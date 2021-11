Fantacalcio, 13° giornata di Serie A campionato 2021/2022

Il fantacalcio in tempo reale sulla 13° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

BERGAMO – Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, e la delusione per la mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali del Qatar, il campionato di calcio di Serie A 2021/2022 riparte con la tredicesima giornata, che é articolata in tre giorni, dal 20 al 22 novembre.

Si comincia sabato con i tradizionali tre anticipi. Ad aprire, alle 15, sarà Atalanta – Spezia. Alle 18 un interessantissimo Lazio – Juventus: i biancocelesti arrivano dalla vittoria per 3-0 contro la Salernitana, i bianconeri dal successo al fotofinish contro la Fiorentina e tanta voglia di rilanciarsi, almeno, in zona Champions. In serata, con fischio di inizio alle 20.45, la capolista Milan farà visita alla Fiorentina, squadra rivelazione di questa prima parte della stagione, con l’obiettivo di essere prima in classifica almeno per qualche ora. Il Napoli, che coabita coi rossoneri al primo posto, sarà infatti impegnato alle 18 a San Siro nella difficilissima sfida contro i Campioni d’Italia dell’Inter: una cruciale per il prosieguo del campionato di entrambe le squadre e con Spalletti grande ex. Lunedì si giocheranno due posticipi: alle 18.30 il Verona ospiterà l’Empoli mentre in serata il Torino riceverà l’Udinese.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Fiorentina – Milan, Sassuolo – Cagliari e Torino – Udinese saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI

Sabato 20 novembre

15:00

Atalanta-Spezia

18:00

Lazio-Juventus

20:45

Fiorentina-Milan

Domenica 21 novembre

12.30

Sassuolo-Cagliari

15:00

Bologna-Venezia

Salernitana-Sampdoria

18:00

Inter-Napoli

20:45

Genoa-Roma

Lunedì 22 novembre

18:30

Verona-Empoli

20:45

Torino-Udinese