Serie A 2019-2020, 9° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 9° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

VERONA – Archiviati gli impegni nelle coppe Europee, si pensa alla nona giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, spalmata su tre giorni, dal 25 al 27 ottobre.

Si comincia venerdì alle 20.45 con Verona – Sassuolo. Entrambe le squadre provengono da una sconfitta: nell’ultimo turno gli scaligeri hanno perso in trasferta sul campo del Napoli mentre i neroverdi sono caduti in casa contro l’Inter.

Sabato si giocano tre partite. Alle 15 la capolista Juventus fa visita al Lecce, che nel turno precedente ha pareggiato a San Siro contro il Milan. Alle 18 l’Inter, seconda in classifica a -1 dai bianconeri, ospita il Parma, reduce dal 5-1 inflitto al Genoa. In serata i rossoblu cercheranno di riscattarsi contro il Brescia, che nell’anticipo della scorsa giornata ha pareggiato in casa contro la Fiorentina.

Domenica si disputano tutti gli altri incontri. Nel lunch match il Bologna, dopo aver tentato fino all’utimo di tenere testa alla Juventus, riceve la Sampdoria, in cerca di conferme dopo aver frenato la Roma. Alle 15 l’Atalanta, dopo il pirotecnico 3-3 all’Olimpico contro la Lazio, riceve l’Udinese, fresca di vittoria contro il Torino. I granata cercano di dimenticare la sconfitta ospitando il sempre più sorprendente Cagliari, che, dopo il successo casalingo contro la Spal, è quinto a quota 14. La squadra di Semplici, invece, dovrà vedersela con il Napoli, quarti -6 dalla Juventus.

Alle 18 il big match Roma – Milan, tra due squadre reduci da un pareggio, rispettivamente, sul campo della Sampdoria e in casa contro il Lecce, e in cerca di punti importanti: i giallorossi sono sesti, i rossoneri solamente dodicesimi. Il posticipo serale sarà Fiorentina – Lazio: i viola vengono dal pareggio rimediato a Brescia, i biancocelesti dal pareggio interno contro l’Atalanta; entrambe le squadre sono a quota 12.

Venerdì 25 ottobre

20.45

Verona-Sassuolo

Sabato 26 ottobre

15.00

Lecce-Juventus

18.00

Inter-Parma

20.45

Genoa-Brescia

Domenica 27 ottobre

12:30

Bologna-Sampdoria

15.00

Atalanta-Udinese

Torino-Cagliari

Spal-Napoli

18.00

Roma-Milan

20.45

Fiorentina-Lazio