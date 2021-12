Fantacalcio, 17° giornata di Serie A campionato 2021/2022

Il fantacalcio in tempo reale sulla 17° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Archiviata la parentesi delle Coppe Europee, il campionato di calcio di Serie A 2021/2022 riparte con la diciassettesima giornata, che é articolata su quattro giorni, dal 10 al 13 dicembre e che si apre venerdì sera con il derby Genoa – Sampdoria, tra due squadre che, al momento, sono invischiate nella lotta per non retrocedere. Ad appassionare tutti, però, é l’avvincente lotta per lo Scudetto, ristretta a quattro squadre raccolte in 4 punti. In testa alla classifica troviamo il Milan con 38 punti, seguito da Inter con 37, Napoli a quota 36 e Atalanta a quota 34.

La prima a scendere in campo sarà il Milan, impegnata sabato sera sul campo dell’Udinese, e che avrà quindi la possibilità di blindare il primato. Impegno in trasferta anche per l’Atalanta, che domenica pomeriggio farà visita al Verona. Sempre domenica, Napoli e Inter riceveranno, invece, rispettivamente, Empoli e Cagliari. Sabato si giocheranno anche Fiorentina – Salernitana alle 15 e Venezia – Juventus alle 18. Domenica ci sono in programma anche Torino – Bologna per il lunch match e Sassuolo – Lazio alle 18. Nl Monday Night la Roma riceverà lo Spezia.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Udinese – Milan, Bologna – Torino e Roma – Spezia saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI

Venerdì 10 dicembre

20.45

Genoa-Sampdoria

Sabato 11 dicembre

15.00

Fiorentina-Salernitana

18.00

Venezia-Juventus

20.45

Udinese-Milan

Domenica 12 dicembre

12.30

Torino-Bologna

15.00

Verona-Atalanta

18.00

Napoli-Empoli

Sassuolo-Lazio

20.45

Inter-Cagliari

Lunedì 13 dicembre

20.45

Roma-Spezia