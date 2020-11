Fantacalcio, 7° giornata di Serie A 2020/2021

Risultati in tempo reale della 7° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

REGGIO EMILIA – La settima giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 si articola su tre giorni, tra il 6 e l’8 novembre. prima di una sosta per gli impegni delle Nazionali. Si comincia venerdì sera, con l’anticipo tra il Sassuolo e l’Udinese: i neroverdi vengono dalla vittoria per 0-2 ottenuta in trasferta sul campo del Napoli e in classifica sono secondi con 14 punti, a due lunghezze dalla capolista Milan mentre i friulani, reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 proprio contro i rossoneri, sono penultimi a quota 3.

Sabato si giocano tre partite. Alle 15 il Cagliari, che viene dalla sconfitta per 3-1 rimediata a Bologna ed é dodicesimo con 7 punti, ospita la Sampdoria, reduce dal pareggio nel derby e nona con tre lunghezze in più. Alle 18 duello tra le neopromosse Benevento e Spezia mentre in serata il risultato di Parma-Fiorentina potrebbe essere decisivo per le sorti della panchina viola, undicesima a quota 7.

Sei le gare in programma domenica. Nel lunch match domenicale super sfida allo stadio Olimpico di Roma, dove la Lazio di Inzaghi riceve la Juventus di Pirlo nel match di giornata: i biancocelesti vengono dalla vittoria per 3-4 a Torino e sono decimi con 10 punti mentre i bianconeri, reduci dal successo per 1-4 sul campo dello Spezia, sono terzi a quota 12. Alle 15 altro incontro di cartello: Atalanta – Inter. Gli orobici, chiamati a riscattare il 5-0 rimediato in Champions contro il Liverpool, vengono dalla vittoria per 1-2 connquistata a Crotone e in classifica sono quarti con 12 punti; una lunghezza in meno per la squadra di Conte, reduce dal pari interno per 2-2 contro il Parma.

Contemporaneamente a Marassi scendono in campo Genoa e Roma mentre Torino e Crotone si affrontano in quello che già può essere definito uno scontro salvezza. Alle 18 interessante sfida tra il Bologna di Mihajlovic, fresco di vittoria contro il Cagliari e tredicesimo con 6 punti, e il Napoli di Gattuso, quinto a quota 11 e pronto ad archiviare la sconfittta interna contro il Sassuolo. Chiude il programma il posticipo serale tre la capolista Milan e l‘Hellas Verona, che attualmente é settimo, alla pari con Inter, Napoli e Roma.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI

Serie A, 7° giornata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Venerdì 6 novembre

20.45

Sassuolo – Udinese

Sabato 7 novembre

15.00

Cagliari-Sampdoria

18.00

Benevento-Spezia

20.45

Parma-Fiorentina

Domenica 8 novembre

12.30

Lazio-Juventus

15.00

Atalanta-Inter

Genoa-Roma

Torino-Crotone

18.00

Bologna-Napoli

20.45

Milan-Hellas Verona