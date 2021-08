Fantacalcio, 1° giornata di Serie A campionato 2021/2022

Il fantacalcio in tempo reale sulla 1° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Il campionato di Serie A 2021/2022 é ai blocchi di partenza. La prima giornata si articolerà in due giorni, dal 21 al 23 agosto, con le gare che si giocheranno alle 18.30 e alle 20.45 Si comincerà sabato a San Siro con i Campioni d’Italia dell’ Inter che, con Conte, Hakimi e Lukaku in meno e guidati da Simone Inzaghi, affronteranno il Genoa di Ballardini mentre, contemporaneamente, l’Hellas Verona del neo allenatore Di Francesco sfiderà il Sassuolo,subentrato a De Zerbi. In serata la neopromossa Empoli, che avrà di nuovo Andreazzoli in panchina, sfiderà la Lazio dell’ex Sarri mentre l’Atalanta debutterà in campionato in casa del Torino di Juric.

Domenica alle 18.30 l’altra neopromossa, la Salernitana, sarà impegnata sul campo del Bologna; debutto esterno per la nuova Juventus di Allegri, che scenderà in campo contro l’Udinese. Alle 20.45 il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà al Diego Armando Maradona il neopromosso Venezia mentre la Roma di Jose Mourinho cercherà i tre punti al’Olimpico contro la Fiorentina dell’esordiente Italiano. Lunedì ci saranno due posticipi. Nel tardo pomeriggio il Cagliari, guidato dal confermato Semplici, affronterà lo Spezia del neo tecnico Thiago Motta, che sembra aver superato i problemi legati al Covid che nella fase pre -campionato lo hanno costretto a rinunciare a tanti importanti test di preparazione. Chiuderà Sampdoria – Milan, che che vedrà il debutto assoluto di D’Aversa sulla panchina blucerchiata in campionato e quello stagionale di Pioli che cerca la conferma dopo il secondo posto della scorsa annata.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI

Serie A, 1° giornata: il programma delle partite per il fantacalcio

Sabato 21 agosto

18.30

Inter – Genoa

Hellas Verona-Sassuolo

20.45

Empoli-Lazio

Torino-Atalanta

Domenica 22 agosto

18.30

Bologna-Salernitana

Udinese-Juventus

20.45

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Lunedì 23 agosto

18.45

Cagliari-Spezia

20.45

Sampdoria-Milan