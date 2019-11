Serie A 2019-2020, 11° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale dell’11° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

ROMA – Nemmeno il tempo di archiviare la decima e già si pensa all’undicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, spalmata su tre giorni, dal 2 al 4 novembre.

Si comincia sabato alle 15 con il big match Roma – Napoli: i giallorossi provengono dalla brillante vittoria ottenuta sul campo dell’Udinese e in classifica sono quarti con 19 punti; una lunghezza in meno per i partenopei, reduci dal pareggio casalingo contro l’Atalanta. Alle 18 il Bologna, che dopo aver perso mercoledì a Cagliari è undicesimo a quota 12, ospita l’Inter, vittoriosa a Brescia e seconda con 25 punti, a -1 dalla capolista Juventus. In serata, alle 20.45, la squadra bianconera sarà impegnata el Derby della Mole, contro un Torino, che deve riscattare il poker incassato all’Olimpico contro la Lazio.

Domenica si disputano sei incontri. Il lunch match vede impegnate le due squadre più sorprendenti di questo inizio stagione: l’Atalanta, terza con 21 punti e il Cagliari quinto a quota 18, a pari merito con Lazio e Napoli. Alle 15 il Genoa di Thiago Motta, dopo la bella prestazione a Torino contro la Juventus, cerca conferme contro una Udinese in crii di identità dopo avere subito 11 gol in 180′. Il Verona, che dopo la vittoria a Parma è dodicesimo con 12 punti, riceve il Brescia, che viene da due ko di fila ed è penultimo con cinque lunghezze in meno. Il Lecce, dopo due pareggi di fila, attende il Sassuolo, reduce dalla sconfitta rimediata in casa della Fiorentina; entrambe la squadre sono a quota 9. Alle 18 i Viola, ottavi con quindici punti, sfidano il Parma, che ha due lunghezze in meno. Il posticipo serale è Milan – Lazio: i rosoneri, rinfrancati dalla vittoria contro la Spal, cercano i tre punti per affrontare al meglio successivamente Juventus e Napoli mentre la Lazio vuole continuità dopo il 4-0 rifilato al Torino.

Chiude il programma il Monday Night tra Spal e Sampdoria, due squadre che militano in fondo alla classifica: la squadra di Semplici proviene dalla sconfitta contro il Milan ed è penultima con 7 punti, due lunghezze in meno per quella di Ranieri, ultima e reduce dal pareggio caalingo contro il Lecce.

Calcio in tv

Serie A, 11° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Sabato 2 novembre



15.oo

Roma – Napoli

18.00



Bologna – Inter

20.45

Torino – Juventus

Domenica 3 novembre

12.30

Atalanta – Cagliari

15.00

Genoa – Udinese

Hellas Verona – Brescia

Lecce – Sassuolo

18.00

Fiorentina – Parma

20.45

Milan – Lazio

Lunedì 4 novembre

20.45

Spal – Sampdoria