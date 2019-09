Serie A 2019-2020, 4° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 4° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – La quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020 si articola su tre giornate, dal 20 al 23 settembre. Si comincia venerdì alle ore 20.45 con Cagliari-Genoa; i padroni di casa provengono dalla prima vittoria stagionale, ottenuta in trasferta sul campo del Parma, gli ospiti dalla prima sconfitta rimediata in casa dall’Atalanta.

Sabato si disputano tre partite. Alle 15 si sfidano Udinese e Brescia, che nel turno precedente hanno perso rispettivamente, contro Inter e Bologna. Alle 18 la Juventus cerca riscatto dopo il pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina; di fronte trova il Verona, che nel posticipo del turno precedente ha perso contro il Milan. In serata si gioca il derby di Milano: il Milan di Giampaolo cerca la terza vittoria consecutiva contro l’Inter di Conte, che è ancora a punteggio pieno.

Domenica si parte con il derby emiliano Spal – Sassuolo: la quadra di Semplici proviene dalla vittoria contro la Lazio, quella di De Zerbi deve dimenticare la sconfitta per 4-2 rimediata all’Olimpico contro la Roma. In cerca dei primi punti stagionali la Sampdoria, che a Marassi attende il Torino, reduce dal passo falso interno contro il Lecce. I salentini se la vedranno invece contro il Napoli, caricato dalla vittoria in Champions sul Liverpool. Il sorprendente Bologna, a quota sette, ospita la Roma, che in classifica ha due lunghezze in meno e sarà reduce dall’ impegno in Europa League di giovedì sera. La Fiorentina, dopo aver ritrovato il morale grazie al pareggio contro la Juventus di una settimana fa, sfida l’Atalanta, che deve archiviare al più presto la batosta di Zagabria. Chiude il programma Lazio Parma: di fronte due squadre che provengono entrambe da una sconfitta, rispettivamente contro Spal e Cagliari.

Calcio in tv

Serie A, 4° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Venerdì 20 settembre

20.45

Cagliari-Genoa

Sabato 21 settembre

15.00

Udinese-Brescia

18.00

Juventus-Verona

20.45

Milan-Inter

Domenica 22 settembre

12.30

Sassuolo-Spal

15.00

Sampdoria-Torino

Lecce-Napoli

Bologna-Roma

18.00

Atalanta-Fiorentina

20.45

Lazio-Parma