FC - Hibernian FC

St. Johnstone FC - Kilmarnock FC



Scozia > Championship 2019/2020



16:00



Arbroath FC - Partick Thistle

Ayr United - Inverness CT

Dundee United - Greenock Morton FC

Queen Of The South - Alloa Athletic



Scozia > League One 2019/2020



16:00



Airdrieonians - Stranraer FC

Clyde FC - East Fife FC

Falkirk FC - Forfar Athletic

Peterhead FC - Dumbarton FC

Raith Rovers - Montrose FC



Spagna > Primera División 2019/2020



13:00 Espanyol Barcelona - Athletic Bilbao



16:00 Valencia CF - FC Barcelona



18:30 CD Alavés - Villarreal CF



21:00 Sevilla FC - Granada CF



Spagna > Segunda División 2019/2020



16:00



SD Huesca - CD Lugo

Sporting Gijón - CF Fuenlabrada



18:15 UD Las Palmas - CD Tenerife



21:00 Real Zaragoza - CD Numancia



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



16:00 Celta Vigo B - Las Rozas CF



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



16:00 Arenas de Getxo - CA Osasuna B



16:30 SD Amorebieta - CD Tudelano



17:30 SD Leioa - Real Valladolid B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



16:30 UE Llagostera - AE Prat



18:00 Lleida Esportiu - UE Olot



19:00 FC Barcelona B - SD Ejea



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



18:00 Villarrubia CF - San Fernando CD



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 Rayo Vallecano - Levante UD



12:00 Atlético Madrid - FC Barcelona



18:30 Real Betis - Real Sociedad



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



Stellenbosch FC - Polokwane City FC

Golden Arrows - Kaizer Chiefs



17:00 Orlando Pirates - AmaZulu FC



Svizzera > Super League 2019/2020



19:00



Neuchâtel Xamax FCS - Servette Genève

FC Zurigo - FC Luzern



Turchia > SüperLig 2019/2020



12:00 Kayserispor - MKE Ankaragücü



15:00 Kasımpaşa SK - Alanyaspor



18:00 Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir F.K.



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00 Giresunspor - Ümraniyespor



14:30 Osmanlıspor FK - Keçiörengücü



17:00 Altay Izmir - Istanbulspor