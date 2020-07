Serie A 2019/2020, 35° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 35° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

VERONA – Nemmeno il tempo di archiviare la trentaquattresima che già si pensa alla trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, che si si articola tra il 22 e l 24 luglio. Si comincia martedì alle ore 17.15 con Atalanta – Bologna. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno pareggiato per 1-1 sul campo della Fiorentina e in classifica sono secondi con 71 punti, a pari merito con l’Inter. Gli ospiti hanno perso per 5-1 a San Siro contro il Milan e sono decimi a quota 43. Alle 19:30 il Sassuolo ospita il Milan. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno pareggiato per 1-1 sul campo del Cagliari e sono ottavi con 48 punti, A quota 56 il Milan, sesto e reduce dal vittoria casalinga per 5-1 contro il Bologna.



Mercoledì si giocano ben sei gare. Si parte alle 19.30 con Parma-Napoli. I padroni di casa provengono dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro la Sampdoria e in classifica sono quattordicesimi con 40 punti. A quota 56 il Napoli, sesto e reduce dalla vittoria interna per 2-1 contro l’Udinese.



Alle 19.30 anche il derby Sampdoria . Genoa, tra due squadre in cerca di punti per acquisire quanto prima la matematica salvezza, Inter – Fiorentina, con i nerazzurri ancora in lotta per lo scudetto, lo scontro di fine classifica Lecce – Brescia. SPAL – Roma con gli estensi già aritmeticamente retrocesse e Torino – Verona, scontro di metà classifica, chiudono il quadro del giorno.

Giovedì si giocano due posticipi. Alle 19.30 la capolista Juventus fa visita all’Udinese: Alle 21.45 la Lazio, reduce dalla sconfitta contro la squadra di Sarri, riceve il Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Serie A, 35° giornata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Martedì 21 luglio

19.30

Atalanta-Bologna

21.45

Sassuolo-Milan

Mercoledì 22 luglio

19.30

Parma-Napoli

21.45

Inter-Fiorentina

Lecce-Brescia

Sampdoria-Genoa

SPAL-Roma

Torino-Hellas Verona

Giovedì 23 luglio

19.30

Udinese-Juventus

21.45

Lazio-Cagliari