Serie A 2017-2018, 35° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 16° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Tutte le informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – Per la Serie A sta arrivando il momento della resa dei conti. Mancano quattro giornate e, fatta eccezione per la matematica retrocessione del Benevento, tutto è ancora da decidere. La vittoria del Napoli sul campo della Juve domenica scorsa ha reso più che mai avvincente la lotta allo scudetto con le due squadre che ora sono distanziate da una sola lunghezza. La 35a giornata, che si articola tra sabato 28 e domenica 29 aprile, propone come anticipo serale Inter-Juventus. Un match che potrebbe dare segnali indicativi in merito alla corsa al Tricolore. Nerazzurri e bianconeri scendono in campo alle ore 21, dopo che nel pomeriggio la Roma, in piena corsa Champions, avrà affrontato il Chievo.

Domenica si giocano tutte le altre partite. Il lunch match è Crotone-Sassuolo, scontro salvezza tra due squadre rinfrancate dalla vittoria del turno precedente, che, però, devono difendere la propria posizione. Alle ore 15.00 si giocano cinque gare, tutte importanti in chiave Europa o salvezza: Bologna-Milan, Atalanta-Genoa, Sampdoria-Cagliari, Benevento-Udinese, Verona-Spal .

Alle 18 si torna a parlare di scudetto perchè al Franchi contro la Fiorentina scende in campo il Napoli con il vantaggio (o lo svantaggio) di conoscere già il risultato dell’antagonista Juventus. Chiude il turno il posticipo serale tra Torino e Lazio, con i biancocelesti che devono difendere la posizione in zona Champions.

Serie A, 16a giornata di ritorno: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

CONSIGLI FANTACALCIO – PROBABILI FORMAZIONI – PAGELLE – SCOMMESSE – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Sabato 28 aprile

18.00

Roma – Chievo

20.45

Inter – Juventus

Domenica 29 aprile

12.30

Crotone – Sassuolo

15.00

Atalanta – Genoa

Benevento – Udinese

Bologna – Milan

H. Verona – Spal

18.00

Fiorentina – Napoli

Sampdoria – Cagliari

20.45

Torino – Lazio